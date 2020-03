De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de marzo de 2020

Justicia y tecnología

A propósito de las medidas de prevención que impone la pandemia, sería conveniente que el Poder Judicial de la Nación tome cartas en el asunto de manera urgente, y antes de que por esa razón (o por la eventualidad de medidas de fuerza) se paralice el servicio de justicia, se adopten por lo menos dos medidas muy fáciles que lo mantengan vigente: 1) que las audiencias programadas y a fijar en el corto plazo se tomen virtualmente con los apoderados ya presentados, y 2) que habiliten el sistema web para la presentación digital de todos los escritos, sean o no de mero trámite.

Hay que prevenir sin dejar de funcionar.

Guillermo Lasala

Misas diarias

La Conferencia Episcopal Argentina ha decidido, como medida preventiva por la epidemia de coronavirus, suspender el saludo de la paz y dar la comunión en la boca durante la misa. Creo que otra buena medida para disminuir el contacto entre la gente durante el servicio religioso sería aumentar el número de misas diarias, por lo menos durante los fines de semana y especialmente en Semana Santa.

Carlos A. Altgelt

Descrédito

He leído con sumo interés las reflexiones de Sergio Berensztein sobre el problema argentino publicadas el 6 del actual. Para el autor, el problema argentino no es la economía, sino el descrédito, la falta de confianza en el país. La confianza se construye a lo largo del tiempo, con reglas claras y estables, con transparencia y previsibilidad en las acciones de gobierno, con la existencia de valores y objetivos compartidos, y la voluntad de resolver inevitables tensiones y situaciones conflictivas, a través del diálogo. Es decir que el problema argentino más importante no es la falta de dólares, sino la falta de consensos y de políticas de Estado. Acabo de cumplir 99 años, lo que me ha permitido vivir la decadencia de nuestro querido país desde el derrocamiento del presidente Yrigoyen, en 1930, hasta nuestros días. Los gobiernos militares pretendieron refundar la Nación cada vez que usurparon la presidencia. Por otra parte, como advierte Berensztein, nuestro hiperpresidencialismo ha abusado reiteradamente de la discrecionalidad y planteado una refundación desde la "tierra arrasada" dejada por administraciones anteriores. Ahora bien, para recobrar la credibilidad perdida, la Argentina necesita recrear los vínculos sociales, respetar las normas básicas de convivencia y, sin ignorar ni eliminar los conflictos y la diversidad de ideas, privilegiar aquello que nos une por el bien del país en su conjunto. Ojalá nuestros dirigentes políticos comprendan, de una vez por todas, que no son dueños del poder, sino sus administradores; que los adversarios no son enemigos; que la alternancia en el poder es parte de la democracia; que las políticas públicas se construyen debatiendo con todos los sectores, sin ofensas ni descalificaciones, para alcanzar acuerdos básicos, como lo hacen los países que crecen y se desarrollan en el mundo. De nosotros depende la construcción de esta Argentina diferente. Yo no la veré. Pero nuestros hijos y nietos la merecen y lo agradecerán.

Antonio O. Donini

Religiosidad

La nota del doctor Petrella publicada recientemente en LA NACION ("Dios no ha muerto") ayuda al debate de un tema importante de múltiples aristas, apagado desde el siglo XX por los éxitos indudables y parciales de la revolución científico-tecnológica. La globalización, el diálogo intercultural y el sentir de las personas nos demandan otorgarle adecuada dimensión al tema político-cultural de la religiosidad. Este ha desaparecido de la agenda cotidiana en casi todas las esferas, también en la educativa. Nos hemos ocupado de ello en los Encuentros Nacionales de Docentes Universitarios Católicos (Enduc 2011, 2012, 2016), mostrando la reaparición reciente de la enseñanza de la historia de las religiones y la teología en escuelas de Europa y EE.UU. y en las principales universidades del mundo. Las dificultades en esta temática nos hicieron abordar el concepto de sana laicidad, entendiéndola como la necesaria distancia, vinculación y contribuciones de lo religioso en el marco de la autonomía académica. Resulta necesaria esta temática para atender los desafíos y problemas que surgen de la idiosincrasia de los pueblos, el mestizaje multimedial y las consecuencias de las migraciones actuales en el marco de un mundo globalizado.

Ojalá este debate se extienda y complejice.

Alberto C. Taquini (h.)

Foco del dengue

Desde hace tres años, la obra iniciada en la esquina nordeste del predio que ocupa la playa de estacionamiento del Carrefour de Vicente López se encuentra paralizada por supuestos problemas financieros de su desarrollador. Desde entonces existe en el lugar un espejo de agua estancada de unos 2500 metros cuadrados que constituye, sin lugar a dudas, un ambiente más que propicio para la proliferación de mosquitos. Si a este dato le agregamos que este siniestro piletón se encuentra a menos de 400 metros del área donde, hace un par de años, tuvo lugar el brote mas importante de dengue del conurbano bonaerense, no hay que ser demasiado perspicaz para inferir que estamos ante un grave caso de negligencia y desidia por parte de las autoridades del municipio. Me indican algunos vecinos que ya han realizado reclamos por este asunto, sin resultado alguno. ¿Espera el intendente Macri un caso de reinfección, en este caso hemorrágico, para poner una bomba a desagotar el pozo? En tiempos de coronavirus, el dengue seguramente sale del foco de atención de nuestros administradores, aunque insisten, utilizando nuestros impuestos, en campañas publicitarias donde muestran lo peligrosos que son los platitos debajo de las macetas.

Ricardo Forbes

Estación Retiro

Así como los buenos cocineros prueban sus comidas, también deberían los funcionarios probar las instalaciones y servicios bajo su responsabilidad. Por ejemplo, vengan un día de lluvia, como el miércoles pasado, a la estación Mitre de Retiro... y caminen bajo el medio techo que aún no se recicló. Traer canoa.

Antonio Mario Guarino

