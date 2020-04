De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020

Coronavirus

Mensaje inspirador

Vivimos tiempos difíciles, con desafíos inéditos para superar el Covid-19 y reconstruir el tejido social y económico dañado desde hace décadas. Hoy, más que nunca, Gobierno, oposición, actores sociales y población debemos compartir esfuerzos y tareas según las respectivas facultades y responsabilidades. La vida y la salud sobresalen entre las prioridades, pero el buen desempeño institucional, social y personal es clave para lograr el éxito compartido. Churchill afrontó el desafío de la guerra y tuvo la visión de comprender que el desempeño empresario y el trabajo ejercido responsablemente eran medios indispensables para la hazaña de la victoria en la guerra y ante la quiebra económico-social.

Aplaudo a profesionales de la salud, pero también a gobernantes, oposición, trabajadores, empresarios y a todos por sus esfuerzos y sacrificios. La clave es que cada uno respete las normas vigentes, o que se dicten, sin agravios ni hogueras de la Inquisición. Churchill es el ejemplo de que la lucha por la vida y por la reconstrucción económica y social no son antitéticas, sino aliadas de una victoria que demanda esfuerzos, sacrificios y buena fe de todos.

Los grandes desafíos encierran también grandes oportunidades. Hoy vuelve ser la hora de "argentinos, a las cosas".

Amadeo R. Vázquez

Por favor, escuchen

Estando en un todo de acuerdo con las palabras de nuestro presidente sobre la importancia primaria de la salud, me dirijo justamente al Presidente y a los senadores y diputados con la incertidumbre que sentimos miles de argentinos. Los profesionales independientes (autónomos), los empresarios pymes, los monotributistas que no son categoría A o B y los comerciantes estamos extremadamente preocupados por la falta de anuncios respecto a nuestra situación. Día a día salimos a trabajar, como la mayoría de los argentinos, y vivimos la misma angustia que el resto del mundo. La pandemia nos pone a todos los seres humanos en una situación de igualdad. Y a nosotros también con la responsabilidad, en muchos casos por tener empleados a quienes pagar sueldos, cargas sociales, aportes a sindicatos y ART, más impuestos, rentas y vencimientos de muchos servicios. Nos desvela cómo seguir adelante con nuestras empresas, como mantener los puestos de trabajo, pagar a nuestros proveedores y que no se corte la cadena de pagos, de la que nadie se ocupa. Hace años que lo único que escuchamos es que somos el motor de la economía. Los políticos hablan de nosotros pero ninguno ha hecho nunca algo que nos ayude. No pedimos subsidios ni rebajas, no generamos grandes gastos al Estado, pues usamos servicios de salud privados, pagamos por la educación de nuestros hijos, no tenemos sindicato que luche por nosotros. No cortamos calles, no pintamos paredes, no gritamos. Aprendimos a esquivar estas manifestaciones sabiendo que el trabajo dignifica y dar trabajo enorgullece. Somos la tan famosa clase media argentina. La que vive con confort gracias a su propio esfuerzo, no entiende de bonos ni especula en el mercado financiero, siempre vuelve a invertir en su proyecto y no conoce otra forma de emprendimiento ni de crecer. Los gobiernos nos han dejado solos ante las crisis y los golpes de la economía. Esto excede todo eso. Esta vez necesitamos que nos escuchen y nos ayuden. Porque el enemigo invisible también puede con nosotros y dejaremos de ser los motores de la economía que generamos los recursos para que el Estado ayude a todos.

María Celeste Tamer

Solidarios

El martes por la noche, mientras resonaban las cacerolas reclamando por una baja de sueldos del sector público, pensé que, como sociedad, el esfuerzo lo tendríamos que hacer entre todos, el sector privado también. Existen numerosas organizaciones que se dedican a ayudar a los sectores más vulnerables, como Cáritas, Red Solidaria, Fundación Sí y tantas otras. A ellas les pedimos que difundan el procedimiento de cómo colaborar. Demos un ejemplo de que podemos ser un pueblo solidario.

Martín Lang

Ganar un poco menos

Felicito al Presidente por sus palabras al extender la cuarentena. Sobrio, contundente, con una gran templanza. Me gustaría subrayar esta frase sobre los empresarios: "Sean solidarios, sus empresas no van a quebrar, simplemente van a ganar un poco menos". Es un momento histórico para que demuestren que no van a abandonar a los ciudadanos cortando tarjetas de créditos, prepagas, servicios de luz, gas, teléfono, internet, TV por cable, etcétera. No solamente están complicados los sectores vulnerables, hay infinidad de trabajadores que no reciben ningún ingreso al estar la economía paralizada. Esperemos que escuchen al señor Presidente y por una vez en la historia "ganen un poco menos".

Mariana Moavro

Honores por Malvinas

La ley 23.118 señala, en su artículo 1: "Condecórase a todos los que lucharon en la guerra por la reivindicación territorial de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982, con una medalla y un diploma". En su artículo 2 añade: "Las condecoraciones serán de una sola y única clase para todos los combatientes en el conflicto bélico". Reciben esta medalla unos 5000 hombres de la Fuerza Aérea, afectados durante todo el conflicto a la defensa y logística de las seis bases aéreas militares patagónicas desde donde se atacó a la flota británica, por haber participado, como exige la ley, de las acciones bélicas que los exponían a la ofensiva enemiga. El grueso del personal de la Armada en esta zona también la recibe, no siendo entregada a los partícipes del Ejército en la misma condición, a pesar de que tanto el Congreso de la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército Argentino están al tanto de esta deuda de honor que ya lleva 38 años.

Señor Presidente, por favor, necesitamos que intervenga para poder recuperar nuestra identidad, y así poder desfilar junto al resto de los veteranos de guerra.

Tulio Fraboschi

En la Red

"Lo más fácil es que nos condonen toda la deuda de tarjetas por 2 meses y que los bancos la absorban a los que tuvimos toda una vida de buen comportamiento de pago" - Elbio Marino Solís Norry

"Si pagás el mínimo y refinanciás el resto no podes usarla hasta completar el pago del total" - Liliana Noemí Carrillanca

