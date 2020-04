De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020

Coronavirus

Confección de barbijos

Se informa en las últimas horas que deberán usarse barbijos, incluso en forma obligatoria, para disminuir el contagio del Covid-19. Sin embargo, los barbijos no se encuentran en ningún lado y no todos tenemos la capacidad ni los elementos para confeccionarlos. Propongo que se levante la cuarentena a mercerías y talleres de zurcido y arreglos de ropa para que confeccionen y vendan barbijos. Son centenares de comercios de proximidad, esparcidos por toda la ciudad, que permitirían brindar una solución al problema y darían trabajo remunerado a cientos de personas.

Roberto Oscar Britos

DNI 4.543.497

Varados en el país

Quisiera saber por qué nuestros gobernantes se preocupan por traer a los argentinos que están "exiliados" en otros países, con el riesgo de que traigan el virus con ellos, pero se olvidan o ignoran a los argentinos que, por motivos diversos, están en ciudades dentro de la Argentina que no son las suyas y no tienen modo de regresar a sus hogares. Si se pueden habilitar micros y aviones hacia y desde otros países, por qué no hacer lo mismo, con las debidas medidas de prevención, entre las provincias en un país que ya hace un mes está en cuarentena.

Silvia Castro

DNI 5.810.137

Horario del súper

Es positivo que los supermercados, por ejemplo, hayan fijado un horario de atención exclusivo para las personas mayores de 65 años, al ser las personas más vulnerables ante el coronavirus. Lo preocupante es que, en casi todos los casos, lo hayan establecido entre las 7 y las 8.30, un horario de menor circulación de personas en las calles, pero también de más bajas temperaturas en esta época del año. Poco recomendable para que la gente mayor salga de sus casas cuando no dispone de ayuda para hacer sus compras. Muchos adultos mayores están solicitando cambiar dicho horario por tal motivo. Ojalá los directivos de esas empresas escuchen y accedan a este razonable reclamo.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Fuentes de trabajo

Por supuesto que si me dan a elegir entre la vida y mi trabajo, sin ninguna duda voto por la vida. Pero sé positivamente que cuando esto termine, muchas empresas ya no estarán, con lo cual muchos habremos perdido el trabajo y, en consecuencia, nos veremos sumergidos en el hambre y la pobreza. Entonces, nos cuestionaremos si la elección fue correcta, más allá de la decisión unánime de hoy. Vayamos pensando en las soluciones, el problema es muy grave. Mantener las fuentes laborales es fundamental, pero no bajo amenaza, sino con la premisa de que las empresas son el respirador de la sociedad y sobre todo del Estado.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Cielo transparente

"Mirá, mami, hay un avión en el cielo" es la frase que Harry Waters, hijo de Roger, dice inocentemente al iniciar la canción tras ver bombarderos en el cielo dejando caer no sé qué a la tierra. En la edición del 5 de abril leo en LN Revista la página de humor por Nik, entre alegre y asustado. Según los científicos, la contaminación mundial bajó en pocas semanas a niveles de la década del 70. Pasa por mis pensamientos la canción "Goodbye, Blue Sky", de Roger Waters, de la ópera rock de Pink Floyd The Wall . ¿Será una fantasía pensar que esta devastadora e impredecible pandemia nos deje a los habitantes del mundo un cielo más transparente?

Andrés María Villa

andresmariavilla@gmail.com

Boudou

Injusticia, infamia, impunidad son las palabras que describen las sensaciones de gran parte de la población ante la insólita salida de la cárcel de Amado Boudou, con condena firme después del fallo de un juez y su confirmación por un tribunal de alzada. Los argumentos usados ahora para mandarlo a su casa contradicen groseramente los propios argumentos del mismo juez para mantener su prisión carcelaria, expuestos una semana antes. ¿Cuál es el verdadero motivo de este tan sugestivo cambio? Es muy triste pensar que políticos que avalan la corrupción y un juez sin convicciones hayan pergeñado esta "liberación" aprovechando la tragedia colectiva del virus que sufrimos todos.

Esperamos que la Cámara de Casación, con la mayor celeridad posible, devuelva un mínimo de dignidad y de justicia a un Poder Judicial desprestigiado y a un país dolorido.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Tiempo después

Me pregunto que quedará después de esta epidemia. Quizás veamos la mejor versión de nosotros mismos o solo recordemos esto como un trago amargo, quizás olvidemos todo. Pero ya no seremos los mismos. Las tremendas imágenes de sufrimiento, desolación, miedo, agonía, incertidumbre y muerte desfilarán delante de nosotros.

María B. Burroni Zubeldía

beatrizburroni@hotmail com

Cubrirse la boca

Quisiera pedir a aquellas personas que están en espacios comunes y cerrados, y sobre todo en los medios de transporte, que no hablen fuerte por el celular ni entre ellas cuando viajan de a dos. También que no bostecen sin taparse la boca. Es muy común viajar en el colectivo con personas que, posiblemente pensando en la imposibilidad de estar infectadas, hablan y sus gotas de saliva se dispersan por todas partes. Francamente no sé si contagian, pero cuanto más nos protejamos, mejor.

Gabriela Kerdmann

DNI 16.454.957

Roedores

Impresionante el artículo sobre la aparición de roedores buscando comida. La reflexión que deja es que es un problema del que no estamos exentos y que nos podría pasar a la brevedad. Propongo a los cientos de benefactores de gatos callejeros que dejen de darles alimento diariamente y solo proveerlos de agua. De esa forma podrían ayudar a eliminar otra peste peor, la bubónica. Nuestro diario vivir cambia, tratemos de modificar comportamientos.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

En la Red

Facebook

Bolsonaro desafió el aislamiento otra vez: fue a una panadería y abrazó gente

"No es desafiar la cuarentena. La panadería está abierta y puede ir", Fabricio Pezzela

"Claro ejemplo de un irresponsable", Franco Usqueda

"La gente lo sigue apoyando? buscan sacarse fotos con él. Algo bien debe hacer por su país", Emilio Acevedo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS