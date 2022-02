Sintonía, experiencia, la corrupción

Sintonía

Las declaraciones del ministro Cabandié no solo dan vergüenza, sino que manifiestan un profundo desprecio y una supina ignorancia. En los incendios en Corrientes se quemaron especies autóctonas de flora y fauna, no ardieron solamente emprendimientos forestales y agropecuarios. Ni el ambiente ni las especies animales y vegetales responden a ninguna agrupación política. Tal vez eso el ministro tampoco lo sabe. Queda en evidencia, una vez más, que el gabinete del presidente Fernández está en perfecta sintonía con el accionar histórico del matrimonio Kirchner, que ante el incendio de Cromañón ignoró lo ocurrido y no apareció. Lo mismo ocurrió con Cristina Fernández como presidenta cuando chocó el tren de Once, en 2012: no estuvo presente. Mientras Alberto Fernández intentaba atajar penales, divertido y distendido, miles de compatriotas estaban bajo el asedio de las llamas tratando de apagarlas. Sin dudas, una situación extraordinaria, con el gobierno nacional brillando por su ausencia. ¿Qué más deberá ocurrir en la Argentina para que en el kirchnerismo dejen de decir “Argentina presente”, cuando no han hecho otra cosa que estar ausentes?

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Experiencia

El único pergamino de nuestro ministro de la cartera ambiental es ser hijo de desaparecidos. Flaco favor le hace al medio ambiente este gobierno de científicos dejando en sus inexpertas manos tamaño desafío como los incendios en Corrientes.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

La corrupción

La fiscalía pidió días atrás 12 años de prisión para el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri –actual embajador en Israel– por el desvío de 9 millones de dólares durante su gestión. En 2004, durante la gestión de Busti –predecesor de Urribarri– en la provincia, y en pleno gobierno kirchnerista, se solicitó a Botnia un reembolso varias veces millonario en dólares para instalar allí una planta pastera, tema que en su momento fue revelado por los llamados WikiLeaks y tratado también por el periodista Hugo Alconada Mon. La empresa se negó y decidió trasladar su proyecto a Uruguay. Fue entonces cuando Busti los amenazó con bloquear el proyecto esgrimiendo motivos ambientales que derivaron en años de conflictos en el puente, afectando las relaciones con nuestro querido Uruguay. El final de la historia es que la planta no contamina, según informaron entes internacionales y nacionales, Uruguay tiene tres plantas pasteras que generan más de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos, la celulosa es ya el principal rubro de exportación por sobre la carne (mientras la Argentina debe importar), las inversiones rondan los 10.000 millones de dólares, se generó un gran desarrollo de infraestructura (rutas, caminos, puertos, energía, etc.). Este es el otro gran perjuicio de la corrupción, no son solo los 9 millones malversados. Miles de millones de dólares en inversión y en la infraestructura necesaria, miles de puestos de trabajo perdidos, etc., etc.

Edgardo Hilaire Chaneton

DNI 5.530.623

Ilusión

El expresidente Macri compartió una carta referida a los argentinos que emigran y deciden hacer su vida en otros países. Uno de los párrafos dice: “Por eso, estamos obligados a construir una ilusión de futuro, porque esa ilusión nos guiará y nos salvará”. Ilusión, según el diccionario, es un concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, que la imaginación sugiere o produce engañada por los sentidos. Lo triste es que vivimos de ilusión en ilusión y lo que hace falta es vivir de realidad en realidad. Y la realidad supera todas las esperanzas de ser algún día un país normal.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Planes

Los sábados suelo conversar con una empleada doméstica muy especial, que se caracteriza por tener una enorme capacidad de superación por los objetivos que ha fijado para su familia. Por ella me enteré de lo generoso que es este gobierno nac& pop con sus planes, entre los que figura Mi Pieza. Ella se inscribió en ese plan, mandó foto de su pared en construcción, fotocopia de su tarjeta de asignación universal y ya recibió la mitad de los 240.000 pesos, que no se devuelven. Su hermana, empleada doméstica también, es inquilina, pero se anotó igual, ya que (sic) “como nadie controla” sabía que podía “tirarse el lance”: mandó una foto de la misma pila de ladrillos de su hermana y ya recibió también la primera donación, que nosotros ,”los hijos de la pavota” eternos, hacemos mediante los impuestos descomunales que pagamos. Y eso no es todo. Mi amiga me contó que se habían anotado en el plan por violencia de género. “Nos dan 30.000 pesos durante 6 meses, y mis hijos, en el plan de los 5000 pesos, por ser estudiantes secundarios”.

Sentí que me subía la presión, y le pregunté: “¿Y vos qué pensás?, ¿está bien?, ¿es justo?”. Me respondió: “Y… señora, los políticos se roban todo, así que... ¡que nos den algo no está mal!”.

Debo reconocer que son unos genios con el esfuerzo ajeno.

Margarita Di Lella

DNI 11.663.308

Capicúa

En estas épocas tan agitadas que nos toca vivir, es importante distenderse con asuntos más entretenidos. Hay algo curioso que ocurrirá hoy y que no se repetirá hasta el 5 de febrero de 2050. No se trata de un fenómeno celeste, sino de algo más simple, pero no por eso menos interesante. La fecha de hoy es 22-02-2022, que resulta ser no solo un palíndromo (más conocido como “capicúa”), sino también un ambigrama numérico (no cambia al ponerlo “patas para arriba”). Esto puede apreciarse fácilmente al entrar los ocho dígitos en una calculadora portátil con pantalla de siete segmentos: al girarlo 180 grados se mantendrá la fecha. En EE.UU., uno de los pocos países que usan primero el mes y luego el día para escribir las fechas, este curioso “fenómeno” ocurrió hace un año, el 2 de diciembre de 2021.

Carlos A. Altgelt

DNI 4.359.798

