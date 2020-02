De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de febrero de 2020

Por encima de la ley

Cuando vemos la enérgica denuncia de la doctora Carrió ante el avance del gobierno K sobre la Justicia, vienen a nuestra memoria lo que dijo Alfredo Yabrán antes de morir: "El poder es estar por encima de la ley".

Pocos han definido mejor un sistema perverso que garantiza la impunidad de los corruptos y nos condena al atraso y la pobreza, que Ayn Rand, la escritora rusa que huyo a los Estados Unidos en 1950, escapando de la URSS.

"Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare en que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada".

Luis E.Luchía-Puig

luisluchiapuig@gmail.com

El grito silencioso

Estando a punto de tratarse en el Congreso la despenalización del aborto, sería muy importante que los legisladores y miembros del Poder Ejecutivo leyeran en Wikipedia y vieran en YouTube el documental de 1984 narrado por el doctor Bernardo Nathanson, anteriormente partidario del aborto y luego provida, El grito silencioso. En él se muestra cómo un poco antes de las 12 semanas de embarazo el feto trata de defenderse con sus bracitos y piernitas recién formados del peligro que lo acecha para destruirle la cabecita con una pinza que parece un rompenueces y que luego le destruye el cuerpito para poder sacar los restos. Ver esto es presenciar un asesinato en vivo.

Si hay un ser vivo, hay que dejarlo vivir y desarrollarse.

Edgardo R. Purnik

DNI 4.150.074

Período presidencial

Este es el momento para que el Congreso encare la modificación del cronograma electoral. Como es sabido, en la reforma de 1994 se creó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se estableció el período presidencial de cuatro años con posibilidad de reelección. El costo entre las PASO (absolutamente innecesarias, ya que cada partido debe elegir a sus propios candidatos) y las elecciones nacionales fue de casi 8000 millones de pesos. Además, cada provincia asume los gastos con su propio presupuesto. Suprimiendo las PASO y llevando al gobierno a cinco años (cuatro es poco para realizar una buena gestión sin reelección y sin la posibilidad postularse después de un período de gobierno), se ahorraría muchísimo dinero y la gestión sería más eficiente.

Ana Sofía Aráoz de Lamadrid

DNI 3.676.593

Garibaldi

Para complementar la carta del señor Juan Carlos Raffo sobre Giuseppe Garibaldi, al tener este que alejarse de Rio Grande do Sul secuestró un navío e incursionó por el Río de la Plata y el río Paraná. Durante la trayectoria en un enfrentamiento fue herido en el cuello por una bala. En este estado arribó a Gualeguay en 1837. Estando el gobernador Pascual Echagüe en el lugar, al enterarse de que Garibaldi tenía una bala alojada en el cuello, dispuso que su médico cirujano Ramón del Arca fuera a la casa del vecino de apellido Andreu y le extrajera el proyectil. Al conocer el gobierno brasileño su ubicación requirió su extradición, por lo cual Garibaldi quedó privado de su libertad con la imposición de que "no podía alejarse más allá de diez a doce millas". Estando allí, trabó amistad con personas importantes y en conocimiento de su extradición decidió fugarse. Para ello, contó con la colaboración de un estanciero, que le facilitó caballos, vituallas y un baqueano. En su huida lo encontró una partida policial, que lo llevó a la comandancia, donde fue indagado para que confesara quién lo había ayudado, a lo cual el prisionero se negó. Ante ello, lo hizo colgar de una cumbrera atado de las muñecas. Suspendido en el aire, luego de un tiempo en que el reo perdió el conocimiento, lo encepó. Tenía las muñecas ensangrentadas y los hombros dislocados, y una de sus manos quedo inutilizada. Ante la intervención de la vecina Rosa Sanabria de Alemán, dama importante, logró que el torturado recibiera atención médica y en conocimiento Echagüe de lo ocurrido, ordenó que el preso fuera traído a Paraná.

Como ya citara el lector Raffo, Garibaldi, con Víctor Manuel I y el conde Cavour, lograron la unificación de Italia tan anhelada por Nicolás Maquiavelo. En 1928, el bisabuelo del autor, Lorenzo Ghiorsi, fue condecorado con una medalla y una pensión por el rey de Italia, debido a ser el último sobreviviente de los soldados de Garibaldi. La medalla reza: " Per la patria gli italiano en argentina" (en mi poder). Con respecto a los italianos Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Leonardo Bruni, Galileo Galilei, Bocaccio, Marconi, Simague y Botticelli son parte de una pléyade que enalteció a la humanidad.

Roque F. Sabbatella

DNI 4.086.763

Boulevard Chenaut

En reiteradas ocasiones me ocupé del tema de la falta de bancos con respaldo en las plazoletas del boulevard Chenaut, sin respuesta de parte del gobierno de la ciudad. Esta vez quiero añadir la falta de las campanas de reciclaje en dicho lugar. Soy una asidua concurrente porque vivo en el barrio y no hay sitio más fresco ni más agradable para un paseo o una charla que ese corredor verde y aireado, pero... casi no hay dónde sentarse y los pocos bancos que hay son premoldeados de cemento, incómodos y helados en invierno. Somos muchos los vecinos de todas las edades que lamentamos esto, ya que la alternativa es tener que ir a algún "café" de la zona o no sentarse, y esa no es una opción para todos y menos para los padres y abuelos que llevan a sus niños a los juegos. Tampoco ayuda la falta de contenedores para reciclar; los desechos se acumulan en las esquinas. Si bien también por desidia de algunos, el gobierno de la ciudad debería tomar seriamente este tema, porque la higiene es la mejor manera de prevenir enfermedades. Y la Policía de la Ciudad, que está en las esquinas, podría dar una mano en ese sentido y llamar la atención a la persona que no coloque correctamente sus residuos. La educación ayuda a la prevención.

Las plazas son la vida de los barrios. Nos merecemos algo mejor.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

