De los lectores: cartas & mails

Coronavirus

Las pymes, después

Cuando finalice la pandemia del coronavirus, muchas empresas se enfrentarán al dilema de cerrar o reconvertirse. Entonces es el momento de transformar la crisis en oportunidad. Durante el aislamiento vimos cómo las empresas, los gobiernos y el público en general debieron encontrar nuevas formas de relacionarse y descubrieron el home office , el comercio electrónico, el delivery. Nuevos conceptos que llegaron para quedarse. Lo mismo sucederá con la forma de producir. El empresario pyme deberá hacer productos en menor tiempo, a menores costos y cambiando permanentemente en función de la demanda, que cambiará aceleradamente, y de un consumidor cada vez más informado. La incorporación de tecnología en las empresas ya no es una opción, sino una necesidad. La buena noticia es que la tecnología ya está al alcance de cualquier tamaño de empresa. Los gobiernos también están migrando gran parte de su actividad a la modalidad online. Conceptos como "gobierno digital", "país digital", "ciudades inteligentes" ya están instalados en los países más adelantados. El resultado de esta transformación digital será beneficioso para todos. El rol del Estado será, sin dudas, determinante en este proceso. Las empresas no podrán hacerlo solas, es imprescindible la participación del Estado. Fomentando el cambio, diseñando incentivos que faciliten la inversión.

En síntesis, será tarea de públicos y privados garantizar una transición tecnológica planificada, generando las condiciones para que todos estén incluidos en el proceso de cambio.

Antonio Juárez

DNI 11.254.192

Foco

En una de las últimas conferencias de prensa dadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y tratando de hacer un uso político de la pandemia, Kicillof expresó que en la ciudad de Buenos Aires hay un foco grande de infección. Yo le contestaría al gobernador que en la Argentina hay un foco grande de deuda externa y de pobreza gracias también a su última gestión como ministro de Economía.

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.847

Los científicos

Recientemente el presidente Alberto Fernández hizo referencia a que la Argentina no había tenido suficientemente en cuenta a los científicos. Y tiene razón. En 1943, luego del golpe de Estado, el doctor Houssay, junto a otros muchos científicos e intelectuales, fue dejado cesante de la Universidad de Buenos aires -intervenida por el gobierno militar del que formaba parte el coronel Perón- por haber firmado una carta de rechazo al nazismo y de respeto al orden constitucional. En 1946, el gobierno peronista cerró el Instituto de Fisiología y dejó cesante a Houssay de la cátedra al frente de la cual estaba. Se generó un repudio entre los científicos de todo el mundo, entre ellos Albert Einstein. Cuando regresó al país, en 1947, luego de recibir el Premio Nobel de Medicina, el primero a un latinoamericano en el campo de las ciencias, ninguna autoridad fue a recibir a Houssay, y una parte de la prensa brilló por su silencio. Vale la pena recordar que Houssay fue el primer presidente del Conicet y que el Día del Investigador Científico se celebra el 10 de abril en recordación a su fecha de nacimiento.

El presidente Alberto Fernández tiene razón. La Argentina no tuvo suficientemente en cuenta a sus científicos.

Juan Carlos Iorio

DNI 4.967.641

Nuevos billetes

En LA NACION del sábado pasado leí el artículo sobre los nuevos billetes. En una carta de mi autoría publicada el 30 de enero me preguntaba si las imágenes en los nuevos billetes a imprimir incluirían próceres, hombres y mujeres y personalidades importantes del país, e importantes para quién. Ahora se está demostrando la carga ideológica de la nueva versión del billete de 5000 pesos. El doctor Ramón Carrillo fue un personaje importante en la medicina, pero con un valor agregado para la ideología gobernante: "Primer ministro de Salud Pública de Perón". Sin desmerecer su valoración como médico, por el momento que estamos viviendo y el carácter que se le quiere dar al billete, creo que tenemos un personaje que dio su vida en la lucha contra una epidemia, como fue la fiebre amarilla. Fue elegido para presidir una comisión contra esa terrible epidemia en una concentración de más de 8000 personas en la Plaza de Mayo, cuando el presidente de la Nación Sarmiento y su vice Alsina abandonaron la ciudad. Me refiero al doctor Roque Pérez. Se trata de una personalidad de gran valor histórico. Se evitaría así recaer en la faz política e ideológica del personaje seleccionado, que el gobierno actual quiere imponer. Con referencia a la doctora Cecilia Grierson, se ha buscado un personaje femenino para cumplir con la igualdad de género, y no parece necesario incluirla en los billetes, a menos que se busquen los votos femeninos, y sin desmerecer a la prestigiosa profesional. El nuevo billete comenzaría a circular a la brevedad si se definen las internas en la coalición gobernante. El Presidente dijo: "No lo vamos a hacer", el Banco Central firmó la conformidad con las pruebas y por último una orden política lo frenó.

Sería ideal no utilizarlo como una forma de desaprobación, pero lamentablemente eso no podrá hacerse.

Alberto Luis de Urquiza

aldeurquiza@gmail.com

Soy responsable

Tengo 78 años. Antes era vieja. Solo una etapa de la vida. Hoy soy adulta mayor. ¿Por qué esta nueva designación? Tengo arrugas (rayitas en la cara, según una nieta), pelo blanco y estoy orgullosa de mi vejez. Hasta que se dictó la cuarentena, razonablemente implementada, era absolutamente independiente. Solo necesitaba y disfrutaba, junto a mi marido, a mis seis hijos, 20 nietos, dos bisnietos, allegados y amigos, sus visitas frecuentes, sus abrazos y besos, su cariñosa compañía. Hoy me veo privada de ellos, aunque la tecnología, que gracias a Dios manejo ya hace rato sin problemas, me permite verlos. Soy una adulta mayor (vieja) responsable. Sé perfectamente los riesgos que puedo correr con sus visitas y acercamiento. No soy inconsciente. He estado en terapia con respirador y sé lo que se sufre. Pero todos los días me pregunto si esto es vivir a nuestra edad.

Nadie sabe cuándo llegará el momento final. De lo que yo tengo certeza es de que quiero que sea rodeada de todos mis seres queridos.

Angélica Pasman

DNI 4.093.559

