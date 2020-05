De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2020

Coronavirus

Huir hacia adelante

Ante la incertidumbre sobre cómo seguirá la economía después de la pandemia, quiero pedirles a las autoridades que busquen soluciones creativas y que no se recurra a viejas recetas de aislamiento mundial, aumento de presión impositiva y estatizaciones, que nunca funcionaron. Le pido al Presidente que "huyamos hacia adelante", abramos la economía y potenciemos la iniciativa privada, dejando actuar a los agentes económicos dentro de la ley, pero sin las trabas que hoy en día existen.

Carlos De Leonardis

DNI 7.691.971

Motines y liberaciones

Si a los presos no les hubiesen dado celular, no hubiese habido motines carcelarios... Si no hubiese habido cacerolazos, liberaban a todos los presos...

María Esther Fregenal

mefregenal@yahoo.com.ar

Crisis en los mayores

El coronavirus no solo ha causado una crisis sanitaria y económica, sino que ahora la calidad de vida también está en juego. Se están haciendo muchas cosas por la vida, pero ¿no es momento de ocuparnos también de la calidad de vida? Los jóvenes y adultos son capaces de hacer buen manejo de la tecnología y así, además de comunicarse y trabajar, disfrutan de las plataformas de entretenimiento o los especiales en vivo (como fue el show de Global Citizens el 18 del mes pasado). Esto permite distanciarse del aburrimiento, de lo monótono, y divertirse o entretenerse un rato. Pero ¿qué pasa con los mayores, que no saben cómo tener acceso a esto? Mi abuela está sola en su casa y tiene dificultad para hacer cosas que nos parecen básicas como descargar aplicaciones, eliminarlas, crear cuentas o usar YouTube, Zoom o plataformas de contenidos on demand de la TV por cable. Por lo tanto, no puede acceder a eventos online o a los encuentros virtuales familiares. Como consecuencia, se siente más apartada, sola o simplemente aburrida. El Estado ya se está ocupando de mucho, por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar la calidad de vida de los mayores? Una opción es hacerles llegar un esquema con fotos para hacer ciertas acciones o coordinar con un familiar una videollamada para poder explicarles el paso a paso. Otra es que las empresas del sector establezcan un servicio específico al cliente, vía telefónica, para responder dudas básicas sobre estos temas. No hay que esperar a que otros piensen opciones para mejorar y hacer más llevadera la cuarentena.

María Sanz Belloni

maria.sanzbe@gmail.com

Juego online

Espero que el gobierno de la ciudad y su titular, Rodríguez Larreta, tomen conciencia y no den el paso inicial para instalar el juego online, fomentando de esa manera lo que se trata de combatir: las adicciones. La ludopatía o juego patológico es un desorden adictivo. No come las neuronas ni produce alucinaciones, como en el caso de otras adicciones severas, (cocaína, marihuana, etcétera), pero sí genera fantasías de hacerse rico, por ejemplo, y lamentablemente sus efectos colaterales incluyen la destrucción de familias por la cuestión económica y deja desprotegidos a todos sus integrantes. El riesgo más relevante y lo más relacionado ante esta dependencia es el suicidio. Sabemos desde hace años que las recaudaciones por el juego en casinos flotantes, hipódromos, etcétera, son muy altas y una de las medidas para posibilitarlo y darle vía libre fue no pagar impuestos y de esa manera se vieron beneficiados muchos personajes que lucraron y lucran a costa de la enfermedad del que lo practica. El juego compulsivo es adicción y aquí hay otra decisión para la Justicia, aceptar o no su legalización. No olvidar que la salud mental es prioridad.

Lidia Beatriz Fontela

DNI 44.513.517

"Diputrucho"

El Congreso está a punto de comenzar a sesionar de manera virtual. Ya hubo algún lector que señaló los problemas que podrían surgir desde el punto de vista técnico. Me gustaría alertar sobre la posibilidad de que aparezca algún delincuente que ocupe el lugar de un senador o diputado y que "dé quorum " e incluso vote en lugar del parlamentario al que reemplaza. Recordemos aquel llamado "diputrucho", que en 1992 se sentó en una banca amiga, dio quorum a la reunión y votó a favor del proyecto que se estaba tratando.

María Isabel del Valle

DNI 5.316.250

Locales reabiertos

En España, han abierto el lunes 4 muchos comercios cerrados desde el principio de la cuarentena. El gobierno de cada localidad pintó rayas distanciadas de a un metro y medio dentro de los locales; los que no entran, esperan en la calle. Sería excelente implementar algo así en nuestro país y poder retomar de a poco, en lo posible, una vida relativamente normal.

Delia Malamud Rubens

DNI 5.753.088

Sin vuelos

Sorprende y desanima la decisión del Gobierno, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de prohibir que las líneas aéreas puedan operar dentro, desde y hacia el país hasta el 1º de septiembre. Llama la atención que se decrete una medida tan extrema, la más severa de todos los países de América, inédita en la región y en el mundo. Esta decisión pone en riesgo la viabilidad de la industria aérea y decenas de miles de empleos directos e indirectos. Con el impacto adicional sobre las actividad turística y hotelera, se retrasa aún más la recuperación económica del país. Resulta también contradictorio e ineficaz que se comiencen a otorgar permisos para que las personas puedan volver a su lugar de residencia, sin arbitrar los medios para que esto sea posible en los casos en que deban recorrer largas distancias. Es menester comenzar a prever, en el marco del levantamiento del aislamiento social, la reprogramación de las operaciones de las líneas aéreas, así como de los transportes terrestres de pasajeros, con flexibilidad de horarios y siempre tomando las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de trabajadores del sector y pasajeros, con estrictos protocolos. Se deberían restituir y garantizar cuanto antes los derechos de los habitantes de transitar por el territorio argentino, conforme al artículo 14 de la Constitución.

Irene M. Hume

DNI 11.788.471

