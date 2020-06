De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de junio de 2020

Abdicación de la Corte

Desde Será Justicia, y junto a la Agrupación Abogados de Pie, el 13 de mayo último hemos solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el inmediato restablecimiento del servicio de justicia, con el cumplimento de protocolos que garanticen la seguridad de los distintos agentes que intervienen. A esta altura no hay una explicación razonable para la paralización indefinida de los tribunales federales y nacionales, que deja a los ciudadanos en estado de absoluta indefensión de sus derechos y frente a una manifiesta e ilegal denegación de justicia. Esta abdicación de una función constitucional fundamental pone en crisis el Estado de Derecho, cuya vigencia debe proclamarse más que nunca, en una situación de emergencia como la que hoy atraviesa el mundo. Los abogados y toda la ciudadanía somos damnificados directos de esta sucesión de acordadas de la CSJN, las que no solo revelan una Justicia ciega, sorda y muda ante la privación de derechos que estamos padeciendo bajo el manto de la emergencia sanitaria, sino que también expone de modo dramático la obsolescencia de un sistema judicial incapaz de reaccionar a la altura de las circunstancias.

Por esta razón, te pedimos que acompañes con tu firma la solicitud que hicimos a la Corte para así sumar más fuerza al reclamo. Podés hacerlo completando el formulario que encontrarás en nuestro Twitter (@SeraJusticiaOK) y en Facebook (/SeraJusticiaOK).

María Eugenia Talerico

Vicepresidenta Será Justicia

DNI 22.077.632

Responsabilidades

El jefe de Gabinete, en un discurso efectista -tal como es costumbre en este gobierno-, dijo que el Covid-19 es democrático para expandirse, pero "profundamente clasista a la hora de contar las muertes".

Se equivoca: el virus ataca por igual a todos. Su contagio y posible letalidad es mayor en los barrios pobres, pero la situación que se vive en ellos no es responsabilidad del virus. Es responsabilidad de gobiernos que desde hace más de 70 años han propagado la pobreza diciendo que la combatían.

Enrique del Carril

edc@ccvz.com.ar

¿Premios o castigos?

Soy médico infectólogo, jefe en el Hospital Muñiz, en donde se libra una intensa batalla contra el Covid-19. Los verdaderos héroes de esta hora son los médicos, enfermeros y otros profesionales que trabajan en la primera línea. Muchos de estos médicos han realizado hasta dos o tres guardias por semana, debido al aumento de la demanda de trabajo, e incluso por tener que suplir a algunos colegas que se han infectado, afortunadamente con casos leves. A todos ellos debe dirigirse nuestro reconocimiento. Sin embargo, este fin de semana, cuando se percibieron los sueldos correspondientes, muchos de ellos cobraron cifras inferiores a las esperadas, debido a los descuentos generados por el impuesto a las ganancias. ¿Cómo se entiende esto? ¿Deben ser premiados o castigados?

Lautaro de Vedia

lautarodevedia@gmail.com

Sociedad Rural

Como un socio más de la Sociedad Rural Argentina, me siento defraudado y triste al conocer que sus autoridades piden plata de fondos públicos para subsistir. No tenía conocimiento de que la SRA estuviera tan mal de plata y, si así fuera, para eso estamos los socios, para dar una mano, como hacemos en el campo cada vez que alguien necesita ayuda, antes de cometer tamaña barbaridad. Sin duda, a partir de ahora, y como nunca antes en la historia, perderemos libertad de opinar, de actuar y de criticar los actos de gobierno que pudieran afectar a los productores. En el campo sabemos de penurias, de lucha, de trabajo duro, y antes de pedir lo ajeno preferimos poner lo nuestro y vivir tranquilos.

Llama mucho la atención que algunos dirigentes no hayan aprendido del pasado, que no hayan comprendido que la libertad, la defensa de nuestros principios y la dignidad son valores irrenunciables por más necesidades que uno pueda tener. ¡Nada lo justifica! No hay en la Argentina muchas entidades que ostenten más de un siglo y medio de vida, pero es una herencia a cuidar y no a dilapidar por un problema financiero que en manos de personas idóneas seguramente hubiera tenido otra solución.

Espero que las autoridades de la SRA se hagan cargo del grave desacierto y que no incurran en otros que comprometan el futuro de tan importante institución.

Alejandro Agustín Méndez

DNI 10.474.088

Pesca deportiva

Estoy de acuerdo en general con las medidas tomadas por las autoridades para prevenir los efectos de la pandemia. Sin embargo, al conocer que se autorizó a caminar y realizar ciertas actividades al aire libre con los debidos resguardos, no entiendo por qué no se autoriza a pescar. La pesca deportiva es un deporte que no es de contacto; es más: cada pescador la realiza con su propio equipo, en los muelles está debidamente separado de los demás, para que cada uno pueda desarrollar su actividad sin interferir con el otro. Desde la costa sucede lo mismo, todos pescan debidamente separados. Es una práctica deportiva que se realiza necesariamente al aire libre, y la gran mayoría de los pescadores se trasladan por sus propios medios, sin recurrir al transporte público para ir y volver de los lugares donde la realizan. Si las autoridades requirieran la presentación de protocolos para garantizar los cuidados sanitarios para pescar sin poner en riesgo la salud, seguramente todas las entidades deportivas, asociaciones y ateneos podrían cumplir con fundadas explicaciones esta exigencia. Mantener en condiciones las instalaciones y el pago de los sueldos de los empleados se hace cada día más difícil y seguramente se está poniendo en peligro la continuidad del funcionamiento de numerosos clubes de pesca. Es por todo esto que las autoridades deberían repensar y autorizar con los debidos recaudos la pesca deportiva en todo el país.

Andrés Esteban Marey

DNI 10.266.842

