Cartas de lectores: Sistema consolidado, ataques al campo, deuda

Sistema consolidado

El reprobable intento de magnicidio contra la persona de la vicepresidenta de la Nación constituyó un ataque a las instituciones, pero no al consolidado sistema democrático vigente, ya que cuenta con las debidas previsiones para emergencias de ese tipo. Tan consolidado está que en la actualidad soporta a un presidente con un papel decorativo, a una vicepresidenta que ejerce el poder real y a un ministro que por poder delegado lleva adelante la conducción del Ejecutivo. La única amenaza al sistema democrático la constituyen minorías que desde hace años pretenden cambiarlo por modelos que se practican en Cuba, Venezuela y Nicaragua, sustentados en el totalitarismo, con Justicia y medios adictos, con la supresión de la oposición y de los medios independientes.

Julio César de la Barrera

DNI 8.376.704

Ataques al campo

El Gobierno se jacta de que la culpa de los precios es del campo, que no vende por especulador. Semejante burrada se puede solucionar de la siguiente forma: que venda todo, todo lo que piden. Si total, al Gobierno no le alcanzan los dólares de cuatro cosechas juntas para arreglar la crítica situación actual, y gastan como si fueran supermillonarios en un Estado fundido. Y no lo entienden. Aumentan la luz y el gas para recortar gastos y pagamos viajes de egresados y 50% de los viajes en el interior del país. Insólito. Solo así quedarán expuestos, y se les acabará el discurso de odio hacia el sector agropecuario.

Leónidas Facio

leonidasfacio@gmail.com

Deuda

Massa, en Estados Unidos, logra un nuevo financiamiento. No se entiende muy bien cómo se relacionan estos movimientos, como asimismo la toma de deuda en bonos duales (cláusula que ajustan por dólar), con la premisa del gobierno kirchnerista de desendeudamiento.

María Silvia Tarragona

DNI 22.961.105

El fin de una era

Tras el fallecimiento de la reina de Inglaterra, Isabel ll, mi primer pensamiento al despertar la mañana siguiente fue leer las noticias y seguir los acontecimientos de esta muerte, que tan tristes y abrumados tiene a sus súbditos y a muchos de nosotros que nacimos en el siglo XX y vivimos nuestra vida con ella en la monarquía, admirando sus valores, su responsabilidad, su adaptación y firmeza en tantas situaciones difíciles familiares y de gobierno y en tantos cambios que hubo en el mundo. Es el fin de una era. Pese a la triste noticia, cuando el viernes pasado abrí el diario, vi la tapa y los artículos sobre esta gran reina, fue como una bocanada de aire fresco, después de años de noticias decadentes y paralizantes de nuestro querido país. Creo que sus dos amores, su marido, Felipe, duque de Edimburgo, y el que siempre recibió de la gente, fueron su fortaleza. Llegar a los 96 años, y después de 70 de reinado, con el cariño, la devoción y el respeto del mundo entero no es algo fácil de alcanzar. Será recordada por siempre.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Desinterés

Doscientos asesinatos en Rosario en lo que va del año, más de ciento veinte mil muertos por la pandemia, decenas de fallecidos en robos en el conurbano, pero eso no es odio, es solo desinterés en el bienestar de la sociedad.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Ejemplo de Sarmiento

Domingo Faustino Sarmiento, educador, escritor y político, enfrentó con pasión los problemas de su época impregnados por la ignorancia de las mayorías populares y la violencia de los caudillos. Su respuesta fue la educación y el progreso. Con Alberdi, Mitre y Avellaneda, Sarmiento dibujó la ruta para la prodigiosa Argentina de principios del siglo XX. Defendió la república, incorporó la nueva tecnología del siglo XIX, promovió la inmigración europea para llenar de trabajo y progreso la vastedad de un país casi desierto y dictó su ley 1420, de enseñanza pública, gratuita y obligatoria. De su gran obra literaria quiero rescatar a Facundo. Civilización y barbarie. Porque en nuestra historia, de la que a los argentinos nos cuesta tanto aprender, esa barbarie siguió presente. Como en los 70, con los crímenes injustificables del terror subversivo y el terror de un Estado fuera de la ley. Y que hoy reaparece solapada, en un kirchnerismo olvidado del Nunca más, que incentiva el rencor para dividirnos, agrede a los que piensan distinto y quiere que la Justicia no juzgue sus actos. Si Sarmiento viviera, grabaría a fuego en cada gobernante el respeto a las leyes de la Nación. Hoy no tenemos al gran sanjuanino, pero nos queda su ejemplo.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Atención médica

Es un problema muy serio la cobertura médica de las prepagas y el cortocircuito que hay entre salud pública y privada. En mi caso, jubilado, sigo trabajando porque la jubilación –después de 45 años de aportes– no me permite llegar a fin de mes. Tengo dos aportes, el del PAMI, que se me descuenta del recibo de haberes jubilatorios y que la medicina prepaga que tengo no acepta o no puede tomar como pago a cuenta. Y el de la prepaga, que en 2022 ha aumentado más de un 45%. Con la prepaga se retacean prestaciones, se piden copagos, los turnos son a muy largo plazo y los estudios de cierta delicadeza, también. Me pregunto si hay una visión desde el gobierno nacional de esto que está pasando o si es un tema más en la agenda que queda “pendiente hasta nuevo aviso”.

Alberto Gesualdi

DNI 11.286.086

Té con la reina

Tengo la impresión que la gran Magdalena adelantó su viaje para entrevistar a la reina Isabel II, compartiendo un rico té.

¡Cuanto la vamos a extrañar!

Fernando Chain

13.887.349

En la Red Facebook

Misa en Luján por el ataque a Cristina Kirchner, con el Presidente y sin la oposición

“Nunca lo vi visitar a una familia humilde víctima de algún hecho delictivo. Al contrario, se conmueve con gente que está penalmente procesada”- Andrea Carnet

“No participaron de la misa. Hicieron un show de falsos pacificadores”-Victoria Sartori Affore

“Nunca hicieron misa por la muerte de Nisman”- Adriana Contreras