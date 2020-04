De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de abril de 2020

Coronavirus

Criterio

Le pediría al Presidente o a su grupo de asesores que expliquen cuál es el criterio que aplican según el que las gomerías son una actividad esencial y el servicio de justicia, no.

María Isabel Di Biasi

DNI 12.087.037

Vocación de servicio

Si la gente de la salud, los barrenderos, la gente de seguridad, la cajera de un supermercado ponen el cuerpo, porque tienen vocación de servicio, dignidad y la valentía de superponerse al miedo a la enfermedad, ¿cuál es el motivo para que no estén trabajando nuestros legisladores y los integrantes del Poder Judicial? Somos muchos los que nos prestaríamos a colaborar en la emergencia y me pregunto por qué un trabajador autónomo no cobra nada, un dependiente privado no sabe si cobrará y los "trabajadores" del Estado cobrarán el 100%, 13 veces al año.

Somos todos iguales, menos algunos.

Sergio Bachiller

DNI 4.406.399

Suero

Tiempo atrás leí la estupenda experiencia de un grupo argentino de científicos en Pergamino que desarrolló el suero de convalecientes de la fiebre hemorrágica con el objeto de tratar pacientes. Sugiero ahora que ese brillante grupo se dedique a hacer lo mismo con los recuperados de la infección por el Covid-19. Seguramente ellos tienen una estructura preparada mejor que cualquiera. Así tendremos suero disponible para los pacientes más graves.

Aprovecho para apelar a la caridad de los convalecientes para donar sangre para este noble propósito. Es tiempo de ayudarnos entre nosotros para superar esta dura prueba.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Compromiso

El país presentó una propuesta a los acreedores externos para pagar la deuda y ahora están en un tironeo, por mantenerla uno y por mejorarla otros. Sin ser especialista, me atrevo a trasmitir una idea. Al cabo de la pandemia vamos a necesitar con urgencia que las empresas inviertan y pongan en movimiento sus negocios. Para ello van a necesitar préstamos y a tasas lo más bajas posible. Entonces, ¿por qué el Gobierno no cede en algo a cambio de un compromiso cierto y firme de los acreedores de prestar, en el futuro inmediato, fondos frescos a la actividad privada? Plazos largos y tasas bajas serían de una extraordinaria utilidad para volver a hacer crecer la economía.

Jorge A. Carabba

DNI 4.300.568

Infectados

Ahora que se está estudiando la posibilidad de flexibilizar la cuarentena sería interesante saber si entre los contagiados detectados en las últimas semanas hubo personas que concurrieron a cobrar jubilaciones y otros haberes el viernes 3 de abril, el día en que se produjeron aglomeraciones en los bancos. La existencia y la cantidad de infectados darían información importante sobre los riesgos de pasar a una cuarentena menos rigurosa.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Salida a tomar sol

Todos somos Sara. Adultos mayores, jóvenes y niños necesitamos una cuota de aire y espacio en nuestra vida diaria. Sara habrá violado la cuarentena, pero no asumió ningún riesgo mayor que el que asume cuando concurre a una farmacia o un supermercado. Estaba con barbijo y guantes, y mantuvo el distanciamiento social que ya todos hemos incorporado. Por lo tanto, prohibirnos el acceso a una bocanada de aire diario es simplemente una decisión autoritaria y carente de sentido común. La cuarentena se va a levantar, tarde o temprano, aun con el virus en circulación. Será inevitable que la gente salga a la calle, y ya sabemos cómo debemos comportarnos. El que no lo sabe ahora o no está dispuesto a cumplir ahora tampoco lo hará a futuro. Por lo tanto, esta autorización debería ser inmediata, porque el encierro traerá consecuencias en la salud no visibles hoy, pero que a futuro también pueden ser irreversibles. Y para quienes aún tienen temor, la autorización no implica una obligación, por lo tanto, si preferís "quedate en casa".

Carolina Rawson

DNI 12.491.898

Sin vacunas

Pese a los declamados cuidados y respetos para las personas mayores, todo el Partido de la Costa de la provincia de Buenos Aires no ha recibido las partidas de vacunas antigripales, ni PAMI ni prepagas ni tampoco particulares. El invierno ya está sobre nosotros y la época de su aplicación está pasando. Urge la necesidad de contar con ellas.

Carlos Miguel Molina

DNI 6.264.232

Genocidio armenio

Impecable el editorial del 23 de abril con motivo de la barbarie turca contra el pueblo armenio (1915-1923), barbarie que duró 8 años. Porque además de reflejar la verdad de lo ocurrido, incluye -en rara síntesis- suficiente información para quien no pudo tener noticia previa respecto de aquel genocidio. Ocurre que un genocidio posterior (el judío) suele hacer olvidar acontecimientos dramáticos como estos. Ya hace unos años visité Armenia y traté con gente de singular amabilidad, pero de auténtico compromiso con su pasado. A los turcos les está prohibido hablar del genocidio proferido a sus vecinos armenios, con normas penales que significan un agravio a la libre expresión y al derecho a la verdad. Varios países han reconocido los cruentos episodios. No basta. Debe haber un pronunciamiento mayúsculo superior al actual, porque en ello va el afianzamiento de Armenia como sufriente país que aún arrastra las consecuencias de los bárbaros de aquel tiempo, prohijados hoy por una suerte de silencio militante por parte de Turquía. Quizás las Naciones Unidas puedan, a través de su secretario general, afianzar el derecho a la verdad.

Ricardo Monner Sans

DNI 4.183.704

En la Red

Facebook

Coronavirus: la concentración de poder preocupa a los juristas

"Es insólito que un país pase de ser una república democrática a una monarquía por estar en cuarentena", Alejandro Parra"

"... Solo vemos decretos desde el Poder Ejecutivo... ¡Se come las potestades de los otros dos poderes! ¿Para esto votamos en octubre?", Fabián A. Tornatore Rojas

