De los lectores: cartas & mails

Vergüenza

Soy médica y ya pasé hace bastante los 60 años. Durante toda la pandemia nunca dejé de ir al hospital. Como yo, muchos colegas que estuvieron en primera línea sin vacunas y, por muchos meses, sin conocimiento de esta enfermedad. También enfermeros, personal de limpieza, administrativos, todos sin vacunas durante el año pasado, trabajamos cotidianamente, con los cuidados que esto merece, en un hospital que en 2020 fue absolutamente Covid-19. Me da vergüenza que un maestro no quiera trabajar con niños en un colegio, lejos de los enfermos, en su burbuja.

Por Dios, ¿qué nos está pasando como sociedad?

Nora Petralli

DNI 10.439.003

Pegados al iPhone

Este año vine de vacaciones a un apart hotel en Córdoba junto a mi marido y mis 5 hijos, de entre 1 y 11 años. Estoy totalmente impresionada de ver mientras desayunamos en las mesas de al lado matrimonios con uno o dos hijos, cada uno con un iPhone en la mano mientras desayunan. No existe entre ellos el diálogo, no existe el mirarse a los ojos, no existe el relacionarse con la gente de al lado, no existe sonreírle a alguien que llega... Y lo que más lástima me da es que sus papás pueden hablar con sus hijos mientras están de vacaciones, y no lo hacen. Mis chicos ven tele, mis chicos usan celular y hasta tienen la Play 3, pero son chicos que durante el día están en la pileta, juegan en una plaza, invitan amigos. Para mí sería comodísimo que solo estén "enchufados" a algo, pero elijo que tengan miradas alegres, que podamos hablar y, sobre todo, que puedan expresarse.

Estamos a tiempo... Solo es cuestión de un esfuerzo que les aseguro que se puede hacer. Y vale la pena.

Magdalena Camerlinckx

magdalenacamerlinckx@hotmail.com

Ley de aborto

Me quedaron algunas preguntas dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué una ley para combatir el aborto inseguro elimina del Código Penal el requisito de que el aborto -para ser legal- sea realizado por un médico? ¿Por qué una ley para combatir el aborto clandestino disminuye la pena máxima por aborto clandestino de cuatro años a uno? ¿Por qué una ley para ampliar la autonomía y la libertad de la mujer prohíbe que se le ofrezcan alternativas al momento de solicitar un aborto o que se le advierta de los riesgos que asume con cada tipo de intervención? ¿Por qué una ley para proteger a las niñas abusadas no exige la preservación de los restos del aborto (ADN) para condenar al abusador y evitar la perpetuación del abuso? ¿Por qué una ley para descriminalizar a la mujer elige criminalizar a las médicas ginecólogas y obstetras que no cumplan con el plazo imperativo de 10 días (uso el femenino porque hoy la mayoría de los médicos ginecólogos y obstetras son mujeres)? ¿Será porque la Argentina es hoy más que nunca el Reino del Revés? ¿O porque -según Hannah Arendt- está en la naturaleza de las políticas ideológicas que el contenido real de la ideología (las "mujeres") que originalmente había hecho surgir la idea (la "lucha contra el patriarcado") termina devorado por la lógica con que la idea es llevada a cabo?

Sea como sea, el fin nunca justifica los medios. ¡Qué vergüenza mi país!"

Silvia G. Poratelli

DNI 22.419.877

Noches de Pinamar

Espero por este medio poder transmitirle al intendente de Pinamar que los vecinos estamos viviendo en una zona liberada y nadie actúa ante los reiterados reclamos de los vecinos. Vengo a Pinamar desde que nací, y debido a que mi casa (que pertenece a la familia por varias generaciones) se encuentra cerca del centro, y a raíz de las restricciones actuales por la pandemia, tengo que soportar y sufrir todas las noches los ataques y el vandalismo de menores que toman alcohol, fuman marihuana y realizan toda clase de desvergüenzas en la vereda de mi casa, e incluso intentan entrar a la vivienda ante mis ojos, los de mis hijos menores y de otros familiares, ya que no tienen donde ir a continuar la fiesta... ¡todas las noches!

¿Esta es la seguridad que ofrece Pinamar para los que pagamos los impuestos elevados todo el año? Reclamo seguridad desde octubre, y aún sigo esperando. ¿Podrá el intendente hacer que los vecinos nos sintamos protegidos y seguros algún verano? Sería bueno para que la gente siga viniendo y continúe siendo un balneario familiar, al que muchos ya dejaron atrás por su historia de droga, alcohol (venta a menores) e inseguridad.

María Elvira de Gall Melo

DNI 23.326.702

Formosa

Nos preguntamos si llegaremos a ser como Venezuela. Pero ya hemos llegado, vía Formosa. Solo hace falta que el resto de las provincias kirchneristas copien a Formosa. Por eso no es casual que el PJ hoy apoye al gobernador Insfrán.

Roberto G. Helguera

DNI 4.176.705

Sellos

En la carta titulada "Impuesto en CABA", del 22 del actual, el lector Rodolfo Orfila señala que el impuesto a los sellos se aplica indebidamente sobre los débitos automáticos que las tarjetas de crédito liquidan como "consumos". Sin querer opacar su precisa descripción, quiero llamar la atención sobre la voracidad fiscal a que se ve obligado el gobierno de la CABA, sobre las compras en cuotas iniciadas antes de la fecha de vigencia del impuesto. Digo esto pues desde el comienzo de la pandemia he tenido que adquirir equipamiento informático para poder trabajar desde casa, el cual por lo oneroso del precio preferí pagar en 18 cuotas, las que puntualmente vienen en el resumen de las tarjetas que utilicé para abonar. Si bien coincido en que el "saqueo" político que le han hecho al licenciado Rodríguez Larreta es totalmente injusto, quiero expresar mi disconformidad con los "consumos" que se perfeccionaron pagándolos en cuotas cuando no había impuesto a los sellos y ahora forman parte de esa base imponible.

Salvador Orsini

DNI 7.621.171

En la Red

Facebook

Tras quedarse con YPF, el kirchnerismo duro apunta a otras áreas del Estado

"Todo muy Hugo Chávez. Esto da miedo" - Albert Luis

"¡Donde hay caja $$$ allí están!" - Fabián A. Tornatore

"No va a ser fácil devolver a la Argentina al camino de la sensatez"- Héctor Carro

