De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020

Coronavirus

Otra vez garantismo

Me pregunto si un policía, hombre o mujer, va a arriesgar su vida intentando evitar un asalto o defender a un asaltado, sabiendo que puede llegar a ir preso si el criminal resulta muerto o herido, y también que el delincuente detenido entra por una puerta de la comisaría y sale por otra, como expresa el dicho común. Y ahora también de la cárcel, aunque tenga juicio y condena. Si se termina la cuarentena la vida cotidiana seguirá siendo peligrosa, quizás ya no por el virus, pero seguramente por los delincuentes que van a pulular sueltos por las calles. Por desgracia ha vuelto la ideología "garantista", que no defiende precisamente las garantías del ciudadano común.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

El gran dilema

En 1921, el famoso economista inglés John Maynard Keynes dijo: "El gran dilema de la humanidad es cómo conciliar eficacia económica con justicia social y libertad individual". Como es un interrogante no resuelto y si toda crisis fuera oportunidad, quizás la pandemia del coronavirus nos obligue a forzar el pensamiento y la acción, para poder llegar a resolverlo a nivel local y global.

Fernando Miranda

mirandafernando2@gmail.com

La labor docente

Está de moda escuchar a especialistas y funcionarios hablar de educación. Pero ¿alguien puede escuchar a los docentes? Sé que hubo diversas iniciativas de aplausos hacia nuestro rubro, pero, sinceramente, no estoy tan interesada en aplausos que cesan a las 21.05 y que no tienen correlato con la vida cotidiana que vivimos nosotros. Prefiero, una y mil veces, un verdadero reconocimiento que influya en lo que hacemos. Cuando se hable de vacaciones sí o no, acordémonos de todo lo que estamos trabajando los docentes. Cuando nos quejemos de lo mal que están aprendiendo los chicos, acordémonos del sacrificio diario de los docentes. Cuando, como padres, nos comuniquemos con la escuela, empecemos con palabras de agradecimiento para quienes día a día ponen su cara en las videollamadas y se desviven por buscar las mejores estrategias para sus alumnos. Brindemos un verdadero reconocimiento. Los docentes estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y ya es mucho. Se trata de ser menos quejosos y más agradecidos por lo que tenemos. Y a los docentes: ¡ánimo! Descansemos en el pensamiento de que estamos dando lo mejor de nosotros. No nos agobiemos con capacitaciones, recursos, aplicaciones. En estos momentos, menos es más. Lo importante es nuestro vínculo con los alumnos y, desde ahí, empezar a construir lo que quisiéramos que ellos aprendan en estas circunstancias particulares. Nosotros podemos.

María Eugenia Minolli Metelli

DNI 33.503.936

Bien común

La discusión política en nuestro país se caracteriza por plantear posturas maniqueas ante cada situación de gobierno. Independiente-mente de las intencionalidades políticas y los dogmatismos ideológicos, la decisión de liberar a los presos es, en definitiva, una decisión de gobierno (entiéndase por gobierno aquel constituido por los tres poderes). Toda decisión se basa en una elección. En este caso, la de un mal menor. Oponerse a la liberación de los presos no debería constituir una negación doctrinaria de los derechos humanos. Es una decisión de gobierno, una elección de un "mal menor". La elección entre liberar a un delincuente peligroso ante la posibilidad de un contagio de relativa probabilidad y el riesgo que implica para la sociedad que ese delincuente sea liberado. Es una decisión de gobierno, como lo es la elección de priorizar la salud sobre la economía en la cuarentena, por ejemplo, o lo que implicaría la elección entre la posible muerte de un rehén por parte de las fuerzas del orden ante la disyuntiva de evitar que los secuestradores maten a mil personas. No son decisiones fáciles, por eso no debería ser fácil ser líder. Privilegiar el bien común. Lamentablemente, una sociedad infantil solo ve buenos contra malos, blanco contra negro, derechos humanos versus falta de moral, y sobre la base de esto reacciona luego. No nos extrañe que en todo el mundo el sistema democrático esté en riesgo, y que por estas razones exista la posibilidad de que alguien similar a Bolsonaro pueda ser presidente aquí en un futuro cercano.

Pablo Orlandi

DNI 20.011.297

¿Ponen todos?

"Cargada" por la pandemia la perinola se detuvo en la cara "ponen todos" y un sector numeroso de la clase activa ha sido exceptuado de colaborar con la situación económica del país: los millones de empleados públicos, nacionales, provinciales, de empresas del Estado y de la clase política y colaboradores que permanecen en sus casas por la cuarentena y cobran sus salarios a fin de mes. Por el contrario, otros millones de personas del sector privado, cuentapropistas e independientes no pueden trabajar, se les reduce el salario o no cobran nada o dependen de la mano del Estado que los subvenciona en forma temporal, limitada. ¿No es tiempo de que a ese sector en cuarentena se lo exceptúe del paraguas protector del Estado para acatar el "ponen todos" mediante una reducción transitoria y progresiva de sus salarios de acuerdo con su monto? ¿No nos ufanamos de ser solidarios?

Basilio Aristidis Kotsias

DNI 4.557.984

Desinsectización

Mi domicilio se encuentra en la intersección de las calles Coronel Apolinario Figueroa y Terrero. Sobre esta última hay plátanos que deben tener una antigüedad aproximada de 150 años. A pesar de que vivo en la zona hace muchas décadas, no recuerdo que hayan sido podados. Actualmente de la corteza del árbol que cubre con su follaje mi casa surgen una cantidad de insectos que invaden mi terraza, mezclándose con la ropa tendida. Algunos sobrevuelan el patio interno. He reclamado reiteradamente desde septiembre último a la comuna 11, y no encontré respuesta, Por eso les pido a las autoridades del gobierno porteño que dispongan la desinsectización, al temer por el daño que me puede causar esto a mi salud, por ser una mujer de avanzada edad.

Isabel Puente de Albera

puenteallen63@gmail.com

En la Red

Facebook

Coronavirus: denuncian a tres jueces por beneficiar a un violador

"Los violadores deben volver a la cárcel. Por favor, cuidemos a nuestras hijas e hijos más que nunca porque estos violadores van a salir a cazar víctimas", Silvia Cubilla

"Ojalá les hagan juicio político y que no quede en la nada", Víctor Gabriel Alonso

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)