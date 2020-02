De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2020

Lo que quieren

El gobernador Manzur le aconsejó a la ministra de Seguridad que escuchara a la oposición, total después ellos harían lo que quisieran.

Ninguna sorpresa, el kirchnerismo siempre hizo lo que quería y no lo que debía. Esto también se refleja en el informe del índice del Indec para la inflación de enero.

Política de seguridad

La Argentina redujo un 30 por ciento su tasa de homicidios. En gran parte, durante la gestión de la exministra Patricia Bullrich. Esto da un indicio de que las políticas aplicadas durante su gestión fueron acertadas. Los ciudadanos tenemos que vivir con angustia la pelea entre Sabina Frederic y Sergio Berni en un tema tan importante como la seguridad y su forma de llevarla adelante, mientras los delincuentes siguen con la fiesta.

Yo me pregunto, ¿no sería más lógico continuar la política de la antigua gestión y seguir por el mismo camino?

Fernando Báez Sosa

En la columna "Una mirada del rugby", del jueves 13, lamentablemente se relativiza el homicidio del joven Fernando Báez Sosa por un grupo de jugadores de rugby, minimizando el delito al calificarlo de "tragedia". El autor de esta nota se agrega a la defensa de otro conocido periodista apelando a los "valores" del deporte. Hay muchos antecedentes de hechos de violencia y muerte en los que han participado rugbiers, fuera de las canchas o en ellas, como la muerte de un jugador por una patada en la cabeza, dada por un rival en un partido en Paraná en 1983. Lo peor que se puede hacer es esconder la realidad.

Genética

Sobre los dichos de la vicepresidenta calificando a los italianos de genéticamente mafiosos, si siguiéramos ese criterio los descendientes de españoles seríamos genéticamente fascistas, Franco de por medio, y los descendientes de alemanes, nazis, Hitler mediante. Los argentinos tenemos tanta mezcla de nacionalidades que es muy imprudente y arriesgado generalizar acerca de nuestros orígenes.

Es bueno recordar que "en boca cerrada no entran moscas" y agrego que tampoco salen ofensas inmerecidas. La memoria también ayuda a no equivocarse, porque, si no, podemos preguntar si la señora Cristina Kirchner ya tenía esa opinión cuando eligió como colaboradores a De Vido, Randazzo, Taiana, Scioli, Massa, Berni, Cafiero, Lorenzino, Parrilli, etcétera.

Crímenes

Con relación a la carta de las autoridades de la Asociación Cultural Armenia Hamazkaín, del 6 del actual, quisiera señalar en primer lugar que la persecución despiadada y el asesinato masivo de judíos por los nazis se considera uno de los capítulos más terroríficos de la historia mundial. La tragedia que resultó en el genocidio de 6 millones de judíos es conocida por una palabra que suena similar en todos los idiomas: Holocausto. Glorificar el fascismo, el antisemitismo y el terrorismo, nombrar calles, plazas e instituciones educativas, erigir un monumento en honor de "héroes" nazis como Garegin Nzhdeh (Garegin Ter-Arutyunyan), que colaboró con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, es la política de Armenia, no de Azerbaiján. Es por eso que no hay nada sorprendente en la participación de las autoridades de Azerbaiján en el 5º Foro Mundial del Holocausto. No nos sorprende que los autores de dicha carta tampoco recuerden los crímenes cometidos hace 28 años en la ciudad de Jodyali (Khojaly) en Azerbaiján por parte de autoridades armenias, simplemente porque no se ajusta a sus intereses.

Hay que recordar la historia: durante la noche del 25 al 26 de febrero de 1992 en Jodyali 613 personas, incluidas 106 mujeres, 63 niños y 70 ancianos, fueron asesinadas con crueldad extrema y un salvajismo inimaginable; 1275 fueron tomadas como rehenes. En el transcurso de esa trágica noche, 487 habitantes de Jodyali resultaron heridos, entre ellos 76 niños, 8 familias fueron completamente aniquiladas; 130 niños perdieron a uno de sus padres, y 25 niños perdieron a ambos. Las víctimas atacadas y asesinadas en Jodyali solo tenían la culpa de pertenecer a un grupo étnico: eran azerbaijanos que querían vivir en sus tierras de origen.

Lamentablemente, los autores de estos crímenes siguen gozando de impunidad.

Procuradores

En el editorial del sábado pasado "El retorno de Carlos Zannini", se afirma que tradicionalmente el cargo de procurador del Tesoro de la Nación fue ocupado por intachables abogados de alta formación jurídica y se menciona a seis de ellos, de los cuales no discuto su óptima preparación y brillante desempeño. No obstante, considero que se dejó de nombrar al doctor Ricardo Colombres, quien fuera procurador del Tesoro durante dos períodos presidenciales, de 1955 a 1957, durante la presidencia de Lonardi, y de 1958 a 1960, durante la presidencia de Arturo Frondizi. De 1960 a 1966, ocupó el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta que el golpe militar de 1966 disolvió el alto tribunal. En el retorno a la democracia, el doctor Alfonsín lo designó integrante de la Conadep, como representante del mundo jurídico. Fue también profesor de Derecho Constitucional y de Filosofía del Derecho en la Universidad de la Plata y UBA, respectivamente.

Vale entonces mencionar al doctor Ricardo Colombres por su formación jurídica de excelencia, su trayectoria y honestidad.

