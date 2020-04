De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de abril de 2020

Coronavirus

Abrazo a dos metros

Los verdaderos héroes son ustedes, médicos y enfermeros que trabajan en estos días sin descanso para atender a todos los afectados por esta pandemia de coronavirus. A veces sin material necesario y durante jornadas de más de diez horas que los hacen vulnerables al contagio. Son humanos, necesitan descansar, cuidar su salud mental, porque ante esta situación de riesgo pueden sentir temor, como cualquiera de nosotros. Por eso quiero aplaudir a estos héroes, por su trabajo incansable y su compromiso en el cumplimiento de su deber para con la sociedad, siempre arriesgando su salud.

Los abrazo a todos, con dos metros de distancia.

Guadalupe Garrigós

DNI 46.867.131

Cuentapropistas

Ante esta pandemia que azota al mundo, el Presidente primero se ocupó de los más humildes, y luego, del sector empresarial. Los dos puntos están bien, los primeros por ser los más necesitados y los segundos, por ser quienes generan puestos de trabajo. Pero se olvida de la clase media baja, los cuentapropistas, quienes invierten todo lo que tienen para generar un ingreso en pequeños emprendimientos, la mayoría actualmente sin poder trabajar, sin ingresos, pero con gastos que siguen su curso normal.

Ante la incertidumbre de no saber cuándo podremos volver a trabajar, espero que el Presidente reflexione y nos ponga a todos bajo el mismo paraguas.

Marcos Skopyj

DNI 20.029.322

Horarios de trabajo

Para evitar aglomeraciones en el transporte en las horas pico, sugiero cambiar los horarios de públicos y privados haciendo que un tercio entre una hora antes, el otro tercio en su horario habitual y el resto, una hora después. Las mesas de entradas y toda otra área que reciba público debe ampliar el horario en dos horas para evitar la aglomeración de gente.

Horacio Colimodio

DNI 10.479.573

Medicina privada

Que el ministro de Salud se haga con el control del ámbito de la medicina privada es un doble despropósito. En primer lugar, es un atropello ilegal apoderarse de los recursos de quienes aportan para su salud. Y segundo, no puede soslayar que, además, esos ciudadanos aportan para sostener el sistema público mediante sus impuestos.

El manejo de la salud pública ha sido deficiente desde décadas, burocrático y objeto de manejos poco transparentes. Es inadmisible que bajo el paraguas de la solidaridad el Estado evalúe apropiarse de lo que no le pertenece. Mis aportes y mi eventual necesidad no pueden ser resueltos en las oscuras oficinas de funcionarios ignotos.

Enrique Vidal Bazterrica

DNI 11.399.101

Dos pandemias

En la Argentina hay dos tipos de pandemia: cuando al Estado, ante esa emergencia, no le alcanza para pagar los salarios, imprime, paga... y todo perfecto. La empresa privada, en cambio, tiene que rogar que le prestan dinero. La pandemia no golpea igual a todos.

Rodolfo Miani

DNI 17.856.757

Control en las calles

Realmente encomiables la intensidad y la eficacia de la vigilancia y el control del cumplimiento de la cuarentena desarrollados por la Policía de la Ciudad. Agentes de consigna a veces hasta cuadra de por medio, patrulleros que rastrillan constantemente los barrios para advertir con severidad a cualquiera que lleve a pasear a su mascota más allá de lo admisible. Me hace pensar si tan solo la mitad de esos recursos y la mitad de esa eficacia se hubieran volcado o se volcara en el futuro en la prevención del delito, cuántas vidas se hubieran salvado y cuántas se salvarían de aquí en adelante. Y me demuestra que cuando se quiere se puede, y que cuando no se puede, es porque no se quiere.

Álvaro Estivariz

alvaroestivariz@gmail.com

Defensor del Pueblo

Por estas horas, son muchos los sectores -pymes, autónomos- que plantean dudas y solicitan respuestas a sus problemas puntuales, al no poder contar con futuros ingresos que les permitan hacer frente a sus compromisos. Si bien hay algunas medidas, como otorgar créditos a tasa reducida, es evidente que sin entrada de capital no podrán hacerse cargo de las obligaciones mensuales. La AFIP y otros organismos, mutis por el foro. ¿Es que acaso el señor Presidente tiene que responder a todo por el viejo sistema presidencialista, que nos aqueja desde tiempo inmemorial? Seguramente, por solidaridad, se sostendrá que el Gobierno se está ocupando de lo urgente para seguir con lo más importante. El poderoso y elefantiásico Estado nacional y algunos de sus funcionarios ¿siguen en su cuarentena consuetudinaria atornillados e inmovilizados?

En este escenario esperamos que finalmente se designe al defensor del pueblo de la Nación, cuyo puesto sigue vacante por la falta de interés de quienes deben elegirlo, y que han hecho enmudecer la voz de los que no tienen voz (ombudsman). Esto a pesar de que se llenan la boca sosteniendo su preocupación por los desprotegidos y los vulnerables.

Antonio Polledo

DNI 14.900.476

Edad jubilatoria

Como conocedor de leyes laborales, quisiera señalar un error de Carlos Manfroni en su buen artículo del lunes 30 de marzo, al decir que en nuestro país se obliga a jubilarse a los mayores de 65 años, lo que es incorrecto. La ley 27.426 y su decreto reglamentario 110/2018 determinan que recién a los 70 años, previa verificación en la Anses, el trabajador está en condiciones de obtener su prestación básica universal, y el empleador puede intimarlo a jubilarse.

Juan Carlos Araya

DNI 6.040.884

