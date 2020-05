De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de mayo de 2020

Coronavirus

Cifras de contagios

Es notoria la diferencia que se da entre los distintos países respecto de los porcentuales de muertos en relación con las supuestas personas contagiadas. Creo que es una apreciación falaz, desde el momento en que la cantidad de testeos que se realizan es diferente de país a país. Por ello, entiendo que no debe hablarse del número de "contagiados", sino de la cantidad de "contagiados detectados".

Imitadores

Quiero expresar mi desconcierto e inquietud frente a la grave situación de incumplimiento por la falta de sesiones ordinarias del Congreso, que deben realizarse del 1° de marzo al 30 de noviembre. En su opinión consultiva del 24 de abril, la Corte Suprema destacó el "sagrado ejercicio de la representación de la voluntad popular (...) y depositario del derecho de la deliberación" y el necesario "resguardo para el ejercicio de sus facultades soberanas de dictar las leyes por parte del Congreso de la Nación, en tanto legítimo representante del pueblo". Diputados y senadores son funcionarios federales que deben ejercer sus cargos en la sede del Poder Legislativo, que es la Capital Federal. Para eso quienes no residen en ella habitualmente reciben un adicional por desarraigo. Su facultad de sesión nace de la Constitución misma, y si reglamentariamente no se los convoca, la misma Corte recordó que puede una minoría constituirse y compeler la asistencia del resto bajo amenaza de tener por abandonados sus cargos, como ocurrió en 1880. Es delito gravísimo contra el orden democrático impedir las sesiones siquiera temporalmente, y también puede abarcar a quienes lo consientan (art. 229 CP). Ya en la escuela primaria se nos enseñó sobre la huida y el abandono del cargo por el virrey Sobremonte. Cabe preguntarse si hay unos centenares de imitadores actuales de esa conducta.

Código QR

¿Código QR para que el Gobierno controle que voy de mi casa al trabajo? ¿Qué es esto? ¿Me quieren cuidar o me quieren controlar? Soy una buena ciudadana que paga sus impuestos y no tengo por qué explicarle a papá Estado que estoy yendo a trabajar. El Estado debería cuidarme a mí de todos los delincuentes (que parece que les generan más confianza que yo) que está liberando sin importar qué delitos cometieron y confiando en que se van a quedar en sus casas, al no haber suficientes pulseras electrónicas para todos ellos.

¿Cuál es el próximo paso? ¿Decirme a qué hora puedo hablar por teléfono, conectarme a internet o cuántos kilos de papas puedo comprar? La Argentina no es un país comunista, ¡es una república, señores!

Guías de turismo

Los guías de turismo somos muchas veces los ojos de la calle. Los que descubrimos las maravillas a nuestros visitantes, los encargados de interpretar sus deseos, proporcionar información veraz, actualizada y, en una palabra, ser anfitriones y "embajadores" en nuestra casa común. Somos el lado más visible de esta industria sin chimeneas, pero que aporta significativamente a la economía del país.

Como consecuencia del Covid-19 no hay turismo y ello hace que no solo no tengamos trabajo ahora, sino que las perspectivas para un futuro próximo sean francamente desalentadoras. Esta situación afecta por igual a los profesionales de todo el país. En algunas pocas regiones han encontrado paliativos que, aunque escasos, alivian la situación de familias cuyo único ingreso depende de la presencia de turistas. Pero a nivel nacional se nos ha invisibilizado. Confiamos en que las autoridades, que tantas veces se han llenado la boca con elogios a nuestra tarea, puedan y quieran prestar oído a nuestras necesidades.

Vuelos

Australia y Nueva Zelanda están pensando en permitir vuelos entre las dos, creando un "bubble" turístico. Los Estados bálticos están considerando una medida similar entre sí. ¿No sería oportuno ir pensando en algo parecido entre la Argentina, Chile y Uruguay?

Deuda

El apoyo de varios economistas a la oferta del Gobierno que realizó a los bonistas es relativo y más una expresión de deseos que a los acreedores no los conmueve. Todo indica que se está perdiendo tiempo y ellos van a seguir endureciendo su postura, porque saben que a la Argentina no le conviene un nuevo default. Hablando en "criollo", el ministro está jugando al truco y canta "falta envido" con 24. Urge el cierre de la deuda porque temas importantes para el país están a la espera de esa clausura y de esa manera encarar su solución.

Wimbledon, Palermo

Leí el artículo del sábado pasado sobre el cuidado que se les brinda a las canchas de tenis de césped de Wimbledon y vino a mi mente la diferencia de trato que se les da a las de polo de Palermo. Para quien no está en tema, a las canchas de Palermo se las considera la catedral mundial del polo, pero lamentablemente se las usa también para recitales y festivales, no valorando la importancia que tiene el césped para la práctica de aquel deporte. Pensé entonces: ¿qué dirían los ingleses si a alguien se le ocurriría hacer lo mismo en Wimbledon? Seguramente sería tratado de demente. En cambio, acá las rompen a sabiendas. Espero que algún día las autoridades gubernamentales y deportivas reflexionen sobre el tema.

