De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de febrero de 2020

Garantía de impunidad

Espero y deseo que el mamarracho jurídico que han pergeñado algunas senadoras no llegue siquiera a tratarse en comisiones ya que es impresentable, sobre todo mirándolo desde nuestra Constitución. El proyecto para eliminar la prisión prevenbtiva de los casos de corrupción, una garantía de impunidad, quizá podría tener cabida en Venezuela, Cuba, Nicaragua, China, Rusia o Irán, pero jamás en un país con real vocación democrática. Debería darles vergüenza siquiera esbozar que algo tan burdo pudiera anidarse en nuestra legislación y que merece el repudio de toda la ciudadanía que anhela vivir en una república de verdad.

El enano fascista continúa agazapado y creciendo.

Miguel Ángel Padilla

DNI 4.318.274

Ajuste disfrazado

El Gobierno considera que aquel que recibe 20.000 pesos de jubilación es una persona rica, tiene que renunciar a sus derechos y colaborar compulsivamente con el programa de solidaridad social, un eufemismo para designar el salvaje ajuste que están realizando. Con total desparpajo injurian y menosprecian a los que trabajaron y aportaron durante toda su vida y ahora tienen que vivir de la generosidad familiar. Desde sus comienzos los fondos jubilatorios sufrieron los manotazos del gobierno de turno hasta dejar a los jubilados en situación de mendicantes. Y ahora la historia se repite. No está en los planes del Gobierno achicar el gasto público ni redimensionar al Estado. Siguen alimentando a un Estado paquidérmico e ineficiente y pretenden que los jubilados acepten mansamente el ajuste con el cuento de la solidaridad social.

Salvador Dellutri

DNI 8.249.516

Dinero vs. vidas

El reciente asesinato ocurrido en Villa Gesell a manos de un grupo de salvajes depredadores volvió a instalar en los medios las opiniones de especialistas, funcionarios, periodistas, ciudadanos y religiosos. Este y anteriores episodios confirman que el respeto y los valores sobre el otro se han hecho añicos. Estas opiniones y los debates consecuentes trazan diagnósticos, señalan responsabilidades y proponen acciones que posibilitarían revertir este activo proceso de deshumanización. Pero el camino a seguir llevará mucho tiempo, durante el cual no podremos evitar más violencia, más seres humanos agredidos y, seguramente, más muertes. Por ello retomé una idea previa (ligeramente mencionada por TV) que podría ayudar a reducir el daño de ese largo "mientras tanto", de muy fácil y rápida puesta en práctica y cuyo reducido costo permitiría ser solventada por el Estado y los privados. Se trata de regular a nivel municipal, provincial y nacional para que todo lugar bailable, todo espacio masivo, todo recinto donde actúen artistas musicales y DJ, y cuyos públicos tengan entre 14/16 y 25/30 años, deba realizar un test de alcoholemia a cada uno de los ingresantes. De esta manera se acabarían las "previas" a puro alcohol y solo quedaría la posibilidad de ingerir bebidas alcohólicas dentro de los locales, cuyos costos espero sigan siendo tan elevados como hasta hoy. Concretamente, cada establecimiento debería proveerse de alcoholímetros homologados según sus m2, capacidad máxima de público y cantidad de puertas de acceso; además de las boquillas descartables necesarias para cubrir cada uno de sus eventos programados.

Seguramente la cola del público no avanzará a paso vivo, pero probablemente todos alcancen un futuro más generoso. Me adelanto al lobby por el "no" de los productores de bebidas alcohólicas, de los comerciantes que las venden, de las mismas autoridades locales, de los mismos boliches. Dinero versus vidas, de esto se trata lo que sigue.

Sergio Efrón

DNI 4.554.27

Tarifa social

Resulta preocupante que la Anses desconozca la ley de discapacidad. Cabe recordar que quienes poseemos alguna discapacidad tenemos acceso a tarifas sociales en todos los servicios. Por primera vez concurrí a renovar la que corresponde al gas. Nunca antes había tenido problemas en la empresa, pues cumplo con los requisitos por las cuales ha sido asignada. Presenté toda la documentación requerida, certificados correspondientes emitidos por autoridad competente y constancia de bienes. El trámite fue denegado sin contemplar lo expresado en la ley de discapacidad. La Secretaría de Energía informó que me corresponde, pues mi discapacidad es ceguera progresiva, una enfermedad que no es temporal. La Anses denegó la renovación y en una de las llamadas efectuadas al call center del organismo me informaron que están los cupos de tarifas diferenciadas para los militantes. No entendí el mensaje. ¿Cómo pueden conocer la ideología de todos los discapacitados argentinos? Escribí al titular del organismo y me contestaron, sin haber leído el texto del correo, que el trámite había sido denegado sin más argumentos. La Secretaría de Energía expresó que la ley sigue vigente y que ante el solo hecho de presentar el certificado corresponde la renovación.

No se pueden conculcar los derechos adquiridos bajo el paraguas de una ley. Ningún habitante del territorio argentino está por encima de ella, más allá del cargo o jerarquía que tenga, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Nadie puede vulnerar mis derechos.

Sonia Beatriz Landin

DNI 5.897.587

Sin contenedores

A pesar de todos sus problemas, hoy Buenos Aires es una metrópolis formidable que resulta en la meca turística de Latinoamérica.

En los últimos años mucho ha mejorado y mucho más tiene que mejorar, en especial, con su limpieza. En este aspecto me llama la atención una carencia importante de contenedores para desechos reciclables. No pretendo que el gobierno de la CABA provea y distribuya, como sucede en Europa, contenedores especiales para orgánicos, cartones, plásticos, vidrios y ropa. No es para tanto, pero al menos proveer de un contenedor más para reciclables junto al genérico que existe hoy día es imprescindible. De qué sirve educar al ciudadano para que separe en casa sus residuos y luego vuelque ambas bolsas en el mismo y único contenedor.

Vicente Lema

arquilema@gmail.com

En la red

Facebook

Alberto Fernández derogó el decreto de Mauricio Macri y mantiene a los testigos protegidos bajo la órbita del Ejecutivo

"Entorpecen la Justicia todo lo que pueden y mucho poder tienen. Luego hay asombro porque la Argentina es un país poco confiable" - Lidia Susana Amer

"Así estamos. Un gobierno para un lado, el otro para el otro. Nunca vamos a avanzar sin un proyecto común" - José María Ramírez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)