De los lectores: cartas & mails

Caso Malvino

Los medios y la sociedad entera comentamos horrorizados la muerte de Fernando Báez Sosa, asesinado por una patota, sin piedad, indefenso en el suelo e inconsciente. Ese hecho aberrante me recuerda, y mucho, al caso de Ariel Malvino, atacado y asesinado en Ferrugem, Brasil, también por jóvenes violentos que aún están libres y siguen con sus vidas como si nada. Los padres de Ariel, hijo único, como Fernando, esperan justicia desde hace catorce inexplicables años. No puedo siquiera imaginar lo que aún estarán viviendo.

Julieta Iraola

Julietairaola@yahoo.com.ar

Falta de confianza

En aras de la verdad, el presidente Fernández debería asumir que el cepo al dólar que, tal como expuso, fue decretado por el gobierno de Cambiemos a raíz de la falta de confianza en el peso en septiembre de 2019, hoy no puede ser eliminado porque su gobierno carece de la confianza de los mercados y los ahorristas. De existir confianza sería sencillo quitarlo, tal como le resultó al gobierno de Cambiemos en 2015. El problema no es la escasez de dólares. El problema es la ausencia de confianza en el peso. No hay otros argumentos serios a la situación económica actual: no hay confianza en este gobierno. La única verdad es la realidad.

Pablo A. Pirovano

DNI 18.027.314

Un delito

El piquetero Luis D'Elía parece no terminar de entender que está preso por tomar por asalto una comisaría, que eso es un delito y tiene sus consecuencias. Todo lo demás es parte de su propio y fantasioso "relato".

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Violencia en el subte

Los que nos vemos obligados a utilizar medios de transporte público, como el subte o el tren, estamos condenados a aguantar día a día, minuto a minuto, a vendedores, mangueros, cantantes, raperos. Sin fallar nunca, a toda hora, estos individuos irrumpen alegremente. En el tren Sarmiento sale uno y entra otro. Hace un par de días en la línea C del subte dos de estos sujetos se trenzaron a puñaladas. ¿La policía? ¿La seguridad encargada? Notablemente bien. Gracias por preguntar.

Sandra Ramírez

DNI 18.286.953

Privilegios

Sería interesante que la nacion publicara todos los nombres de aquellos funcionarios de bien que renunciaron a sus jubilaciones de privilegio, para no meter a todos en la misma bolsa.

Marta Lavalle

DNI 13.137.994

Sistema

Podemos poner la mejor de las ganas. Pero llama la atención que este gobierno, que habló sobre el estado calamitoso en que encontró la Argentina dejada por Cambiemos, no haga nada por reformarla íntegramente o parcialmente. Salvo las designaciones para reemplazar a la gente de la anterior administración, nada ha variado. No hay diferencias. Por ende, todo seguirá el curso normal que viene desde hace tiempo. A saber: inflación, desinversión, falta de educación y de salud pública. Los más afectados son siempre los mismos: los pobres, que siguen -y seguirán- acrecentando su número. John F. Kennedy dijo que si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos. Está ocurriendo esto. Basta ver la cantidad de empresas que se están yendo del país. Es de esperar que de una buena vez se modifique este sistema. No da para más.

Benjamín Torres Arguello

DNI 13.334.589

Armas en circulación

Escucho que a un ciudadano, después de robarle, le pegan un tiro que por suerte no fue letal. La pregunta que me hago es: ¿por qué hay tantas armas en circulación? Y enseguida pienso en la decisión de la ministra de Seguridad de eliminar el control de identidad en las terminales de trenes y ómnibus.

El paso siguiente seguramente será reempadronar a todos los que tienen armas, es decir, a quienes no las usan más que con fines deportivos. Lamentable.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Papá

Hemos visto que una jueza ayudó a una niña a decidir cuál padre la iba a cuidar. Me gustaría que esa jueza pudiera ayudarme a liberarme de que me cuide papá Estado, que hace muchos años que me viene estafando.

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

Italianos

Tengo 90 años. En 1953, me casé con una "signorina" italiana. Dios nos dio 5 hijos, 15 nietos y 5 bisnietos. Después de algunos años, ya separado, en 2007 me casé con una médica argentina hija de inmigrantes italianos, que tuvo una ejemplar trayectoria en su profesión. Mis dos hijas manejan dos pymes, y los varones, con mucha sabiduría y esfuerzo, lograron sus propósitos (uno de ellos ya falleció). Yo soy el "patriarca" de cuatro generaciones de esta gloriosa "familia de mafiosos", como así los designa la actual vicepresidenta de la Nación. Yo los considero magníficos y estoy orgulloso de ellos. Sé que habrá miles de familias similares a la mía, y aunque ella pida disculpas, como lo requirió el gobierno de Italia, ya sabemos cómo piensa de muchos de los que le dieron el voto para recibir su actual investidura.

Rodolfo Gustavo Kreutzer

DNI 4.234.866

El Marplatense

El artículo de Carlos Manzoni sobre los hermanos Dodge, creadores de la marca automovilística del mismo nombre, menciona al empresario del acero Edward Budd. Seguramente se trata del mismo Budd cuya empresa construyó los coches ferroviarios del tren El Marplatense, que hacia 1970 permitía viajar entre Buenos y Mar del Plata "en cuatro horas y un ratito". Hoy, cincuenta años más tarde y con la tecnología del siglo XXI, los ferrocarriles argentinos cubren ese mismo trayecto en cinco horas y media.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

