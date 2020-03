De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de marzo de 2020

Marcha en Jujuy

Hemos observado, con gran emoción, un sano ejemplo de democracia. La marcha pacífica del pueblo jujeño en defensa de su provincia y del sistema republicano federal. Adherimos a ese cálido viento norte que sopla hasta la Antártida.

¡Viva Jujuy!

Silvio Pizarro

El agro en peligro

Durante estos últimos años la Argentina ha demostrado estar a la cabeza de la tecnología agrícola en todo el mundo. A pesar del ahogo impositivo que le imponen los gobiernos, sus récords en producción se han ido batiendo año a año. La última escalada de la voracidad impositiva indica una total incomprensión de la problemática de parte del Gobierno. El agricultor siempre ha apostado a incrementar sus siembras y a la aplicación de tecnología. Pero este último aumento en la voracidad fiscal obliga a los agricultores a no ser suicidas, o sea, a no sembrar a pérdida. De los 38 millones de hectáreas sembradas podremos pensar que los agricultores decidamos sembrar hasta un 30% menos, aprovechando la técnica de siembra por ambientes, o sea, sembrar solo en los sectores de cada campo con condiciones de fertilidad, topografía, etcétera, favorables. Esto puede traer una disminución de 11.000 millones de dólares por la reducción de 10 millones de hectáreas de siembra, promediando soja, trigo y maíz. Los agricultores, señores gobernantes, no podemos ser obligados a sembrar a pérdida. Es solo usar un criterio práctico, e ir a las cuentas: ¿dónde está el límite en que el agricultor deja de sembrar y aplicar tecnología, para que el país tenga más dólares? Y a ese punto tiene que apuntar el Gobierno. No se debe equivocar, como lo está haciendo ahora. Debe oírnos.

Ricardo Olaviaga

Convicciones

Informa la nacion del martes pasado que en la Casa Rosada se busca imponer disciplina de bloque a la fuerza mayoritaria a favor del aborto, ya que votar en contra sería votar nada menos que contra el Presidente. En estos temas, que tocan íntimas convicciones éticas o religiosas, es habitual dejar la decisión librada a la conciencia del legislador, y así fue en 2018, y antes con el matrimonio igualitario en 2010 y el divorcio entre 1986 y 1987. Pero entre fines de 1954 y la primera mitad de 1955, cuando Perón se enfrentó con la Iglesia Católica, dos legisladores del partido gobernante fueron sancionados por las respectivas cámaras. Hugo Gambini y Ariel Kocik, en Las traiciones de Perón , citan el caso de la senadora Elvira Rodríguez de Leonardi, separada del cuerpo por su resistencia a votar el divorcio vincular, sin que faltara una advertencia, más bien una amenaza, del vicepresidente almirante Teisaire: "Piense que la sanción puede caer sobre todos sus familiares". En mayo de 1955, el diputado por Córdoba Roberto Carena renunció a su banca en desacuerdo con el intento de una reforma de la Constitución de 1949 para separara Iglesia y Estado. La renuncia del legislador, denostado por clerical y traidor a la doctrina peronista, se transformó en expulsión.

Confiemos en que historias como estas no se repitan cuando el presidente envíe el anunciado proyecto de legalización del aborto.

Norberto Padilla

Palabras

Interrumpir el embarazo es matar al embrión o al feto, a la persona por nacer. El tema que tratará el Congreso será el derecho de matar al no nacido. Sería conveniente que así se llamara el proyecto de ley, para evitar que palabras más seductoras como libertad, gratuidad o derecho no permitan percibir en su plenitud el efecto irreversible de lo que se estará votando: la destrucción de una vida.

Daniel Casal

DNI 11.875.775

Hilaridad

Fue para aplaudir la gran actuación de nuestro embajador en Brasil. Días pasados estuvo en nuestro hermano país buscando mejorar las relaciones bilaterales. Luego daba el presente en la Cámara de Diputados. Nos dio un ejemplo a todos de lo que es trabajar por la patria. Claro, causó la hilaridad de sus compañeros de banca, que sonreían ante semejante picardía. Y dio pena en el resto del país ver el triste espectáculo brindado.

¿Alguien pudo esperar otra cosa?

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Foco de dengue

La calle Quesada, en su convergencia con O'Higgins, en Núñez, llega hasta el muro y alambrado de las vías del tren Mitre, ramal Tigre-Retiro, y continúa del otro lado. Allí, por debajo de esas vías, cruzan seis caños pluviales que descargan el agua de lluvia que llega por la pendiente de Quesada. Esos caños están desde que corre el tren. Si ellos se obstruyen, la zona se anega, llegando el agua hasta las veredas e incluso inundando la cámara subterránea de Edenor, lo que deja sin electricidad al barrio. Esto ya ha sucedido, la compañía eléctrica puede dar fe de ello.

Pues bien, las bocas de esos caños, tanto de entrada como de salida, están tapadas. Con basura, pasto, piedras, y colchones y ropa de los que pernoctan en el lugar. Y parece ser que nadie acepta ocuparse del tema. Ni los organismos públicos de la ciudad ni los entes de servicios. Hoy, preocupados por el dengue, escuchamos los consejos que imparten las autoridades respecto del cuidado de las aguas estancadas en macetas, cubiertas de vehículos, y cualquier otro cacharro abandonado. Si no circula libremente, el agua de ese lugar es un foco permanente de procreación de mosquitos. Pero los consejos siempre son para que los sigan los demás. A ese foco no se puede acceder, salvo institucionalmente, por lo que es obvio que la responsabilidad la tienen los organismos del Estado y las compañías de servicios. No den solo consejos, actúen también.

Jorge R. Vilaboa

Facebook

Hubo 299 femicidios en 2019, uno cada 29 horas y un 10% más que el año anterior

"Qué horror... ¿cuándo educación en valores para todos?", Maria Gobetti

"Datos sobre los agresores: en el 67% de los casos el femicidio fue cometido por la pareja o la expareja de las víctimas", Agustín Maximiliano Sosa

"Y también murieron chicos, turistas, abuelos, bebés, asaltados. ¡La inseguridad no tiene género!", Margarita Silva

