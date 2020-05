De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2020

Precisiones

Con el objetivo de evitar que el ánimo de los ciudadanos decaiga, sería de mucho valor que el señor Presidente compartiera los criterios sobre los cuales determinará el final de la cuarentena. Es decir, qué condiciones objetivas debería observar para decidir el final del aislamiento. No me refiero a cuándo, sino bajo qué condiciones ocurrirá. Al momento, los ciudadanos no sabemos si por ejemplo deberemos esperar que transcurran X días sin muertes; o que en determinada semana las muertes sean inferiores en un X% a las muertes de la semana anterior; o cualquier otro criterio que el Presidente tenga en mente y esté esperando observar para determinar el final de la cuarentena. Explicitar los criterios nos dará a todos mayores certezas. No basta con afirmaciones indefinidas; los ciudadanos necesitamos y merecemos mayores precisiones. Hacer públicos los criterios sobre los cuales se tomarán decisiones que nos impactan a todos ayudará a sobrellevar el aislamiento con mejor espíritu y lo hará más efectivo.

Daniel Rigou

Pendiente autoritaria

Ayer a la mañana, mi mujer fue a una cita urgente con su médico y tomó un taxi para ir desde nuestra casa, en Palermo, hasta el consultorio, en Pueyrredón y avenida Santa Fe. Un policía detuvo el taxi en la Avenida del Libertador, a la altura del Monumento de los Españoles. La secuencia ocurrida a partir de allí me hizo recordar alguna visita que hicimos a Checoslovaquia juntos con María, mi mujer, en 1981. El policía la maltrató verbalmente, le sacó una foto al documento, la quiso hacer salir del taxi y obligarla a sacarse el barbijo, a lo que se negó, naturalmente, incluso por razones de salud. El agente no permitió que le mostrara la cita con el médico que acreditaba su trayecto y tampoco dio su nombre ni dio copia de las actuaciones. Solo dijo que sería citada por la Justicia. En fin, una actitud de otras épocas de la sociedad argentina. La situación en la que se encontró la puso en un estado de profunda angustia.

Creo conveniente que el gobierno de la ciudad entrene mejor a su gente y no permita que con la excusa de la pandemia se autoricen comportamientos dictatoriales en los agentes de policía. Y particularmente hacia personas en situación de indefensión.

Leía anteayer las declaraciones a la BBC de lord Sumption, juez de la Corte Suprema del Reino Unido, en las que indica la degradación que ha sufrido la sociedad británica en sus libertades, en su situación económica y aun en su salud, por las medidas tomadas en ocasión de la pandemia. Señala la falta de coraje de los políticos y la tendencia a aumentar su poder a expensas de la sociedad. Nunca imaginé que estas declaraciones tan certeras pudieran afectar a mi familia tan directamente. Lo sucedido es un dato muy concreto de la pendiente autoritaria a la que nos dirigimos.

Juan Sola

Cierre de mueblerías

La avenida Belgrano, desde Jujuy hasta Entre Ríos, está conformada por ocho cuadras en las que hay 142 locales afectados a mueblerías. Escasísimos son los que se dedican a otros rubros, y mayormente se encuentran cerrados. Sin embargo, hemos recibido con estupor la noticia de que el GCBA la ha declarado "una de las zonas más transitadas" y restringido su actividad comercial. Se trata de un lamentable error de concepto que escapa a los fundamentos planteados por los sanitaristas, dado que son muy contados los clientes que acuden a nuestros comercios. Actualmente no más de 1 o 2 por día. Eso no implica ningún riesgo para el ciudadano. Hemos hecho un gran esfuerzo para reabrirlos y mantener un riguroso protocolo de seguridad sanitaria. Por eso, desde Mueblerías de la Avenida Belgrano Asociación Civil, entidad que presido, solicitamos a las autoridades del GCBA que tengan la grandeza de reconocer este posiblemente involuntario equívoco y que se nos autorice a reabrir en forma inmediata.

Jorge Drimer

Coraje de Vidal

El artículo de Gustavo Carabajal publicado el sábado 23 en la serie "ADN del crimen", es una tomografía del nudo gordiano que constituye una parte del sistema delictivo insertado en la provincia de Buenos Aires y que incluye exjueces, policías, exfiscales. Parece una novela, pero reproduce una espantosa realidad, de la cual destaco el honor por sobre el miedo que su enfrentamiento me imagino le debe causar a la fiscal Betina Lacki. La lectura de esta meritoria exposición tan compleja y documentada con nombres y apellidos, me trae a la memoria el coraje que puso de manifiesto la exgobernadora Vidal al tomar en más de una oportunidad decisiones que implicaban expulsar de la institución a muchas decenas de policías en todos los rangos y en plena actividad. Y esas decisiones se agigantan si pensamos que cada vez que las tomaba seguramente tenía muy presente el riesgo que corría no solo su persona, sino nada menos que la vida de sus hijos. Riesgo que seguía vigente aun después de verse obligada a mudar su hogar a una casa "protegida" dentro de un cuartel militar. Ha sido un ejemplo de tal magnitud que no deberá ser olvidado por los que vivimos trabajando, estudiando, emprendiendo dentro del marco de las leyes y confiando en que "la ley es igual para todos".

Carlos Tonelli

Villa Mascardi

En los últimos días se han repetido diversos hechos delictivos en la zona de Villa Mascardi, que se suman a otros episodios similares ocurridos en los últimos años en distintas regiones de nuestra Patagonia. A mi entender, resulta claro que detrás de ciertos "movimientos indigenistas" se esconde un germen secesionista, alentado desde el exterior, que debe ser cortado de raíz. Sin perjuicio de la imprescindible intervención de las fuerzas de seguridad para proteger a personas y bienes, los funcionarios gubernamentales a cargo de este tema deben actuar de acuerdo con las responsabilidades que corresponden a su función. En esta cuestión no hay lugar para incautos o ingenuos, la desidia o impericia en su manejo implican una verdadera traición a la Patria.

Daniel Santiago

