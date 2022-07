Soberanía, generar entusiasmo, la magia de Alberto

Soberanía

Veo una publicidad oficial de Tecnópolis que termina diciendo “Argentina soberana”. Señor presidente Alberto Fernández, el mayor símbolo de la soberanía de un país es su moneda, y usted se ha encargado de destruirla. Por favor, deje de ocupar el tiempo en nimiedades y dedíquese a lo importante.

Agustín H. Banchieri

Generar entusiasmo

Participé del acto por el 9 de Julio en el colegio de mi nieto. Una maestra que conducía les decía: “Necesitamos que el país les genere entusiasmo “. Por favor, señores gobernantes, dejen el ego de lado y el gusto de tener poder. Júntense, señor Presidente y señora vicepresidenta. El país está en picada y parece que ustedes no se dan cuenta. Los medios afines no informan la realidad, y por más que a ustedes les suene bien a los oídos, pareciera que vamos directo a una Venezuela. Hagan algo para que nuestros hijos se queden en nuestro país. Es triste para ellos que ahorran tener un dólar blue a casi $300 pesos.

Bolivia, un país vecino, tiene una inflación anual de 1,3 %.

Cristián Bacigaluppi

La magia de Alberto

Habitué del canchereo, Aníbal Fernández dejó caer una frase para la antología del ridículo: “Alberto ha conseguido cosas mágicas para el país y eso debiera premiarse”. Si la magia que atribuye al Presidente es lo que evidencia su ministerio se parece bastante a una maldición. Mejor haría el ministro en prestar atención al modo en que se está desatando la delincuencia común, ya que los hechos violentos se suceden sin pausa y es porque contextos de frustración, crisis e incertidumbre causan un efecto multiplicador por imitación. La delincuencia lee la debilidad institucional que responde al fracaso de la política; al desgobierno para decirlo claramente.

No parece que logre “cosas mágicas” un presidente que aprovechó la pandemia para arremeter contra la Constitución diciendo: “Prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina”. ¿Cosas mágicas? Empobreció a toda la sociedad y la cuenta de muertos llegó a 129.000. Y no fue por Covid, sino porque le impedían reunirse con su hija que Mauro Ledesma murió al intentar cruzar a nado el río Bermejo. No hubo magia para el padre que caminó llevando en brazos a su hija enferma porque no le dejaban transportarla en auto. Tampoco fue magia que Lara Arreguiz debiera esperar atención acostada en el piso de un hospital y muriera días después. Quizás entre las “cosas mágicas” se cuenten las bochornosas fotos de Fabiola como el Hada de la Lavandina llevando su magia al Chaco. Por no hablar de las mágicas fiestas en Olivos, donde por arte de magia no regían las restricciones del propio Alberto. No es magia que un presidente no sea capaz de remover o nombrar funcionarios sin el visto bueno de su vicepresidenta. No hay magia sino explicación cuando el “mago” viaja a China para decir “nos sentimos muy identificados con el Partido Comunista”. No es magia ir a Rusia para ofrecer a Putin que la Argentina sea su puerta de entrada a América Latina en vísperas de la invasión a Ucrania. Y es ahondar esa torpeza desaprovechar las oportunidades de contexto internacional que favorecen al país. No es magia sostener el crecimiento de una burocracia estatal cara e inútil. No es magia alinear la política exterior al interés de la dictadura castrista.

Acaso pueda pensarse que lo único mágico en este desaguisado es que Alberto siga haciendo las veces de presidente, pero eso tampoco es magia, solo es una mala obra de teatro que deja para el final la incógnita de saber la naturaleza del premio que Aníbal reclama para Alberto.

Ariel Corbat

Alquileres, populismo

Con este título se publicó una carta el lunes pasado, firmada por el diputado y exgobernador de San Juan José Luis Gioja. La redacción aclaró su postura. Este señor ha vivido del Estado por muchos años y su populismo no le ha permitido aprender que la oferta y la demanda es la ley que se aplica en los países democráticos desde hace mucho tiempo. Hace 75 años que se debate este asunto aquí y siempre los ideólogos estatistas no han solucionado el tema, ni lo harán, porque el populismo no mejora ni soluciona ningún problema de fondo. Solamente nos tenemos que fijar en los índices de pobreza para darnos cuenta de como actúan.

Marcelo de Elizalde

Desactivar la UIF

Lo mejor que se podría hacer con la Unidad de Información Financiera (UIF) es desactivarla. Es un gasto inútil. Se suponía que debería ser un organismo autónomo e independiente de la política y del gobierno. Acá es todo lo contrario. Ahorremos, que desaparezca.

David Cordeviola

Casa Victoria Ocampo

Con motivo de la incorporación de la Casa Victoria Ocampo (hoy casa del Fondo Nacional de Cultura) a la categoría de Monumento Histórico, afortunada iniciativa presidencial que nos regocija, nos preguntamos si no sería el momento de reponer en su entrada la placa con el logo original y las palabras “Casa Victoria Ocampo”, que desapareció misteriosamente en 2021.

Ivonne Bordelois

Rosas en Olivos

En el diario del miércoles pasado leí la carta de la señora Marta Rodin, quejándose por la desaparición de los rosales que desde hace unos años florecen frente a la quinta de Olivos. En mi paseo diario con mi mascota encaminé mis pasos hacia el lugar y el panorama me tranquilizó. Señora Marta, lo que usted seguramente vio de pasada o desde su automóvil era tierra removida, pero allí están podados a la perfección los rosales, que gracias a ese trabajo mantienen después su frondosidad. Esos canteros dependen del municipio de Vicente López, y la parquista que los realizó hace un gran trabajo de mantenimiento.

Isabel Ordóñez

