De los lectores: cartas & mails

14 de mayo de 2020

Coronavirus

Desconfianza

Los países crecen cuando sus ciudadanos tienen confianza en el futuro. Lamentablemente, nuestros gobiernos de las últimas décadas nos han defraudado una y otra vez, incumpliendo sus propuestas de campaña. Resultado: alta inflación, pobreza por encima del 30%, cambio permanente de reglas del juego y desprecio por quienes arriesgan su capital para generar trabajo y bienestar. Con esta realidad nos toca la difícil situación de enfrentar la pandemia. Vamos a superarla con mucho esfuerzo, tal como lo harán otros países. Pero el día después será muy duro y, muy probablemente, con índices de pobreza peores que los anteriores a la peste. El gran reto será erradicar también el virus de la desconfianza, que tanto daño nos ha hecho. Será muy difícil de lograr, dado que hemos fracasado una y otra vez. Pero vale la pena volver a intentarlo. ¿Seremos capaces de articular un proyecto serio de crecimiento sostenido y sustentable? ¿Estarán a la altura Gobierno y oposición de construir un sueño colectivo que nos haga recuperar el orgullo de ser argentinos?

Guillermo Paniego

Flexibilización

La conferencia de prensa de Presidente y del jefe de gobierno porteño tuvo el efecto contrario al deseado. Fue tan poco precisa, tan vaga, que facilitó que la gente creyera que ya pasamos lo peor. Como resultado de ella, las calles están llenas de gente sin barbijo. Muchos de los que todavía lo usan dejan su nariz afuera, otros se lo sacan para fumar o simplemente para hablar por teléfono. Hay gente en grupo charlando. Incluso vi cuatro jóvenes tomando cerveza en una estación de tren. Si el 86% de los casos están concentrados en el AMBA, no se puede hablar de flexibilización en todo el país salvo en el AMBA. Hay que hablar de cuarentena como norma y de flexibilización como excepción. Policías y agentes del gobierno de la ciudad sin barbijo no ayudan, así como tampoco fue de ayuda dar una conferencia de prensa en la que no se respetaron ni el distanciamiento social ni el uso de barbijo.

Gabriela Kerdmann

Italia y la Argentina

El premier de Italia, Giuseppe Conte, y el presidente Alberto Fernández se comunicaron telefónicamente. La conversación tuvo dos motivos: en primer lugar, felicitar al pueblo argentino y al Gobierno por la decisión de encarar la cuarentena anticipadamente. Por otro, expresar el apoyo para la Argentina en la renegociación de su deuda externa. Aquí se hizo lo que había que hacer contra el coronavirus y el resultado está a la vista. Amo a la Argentina. No solo porque es la tierra que cuando llegué tan solo con una valija de cartón me dio cobijo, trabajo, una hermosa familia. Pero no la amo en palabras, porque el amor sano es un hacer, no un decir, no hay amor sin actos de amor. Soy un sembrador incansable de la Argentina y de Italia. Como dice el gran escritor argentino José Narosky, "sembremos que en algún lugar nos bendecirá la lluvia".

Reciba la Argentina unida el mensaje de aliento y solidaridad de Italia expresado a través del premier Conte y para el día después de la pandemia encare su propios planes Marshall para que de la mano del Estado y la producción haya un "nuevo renacimiento", tal como estamos trabajando para que ocurra en Italia. Dios ilumine y guarde al pueblo argentino y al pueblo italiano.

Eugenio Sangregorio

Misión de la prensa

Hace 130 años, el poeta y periodista Rubén Darío, mi bisabuelo, publicó un editorial en el diario La Unión de El Salvador. En estos tiempos de operaciones mediáticas y fake news , las palabras del poeta son actuales. La columna "La misión de la prensa", del 18 de febrero de 1890, dice así: "La pluma es arma hermosa. El escritor debe ser brillante soldado del derecho, el defensor y paladín de la justicia. Son gloriosas esas grandes luchas de la prensa que dan por resultado el triunfo de una buena causa, la victoria de una alta idea. Por eso los que rebajan pensamiento y palabra en ataques desleales e injustos; los que convierten la imprenta, difundidora de luz, en máquina exaltadora de ruines pasiones; los que hacen de ese apóstol, el periodista, un delincuente, un pasquinero; los que en vez de ir llevando una antorcha entre el pueblo le corrompen, le ocultan la verdad y le incitan a la discordia; rebajan la noble misión del escritor; truecan el soldado en bandolero. Sería absurdo suponer que lo que atacamos es la prensa de oposición: la prensa de oposición es necesaria en todo país libre. Sostenidos por leyes de libertad, los partidos opositores juzgan y critican, según sus ideas, los actos de los gobernantes. Lo que lamentamos es el abuso, el encallamiento del periódico, la prostitución de la pluma. El contrario leal, convencido y culto, ataca bien, y hay que preparar para él la defensa prudente y el golpe noble. Es caballero con buenas armas, que combate por su idea de todo corazón. El enemigo disfrazado, partidario de la mentira, que llega con dolo, pensando cómo herir traidoramente, escondiendo virtudes y méritos; negando obras verdaderas y armado de palo, piedra y cuchillo, debe ser visto con desdén y lástima. Así vuelve las espaldas avergonzado.

Censuramos el abuso que se hace de la imprenta, el cual, por desgracia en todos los lugares donde reina la libertad, surge para vergüenza de los escritores honrados".

Martín Katz Darío

Suba del ABL

El confinamiento por pandemia trajo aparejado un desorden en cuanto a la provisión servicios. Resido en la provincia de Buenos Aires, pago ABL con un abultado aumento, pero no recibo a cambio ni barrido ni limpieza. En otoño, los árboles dejan caer sus hojas amarillas y rojas. Si bien es un placer visual, en cantidades incontrolables pasan a ser una dificultad. Pago jardinero, ausente con aviso por la cuarentena. La empleada doméstica, otro tanto. El custodio barrial cumple el aislamiento social. Lo más preocupante, el seguro de salud ha cancelado agenda hasta fin de junio. Mientras tanto, pago religiosamente mis obligaciones, sin beneficio alguno.

Clara Blanco Pinto

