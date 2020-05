De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2020

Coronavirus

Freno

La Suprema Corte bonaerense dispuso revisar el fallo que permitió la salida indiscriminada de presos que se está pergeñando. De ser así, creo que la sociedad aplaudiría cualquier decisión en ese sentido, pero no es suficiente. No solo se deben frenar las salidas, sino también revisar los beneficios que fueron ya otorgados, contrariando la ley procesal penal y el sano juicio.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Interrogantes

Señor presidente de la Nación, señora vicepresidenta, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor presidente de la Corte Suprema: la excarcelación de presos, ¿hace inmune a la pandemia al delincuente que con ella se beneficia? Y en caso de que sigan delinquiendo una vez en libertad, ¿tendremos la tranquilidad de saber que se lavarán las manos, usarán barbijos y gel desinfectante para evitar propagar el virus?

Y ya sin recurrir al uso del sarcasmo me pregunto: la decisión de la Justicia que me inquieta tanto como me sorprende: ¿no dejará jurisprudencia sentada para la delincuencia del futuro?

Néstor Oscar Linari

DNI 4.115.140

Enamoramiento

Cuantas veces le decimos a un amigo enamorado que la realidad es otra y que si persiste en tal o cual actitud su relación puede terminar mal. Casi en todos los casos esto ocurre. La política no es la excepción. Nuestros gobernantes se enamoran de las decisiones acertadas, que les dan popularidad y reconocimiento y persisten más allá de lo aconsejado. Ejemplos: el Plan Austral, que terminó en una hiperinflación, el 1 a 1 con el default de 2001 y el festival de subsidios que todavía no concluyó, con un déficit irrecuperable. En esta pandemia el Presidente impuso correctamente un aislamiento social que arrojó los resultados esperados, el aplanamiento de la curva de contagios permitió acondicionar el sistema sanitario, concientizar a la población y le redituó niveles importantes de aprobación ciudadana. Está a tiempo de no enamorarse de este acierto, todavía no logramos nada. En la situación sanitaria y económica actual no hay tiempo para aplausos, necesitamos un plan de salida para no fracasar nuevamente. Proteger a los mayores de 65 años, protocolizar el transporte público, desdoblar horarios laborales, testear posibles asintomáticos, acondicionar algún pabellón militar para el aislamiento de presos, en fin, poner a trabajar a los miles de asesores, legisladores y a los cientos de miles de empleados públicos menores de 40 años, fruto de otros enamoramientos, porque la patria los necesita.

Le pido, señor Presidente, que esta vez no se enamore.

Alberto G. Szulga

DNI 16.304.824

Mateo Salvatto

Cuántas veces nos preguntamos si vislumbramos un futuro venturoso para nuestro querido país, con las dudas que genera esa respuesta, por obvias razones, y viendo los adultos que deciden por nosotros. Miremos entonces al joven Mateo Salvatto, ejemplo de solidaridad y de empatía, quien nos demuestra que ayudar no tiene límites y menos aún barreras.

Germán Guglieri

germanguglieri@yahoo.com.ar

Las otras víctimas

El 29 de abril falleció Ernesto Lamuedra, dirigente del Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hombre probo, honesto abogado y dirigente político, luchó denodadamente contra el aborto, a favor de las dos vidas, y fue candidato a ejercer el cargo de defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, injustamente concedido a Marisa Graham. No fue víctima mortal del coronavirus de forma directa, pero sí de manera indirecta, porque sufría una seria enfermedad, y debido a la cuarentena no pudo continuar con su ya largo tratamiento médico, lo que seguramente provocó el desenlace.

Seguramente el caso del doctor Lamuedra no debe de ser el único. Muchas personas deben de estar sufriendo el mismo problema, y quién sabe cuántas están muriendo también de manera indirecta por el efecto coronavirus. Y cuántas otros, adultos mayores, que se encuentran solos y aislados en sus casas, están sufriendo soledad, angustia y depresión, y también fallecen de tristeza.

Estas víctimas también deben ser contadas como tales, por causa del coronavirus, de manera indirecta, y la Democracia Cristiana alza la voz por todos ellos, para que el gobierno nacional los tenga en cuenta también de manera urgente, para no abandonarlos.

Carlos Lionel Traboulsi

Secretario general PDC CABA

carlosltraboulsi@gmail.com

Muerte de un valiente

En 1980, ingresé junto a 250 compañeros a la Escuela Naval Militar. El grupo de cadetes fue dividido en dos brigadas. Mi jefe de brigada era el entonces brigadier principal Emilio Torlaschi. Un joven alto, inteligente y bien parecido, peinado a la gomina, a quien accidentalmente había conocido antes durante mis días en la academia Espora. En 1982, con el grado de guardiamarina, fue destinado al crucero Belgrano. Cuando el buque fue torpedeado el 2 de mayo Torlaschi había tenido la suerte de no resultar herido. Logró subir a una balsa con otros náufragos. La balsa debido a la escora de más de 30 grados del buque y al fuerte viento comenzó a deslizarse hacia la proa, siempre pegada al casco del buque. Esta había sido literalmente arrancada del buque por el primer torpedo. Cuando la balsa de Torlaschi llegó a la altura de la proa, la cadena del ancla se desprendió y los enormes eslabones de la cadena, que pesaban toneladas, cayeron sobre la balsa y mataron a todos los ocupantes, menos a un suboficial que logró sobrevivir de milagro. Así terminó la breve vida de este valiente muchacho de 22 años que aspiraba a convertirse en submarinista. Vaya mi recuerdo al cumplirse 38 años de aquel hecho.

Jorge R. Boveda

DNI 13916675

En la Red

Facebook

Axel Kicillof: "Nos parece aborrecible cuando se les da prisión domiciliaria a quienes han cometido delitos graves"

"Los presos tienen que estar en la cárcel" - Gustavo Paz

"¡Qué hipocresía! Ahora se quieren despegar de una orden que ellos dieron a los jueces y sus habituales presiones nada sutiles" - Dolores Houghton

"Las cárceles se llenaron en la gestión anterior, porque los delincuentes tienen que estar presos y la gente honesta, libre" - Matilde Gutiérrez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)