De los lectores: cartas & mails

Coronavirus

Oportunidad

Siempre una gran crisis trae bajo el brazo una gran oportunidad. Estamos todos los seres humanos ante una gran oportunidad. Tenemos el gran regalo de pasar mucho tiempo con nosotros mismos, y tal vez eso no se repita nunca. Podemos mirarnos hacia adentro, ya que estamos sin libertad hacia afuera. Conocernos más, bucear en nuestro infinito mundo interno. Satisfacer la curiosidad de toda la vida, leer aquello que nunca pudimos, investigar lo que siempre nos ha interesado y no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Somos los únicos arquitectos de nosotros mismos; sería magnífico aprovechar este tiempo que nos queda libre forzado por las circunstancias.

¿No es una gran oportunidad? Creo que sí.

Guillermo García Arias

Pagos en efectivo

Quienes somos mayores y no entendemos bien internet estamos aislados, y al estar todo cerrado no podemos pagar los vencimientos de servicios en efectivo. ¿Alguien pensará en nosotros?

Patricio Avellaneda (p)

Consultorios cerrados

Los médicos cumplen en esta emergencia un papel

fundamental, al igual que los enfermeros, asistentes, camilleros y demás. Lamentablemente algunos profesionales han abandonado la trinchera y cerrado sus consultorios, plegándose a una cuarentena a la cual no deberían plegarse, tomando todos los recaudos necesarios. Hay enfermedades que pueden dar comienzo durante la pandemia y resulta desconcertante recibir ante una llamada telefónica la respuesta "el doctor no atiende hasta el...".

Un "no" aplauso a este creo que reducido grupo de médicos.

Osvaldo J. López Bugueiro

Médicos cubanos

La principal resistencia a la presencia de médicos cubanos está oculta y banalizada. Lo que muy pocas personas conocen que no estamos contratando personas, sino que estamos contratando al Estado cubano, Aunque se trate de ocultar, no se le liquida al sujeto por sus servicios, sino que este dinero ingresa a las arcas del régimen (son empleados públicos), o sea que sospechar que dentro del contingente existan personas que ejerzan una doble función no es descabellada, además, normalmente, la función de este tipo de funcionarios no es recabar información, sino captar simpatizantes. El ciudadano debe empezar a pensar en sus intereses...

Julio Ricardo Sánchez

Trabajador de la salud

En el contexto de la cuarentena total anunciada por el Presidente, hay un grupo de mujeres y hombres que no deben cesar su actividad, sino multiplicar sus esfuerzos: los trabajadores de la salud. El resto de la sociedad les entrega constantemente la responsabilidad del cuidado de su vida y la de sus familias y ellos se hacen cargo con entrega, vocación, dedicación, anónimamente y en silencio. No hablan de las necesidades que pasan, ni del olvido de los ciudadanos cuando el miedo a la muerte y a la enfermedad queda atrás. Tampoco hacen referencia a lo que sus remuneraciones significan, más aún comparándolas con las de otros empleados con menores capacitaciones, responsabilidades y cargas afectivas pero que, como su trabajo genera dinero, vale más. Se trata de los mismos que les pusieron el cuerpo al hantavirus, al SARS, al N1H1, además de todas las enfermedades cotidianas que nos afectan.

Hoy, otra vez, les pedimos a ellos una nueva entrega con el Covid-19. Estamos seguros de que es desagradecido seguir exigiendo más y más sin una palabra de afecto, sin una muestra de reconocimiento. Aplaudamos cada día su labor, hagamos ruido para contrastar su silencio y visibilizar su esfuerzo. Valgan estas palabras como un pequeño abrazo a aquellas almas tan grandes.

Valeria Muda y Alicia Torreiro

Representantes de la Cadeid (Cámara Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria) en provincia de Buenos Aires

Madres y trabajo

Me gustó la nota de Andrés Hatum "Puertas adentro: la mentira de la diversidad". Describe una realidad y demuestra que la cultura argentina está muy atrasada en este sentido. Las empresas en general no dan ayuda a madres que quieren seguir trabajando y vuelven de la corta licencia paga de tres meses y tampoco a padres, situaciones que se repiten y terminan haciendo imposible el equilibrio entre la vida familiar y laboral. Como consecuencia, muchas madres dejan sus trabajos y otras sufren el estrés de buscar un equilibrio casi imposible. Las madres no salimos a la calle, y nadie pide que la sociedad te facilite la vida familiar. En otras sociedades hay más equilibrio. Acá tenemos jornadas laborales demasiado extensas, y jornadas escolares también, pero una va de la mano de la otra, porque si los padres están en el trabajo, los chicos en algún lado tienen que estar. Esto va en contra del tiempo libre y el ocio, que es fundamental. Y esto no mejora ni la productividad ni el rendimiento escolar, sino hay que ver los documentales sobre la educación finlandesa y holandesa.

Ojalá esta cuarentena nos enseñe a ser productivos sin descuidar el tiempo en familia o el tiempo personal.

Isabel von Grolman

Turnos en el PAMI

Quiero referirme a la mala atención y a la falta de consideración hacia los jubilados. El señor Rodríguez Larreta debería tomar en cuenta lo siguiente: 1) los jubilados que pagamos el PAMI tendríamos que tener una ventanilla exclusiva para los turnos; 2) los turnos tendrían que ser otorgados con carácter urgente, por nuestras edades; 3) que se atienda en los hospitales de CABA a los habitantes de ese distrito (domicilio que figura en el DNI, de lo contrario, no atenderlos); 4) no permitir que la gente vaya a dormir a las salas de espera para poder así hacerse de los primeros turnos; 5) volver a poner ese famoso cartel de la "enfermera pidiendo silencio", para poder escuchar cuando el médico nos llama; y 6) darles prioridad a los argentinos.

José Guillermo Gómez

