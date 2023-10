escuchar

Sinceridad

En esta sociedad hipermediática y atrapada en las redes sociales, parecería que la locuacidad frente a las cámaras pasa a ser un factor determinante en las campañas. No importa si los candidatos proponen soluciones mágicas. Uno de ellos dice que resolverá como presidente los problemas que no puede siquiera mitigar como ministro. Otro promete aplicar medidas extremas que resolverán en un abrir y cerrar de ojos problemas que venimos arrastrando desde hace más de 20 años. Quizá los asesores deberían aconsejar a sus candidatos que sean ellos mismos de una vez por todas y expresar sus temores y fortalezas con sinceridad. Esa sería la forma de que volvamos a creerles un poco más.

Roberto de León

DNI 14.255.432

Federalismo

Vi el debate realizado en Santiago del Estero y observé tres situaciones: por un lado, Myriam Bregman es coherente con su ideología y clara. Se puede o no estar de acuerdo con ella, pero expresa lo que piensa. Los otros tres candidatos con mayor porcentaje en las PASO incurrieron en los mismos defectos de oratoria, realizaron acciones declarativas, sin explicar el cómo ni el cuándo. Y por último, con respecto al único candidato que representaba a una provincia (Córdoba), lamento que no se haya incluido el tema “federalismo y desarrollo regional”. De no ser por Schiaretti, los demás candidatos nada decían del interior, se enfrascaron en referencias a un imaginario colectivo nacional, con una idea de país que, como es de todos, no es de nadie.

Alberto Gesualdi

DNI 11.286.086

Nueva moneda

En el debate del domingo pasado, Massa anuncia una nueva moneda de su creación para solucionar el problema de la inflación y la carencia de dólares, pero esa idea ya existe. La propuso el Dr. Guillermo Laura, recientemente fallecido. Se basa en la utilización del peso UVA, que actualiza diariamente su valor frente a la inflación por el IPC del Indec. Así, todos los pagos relevantes deberán ser hechos por medios bancarios: cheques, tarjetas, celulares etc. El resultado es que no serán necesarios los dólares y los bancos se llenarán de depósitos, pudiendo y debiendo prestar hasta trece veces más de lo que lo hacen hoy utilizando las virtudes del multiplicador bancario. Financiación de empresas, particulares y mismo el Estado se logrará a largo plazo y a razonables tasas de interés. Un proyecto de ley de solo 27 artículos ya redactado pondría en marcha inmediatamente esta propuesta que hará crecer el país eliminando la inflación, la pobreza, el trabajo en negro y la desocupación.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Quorum

El Senado finalmente logró habilitar el quorum para aprobar el pliego de la exjueza Figueroa. Un hecho que provoca un gravísimo e inédito conflicto institucional de poderes, único objetivo de la vicepresidenta para convocar la sesión con la excusa de tratar la ley de alquileres y la de Ganancias. Recordemos cuando se trataron las alícuotas a los bienes personales en el exterior y la oposición perdió por un voto, gracias a las ausencias de dos senadores de JxC, una de vacaciones en Disneyworld y otro en Alemania, asistiendo a un evento familiar. En esta ocasión fue gracias a la senadora Lucía Crexell, de JxC, de viaje en el exterior asistiendo a una actividad en Alemania sobre energías renovables, que se logró habilitar la sesión para promover esta escandalosa situación. Así como también para aprobar los pliegos de 32 jueces, fiscales y defensores públicos, la mayoría de los cuales son afines al kirchnerismo, incluyendo un juez acusado de abuso sexual y laboral. La justificación de la senadora fue que la convocatoria fue intempestiva, sin darle tiempo a volver para asistir, cuando desde la semana anterior se sabía que la vicepresidenta estaba a punto de conseguir quorum. También vale para aquellos que se valieron de la excusa del tratamiento de la ley de alquileres y la de Ganancias para dar el presente. Una ley de alquileres que se sabía que con cambios iba a volver a Diputados, con lo cual seguirá en el limbo, y a la de Ganancias que regirá recién a partir de enero de 2024. El bloque oficialista con asistencia perfecta. JxC, teléfono. Sin palabras.

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

¡No se rinde nadie!

Al cumplirse el 5 de octubre un nuevo aniversario de la Defensa del Regimiento de Infantería 29 de Formosa, en pleno ejercicio de la democracia, el Foro de Generales Retirados rinde un sentido homenaje a nuestros camaradas víctimas caídos durante la defensa en cumplimiento del sagrado deber y a sus familiares, y eleva una oración al altísimo por el eterno descanso de todos los muertos de ese combate. Con el legado Sanmartiniano, honramos la memoria y el ejemplo del soldado formoseño Hermindo Luna y sus camaradas, en la defensa del cuartel, dejándonos a todos los argentinos un mensaje siempre vigente de coraje y amor a la patria: “¡Acá no se rinde nadie, mierda!”.

Grl. Br. (R. ) José Luis Figueroa

Presidente del Foro de Generales Retirados

Víctimas de terroristas

Cada 5 de octubre se cumple un nuevo día de las víctimas del terrorismo de la Argentina. Perdimos a nuestros padres, hijos, hermanos, maridos, esposas, amigos, y a pesar del doble y actual reasesinato de ellos por el silencio estridente de los diferentes gobiernos, mantenemos la paz y el recato. Uno de los nuestros, Argentino del Valle Larrabure, se acerca a los altares de santidad. No avalamos –obviamente– ningún crimen de nadie, pero ¿quiénes siguen avalando en 2023 los crímenes de nuestras víctimas del terrorismo ? Esto comenzó en 1959, no en 1976. Y no por ello negamos ninguna realidad, como sí lo hacen tantos poderosos de los derechos humanos hemipléjicos con miles de millones, radios, TV y hasta “sueños compartidos” con más millones que se robaron. Somos muchos miles, cientos de miles los que hemos sufrido aquellas muertes, heridas, secuestros y tantos otros crímenes, cometidos por las decenas de grupos guerrilleros terroristas que mataban y morían por una “patria socialista”. Pero necesitamos paz. Pedimos que la sociedad civil reconozca las muertes y las heridas de nuestros seres queridos, y nuestro dolor y nuestro aporte a la paz argentina.

José María Sacheri

Asociación Víctimas del Terrorismo de la Argentina (AVtA)

DNI 14.321.946

