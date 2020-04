De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020

Coronavirus

Compras del Estado

Los recientes escándalos de los sobreprecios en la compra de alimentos por el ministro de Desarrollo Social (denunciado por Diego Cabot) y de alcohol en gel por PAMI -entre otros- desnudan la realidad de un Estado jurídicamente desprotegido de los corruptos que lo esquilman. Además de muchos organismos de control, hay una endiablada red de procedimientos de derecho administrativo y complejas licitaciones, que, en verdad, no sirven más que para entorpecer y alejar a los honestos, pero no disuaden a los corruptos (el escándalo de los cuadernos, entre muchas graves revelaciones, acreditó la inexistencia de una red jurídica de protección eficaz para evitar las irregularidades en el Estado, pues la que hay es solo una molestia para los peces chicos). Además, en lugar de utilizar el poder de compra del Estado para obtener precios bajísimos, termina pagando el triple excusándose en la urgencia y en que los sobreprecios se justifican por las demoras del sistema de pagos (que son ciertas para los ciudadanos comunes, pero no para los amigos). Pero existen soluciones para asegurar el pago inmediato, tal como lo señalé en un viejo trabajo mío "US$5000 millones de dólares de sobreprecios en las compras y contrataciones del Estado" (2002). Igualmente, las constataciones de la Oficina Anticorrupción sobre los sobreprecios (Informe Preliminar de agosto de 2000, Informe Massoni) continúan vigentes. Y los avances declamados por la administración anterior en materia de compras del Estado aparentemente no cuajaron: un informe de ACIJ (2018) concluye que hoy existen órganos que contratan fuera de todo sistema electrónico.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Gráficos equivocados

El presidente Alberto Fernández comenzó la conferencia de prensa del viernes pasado mostrando la evolución del número de contagiados y fallecidos por el coronavirus en varios países y en la Argentina. Con el evidente propósito de mostrar el sentido que tuvo la cuarentena y preparar a la población para anunciar su prolongación hasta el 26 de abril. Desde el punto de vista técnico, le hicieron cometer el mismo "pecado" que veo en todos los gráficos que se publican. Medir la evolución de las referidas variables a escala natural. Lo cual impresiona, pero no sirve para entender y por lo tanto confunde. Ejemplo: ¿cuál es la evolución gráfica de una variable que adopta los siguientes valores, a lo largo del tiempo: 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc... A escala natural, una curva cada vez más empinada. Pero si se observa la serie con cuidado se verá que cada valor duplica el del período anterior, de manera que el ritmo de aumento es constante. La forma correcta de hacer estos gráficos es a escala semilogarítmica, es decir, medir el tiempo en el eje horizontal y el logaritmo de la variable en el vertical. En los gráficos que se preparan con computadora, esto implica apretar una sola tecla. Por favor, cuando termine de leer estas líneas, haga un gráfico con los valores indicados en el párrafo anterior, mire la curva resultante y luego apriete la tecla correspondiente en el eje vertical y verá lo que le digo. A quienes piensan que se trata de un detalle insignificante les digo que no, que, por el contrario, los gráficos que se están usando no ayudan a entender lo que está ocurriendo, y quien no entiende mal puede decidir correctamente.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro Winston Churchill insistía en que le graficaran el tonelaje de los barcos hundidos por el enemigo en un gráfico a escala natural. Hasta que le hicieron ver el punto que estoy marcando acá. ¿Será por eso que los aliados ganaron la guerra?

Juan Carlos de Pablo

DNI 4.425.124

Horror

Ha dicho Felipe Solá que el solo hecho de pensar que la pandemia del coronavirus hubiera transcurrido durante la presidencia de Macri le produce "horror". Siempre tienen algo de vanos los ejercicios contrafácticos como los que propone el canciller. Lo que produce realmente horror en medio de esta tragedia es la situación de pobreza, marginalidad y carencia del conurbano de la provincia de Buenos Aires, distrito que ha tenido mayormente gobernadores peronistas desde 1983 hasta la fecha, entre ellos el propio ingeniero Solá.

Hernán Pérez Alonso

DNI 12.600.856

Entregas a domicilio

Encerrado en mi casa desde hace más de 20 días, cumpliendo estrictamente la cuarentena dispuesta por el Gobierno, me he puesto a pensar en la decisión de un juez en agosto de 2018 que prohibía la circulación de servicios de delivery como Rappi, PedidosYa, Glovo, etc., que hacen periódicamente entrega de mercaderías a los consumidores en sus domicilios. Gracias a Dios, dicha iniciativa no prosperó y hoy, cuando estamos impedidos de salir, contamos con la ayuda invalorable de estos miles de jóvenes anónimos que no solo favorecen al consumidor, sino también a los cientos de comercios de diferentes ramos que se ven beneficiados por su accionar. Tal como hacemos todas las noches a las 21 cuando aplaudimos a los médicos, enfermeros, miembros de las fuerzas de seguridad y de las FF.AA., recolectores de basura, choferes de ómnibus, periodistas, tripulación de aviones, bomberos, diplomáticos argentinos en el exterior, etc., debemos agregar a todos estos jóvenes que, en sus bicicletas o motos, nos permiten beneficiarnos con su actividad.

Rodolfo Martin-Saravia

lolomartinsara@hotmail.com

Caminatas diarias

Quisiera llamar la atención sobre los adultos mayores con patologías cardíacas y diabetes. Una de las bases del tratamiento y control de estas enfermedades es la caminata, al menos 30 minutos diarios. Es urgente que se permita realizar esta actividad (con protección y en la manzana del domicilio) ya que de no hacerlo estarán aumentando los decesos por esas causas. No tiene sentido proteger de una enfermedad para empujarnos a otra.

Francisco Bernabei

DNI 12.081.066

En la Red

Facebook

Carlos Heller y el posible impuesto extraordinario a grandes patrimonios y ganancias millonarias

"¿Por qué que no bajan los sobresueldos y asesores ustedes?" - Mónica Navarro

"Evidentemente no se les cae una idea productiva" - Nora Richiello

"¿Cuando termine el tema del coronavirus lo van a derogar?" - Dimitri Orlowski

"Piensen en salvar a las empresas para mantener a los empleados" - Eduardo Jácamo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)