De los lectores: cartas & mails

Los antivacunas

Mientras los habitantes de todo el mundo nos aterramos por la pandemia de coronavirus, hay comediantes en nuestra comunidad que se disfrazan de opinólogos especializados en ciencias oscurantistas y emiten contundentes mensajes antivacunas. Esta "religión" se basa en un negacionismo que constituye una amenaza para la humanidad, y su fanatismo no les permite rendirse ante las evidencias: las vacunas previenen y no producen daño. El movimiento antivacunas es una moda sin fundamentos científicos y es peligrosa. Puede afirmarse, pues, que el principal enemigo de las vacunas es el propio éxito que han tenido. "La información errónea sobre las vacunas es tan contagiosa y peligrosa como las enfermedades que ayuda a propagar", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La OMS estimó que alrededor de 110.000 personas murieron de sarampión en todo el mundo, en su mayoría niños menores de 5 años. El pediatra debe esforzarse en no rechazar a los niños de su consulta solo por el hecho de que sus padres rechacen las vacunas. Se debe establecer un diálogo y a medio o largo plazo hay más posibilidades de que estos niños puedan vacunarse si se mantienen con su pediatra que si se cambian a otro profesional.

Alejandro Jenik

DNI 8.209.265

Adultos en riesgo

Se anuncian nuevas medidas preventivas contra el coronavirus y se dan consejos para los adultos mayores, por ejemplo, no concurrir a actos masivos ni a centros de jubilados. Ahora bien, en varias universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes y alguna otra) se dictan cursos para adultos mayores y está por comenzar el ciclo lectivo 2020. En la de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Sociales, Programa Unite, (Universidad para la Tercera Edad), el lunes 9 comenzó la inscripción para el comienzo de clases los primeros días de abril. ¿No resulta un poco arriesgado considerando que los casi 1500 inscriptos somos personas de más de 60 y 70 años?

Raúl Rossi

DNI 4.866.205

Expropiación de YPF

La Argentina pagó en 2013 la friolera de 5000 millones de dólares por la expropiación de la mitad de YPF a los españoles de Repsol, es decir, por un activo que valuado a hoy cotiza apenas en 1200 millones de dólares, ya que el valor en bolsa de toda la empresa orilla los 2400 millones de esa moneda. Implica una pérdida patrimonial de 3800 millones de dólares. Más allá de las particulares circunstancias que vivimos estos días (que pueden cambiar) y del gobierno que tomó la "genial" decisión de la expropiación, que acabó siendo una mera -y pésima- inversión financiera que no aportó ningún activo físico adicional al aparato productivo nacional, la operación está resultando a la postre un despilfarro obsceno y una afronta y un saqueo al patrimonio de todos los argentinos (incluidos allí los más pobres). ¿Qué utilidad nos dejó? ¿Para qué sirvió? Debería servir al menos para que algunos terminen de autoproclamarse los únicos y legítimos defensores de los intereses de los argentinos.

Ricardo Esteves

ricardoesteves@resteves.com.ar

Discriminada

Me siento discriminada por la TV Pública. El 8 de marzo, el homenaje a las mujeres fue solo para las que llevaban pañuelos verdes. Muy sesgada la información en general. ¡Qué pena me da! Eso es desinformar y resta confianza para cualquier otra cosa que puedan emitir. Y eso hace que recurramos cada vez más a las redes. El 8 de marzo nos juntamos más de 100.000 personas en Luján, pero parece que por ser Provida las participantes no merecemos ser homenajeadas como mujeres. Claro, no hubo insultos, desnudos, ni escándalos para ridiculizar a las mujeres o a los hombres. Por el contrario, fue una verdadera fiesta de oración, con alegría y esperanza, sin distinción de sexo ni de credo. Al final hablaron una mujer judía, una musulmana alauita, una católica y una evangélica. ¡Qué ironía! Todos los responsables de la comunicación en ese canal vinieron al mundo por mujeres que dijeron sí a la vida.

María de los Ángeles Mainardi

Presidente de Estilo de Mujer, miembro de la Junta de la Red Federal de Familias

DNI 5.691.145

Precio de la nafta

¿Alguien me podría explicar de la manera más sencilla posible para un ciudadano común como yo por qué si desde que tenemos nuevo gobierno el petróleo bajó un 40% la nafta no bajó en esa misma proporción?

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Primeras damas

Corre el mes de julio de 1547, el rey Carlos I otorga al hidalgo Juan de Sanabria, el título de "Adelantado del Río de la Plata". Y solicita que en su viaje a América lleve en su armada un "calificado séquito de damas y doncellas" para "hacer nuevas moradas allende la mar y ennoblecer la conquista de esa parte de las Indias". Juan de Sanabria muere antes de partir. Entonces su esposa, doña Mencía Calderón de Sanabria, toma las riendas de la expedición. Cuatrocientos años después, la escritora Josefina Cruz de Caprile supo dar color, vigor y frescura a la proeza de doña Mencía y sus heroicas compañeras de viaje. Su libro, Doña Mencía la Adelantada, fue un genial acierto literario e histórico, premiado con la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Asimismo, fruto de dicha publicación, Josefina fue nombrada presidenta de la Comisión de Homenaje a la Mujer en la Conquista.

A través de sus líneas, la autora nos transporta al pasado, al encuentro de Mencía, sus hijas y tantas mujeres más. Navegamos con ellas, surcando mares embravecidos, cruzando ríos y selvas, padeciendo enfermedades, rebeliones y muertes. Arribando por fin, cinco años después al cautivante Río de la Plata, ambientado con singular encanto.

A pocos días de haberse celebrado un nuevo Día Internacional de la Mujer, va nuestro homenaje a estas mujeres, genuinas primeras damas de sus tiempos, que sin necesidad de levantar la voz, supieron de grandes esfuerzos, coraje y dulzura en la entrega de sus vidas. Símbolo de la esencia femenina.

Alberto y Josefina Caprile

caprilegolfgmail.com

