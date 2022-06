¿Soberanía o solo palabras?, la pelea por la caja, las protestas en Ecuador

Carta de la semana

¿Soberanía o solo palabras?

En la última semana festejamos y conmemoramos, con mucho apego por ellas, varias fechas patrias importantes. Las autoridades encabezaron diversos actos, y en todos los discursos que pronunciaron aludieron a nuestra soberanía. Palabras. Pero los hechos… ¿qué nos muestran? Naves extranjeras usurpando nuestro mar. Seudoindígenas usurpando nuestro territorio. Visitantes extraños usurpando nuestros cielos.

¿En donde está el pensamiento de nuestros gobernantes?

Melchor Hereu

DNI 17.690.961

La pelea por la caja

Si la pobreza no es un negocio, ¿por qué se pelean por conseguir el manejo de los planes sociales? Nadie habla de mejorar la calidad de vida de los que reciben estos beneficios, o como convertirlos en trabajo, con sus aportes correspondientes, en algún empleo privado. Solo quieren la caja de esos movimientos, que es plata de todos los argentinos que trabajamos en blanco y aportamos a una economía clandestina.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Las protestas en Ecuador

Los hechos ocurridos hace uno o dos años en Chile y Colombia –manifestaciones masivas y agresivas contra los gobiernos de turno– terminaron cuando ganó la izquierda en ambos países.

¿Los problemas por los cuales manifestaban se solucionaron con los nuevos gobiernos? Indudablemente no. Pero las manifestaciones terminaron. Ahora ha comenzado el mismo tipo de revuelta –supuestamente de movimientos indigenistas– en Ecuador. País gobernado por un pensamiento de centroderecha. Atento a lo ocurrido en Chile y Colombia me atrevo a afirmar que tiene el mismo fin: deponer al gobierno actual y que acceda al poder un partido de izquierda. Esta metodología la hemos visto también en Venezuela, Nicaragua, Argentina, Bolivia y otros países latinoamericanos. Comienzan las revueltas cuando gobierna un partido no afín a la izquierda y cesan cuando esta accede al poder. De este modo América Latina se va tiñendo de rojo sin prisa pero sin pausa.

¿La guerra por el poder se está librando dentro de los cánones democráticos? Sí, pero con la finalidad de destruir el sistema de democracia republicana como fue concebida en Occidente para luego imponer sistemas totalitarios. Veamos algunas pruebas: Cuba, Venezuela y Nicaragua. A mitad de camino Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Honduras y México. Lo que está en juego no son ideas sometidas al juego limpio de la democracia republicana y la alternancia en el poder. Lo que está en juego es libertad o dictadura. El futuro de Occidente como lo conocimos está en jaque. El retorno de un nuevo feudalismo nos acecha. Nuestra libertad como ciudadanos está en peligro. Cuba y su Foro de San Pablo tienen muy en claro sus objetivos. Si no despertamos a tiempo seremos presa fácil de sus garras.

Alejandro J. Giussano

DNI 14.409.081

La única respuesta

La educación es la única respuesta. Excelente el artículo de opinión de Luciano Román en la nacion del miércoles pasado. Lamentablemente, como bien él señala, el “cheque sin fondos” en educación responde al populismo y sus deplorables objetivos, evidenciados tan claramente por este gobierno. Recordé haber visto en la carpeta de un alumno de primeros grados, que concurre a una escuela estatal, la calificación de “¡Genio! " como única corrección en un trabajo de lengua con flagrantes errores de ortografía y un ejercicio de matemática con sumas mal resueltas... Me pregunté: ¿qué se propone ese maestro? Evidentemente nada más lejos de educar en la autocrítica, el mérito, y la necesidad de rehacer y desandar el camino del error, con la posterior satisfacción que ello produce. Después de casi cincuenta años de docencia universitaria, he comprobado que aquellos alumnos obligados a recursar asignaturas básicas han resultado destacados estudiantes en los años siguientes, estimulados por lo que significó un esfuerzo personal, descubriendo su capacidad y dignidad de persona.

La educación es la única respuesta a la agonía de nuestro país, por favor, no bajemos ni los brazos ni nuestros ideales.

Cecilia Rodríguez Moncalvo

DNI 6.401.375

Ataques frustrados

En la plataforma de streaming más difundida en nuestro país y en el mundo se puede ver una serie documental titulada Terrorismo: ataques frustrados. En el cuarto episodio se narra una acción terrorista basada en hechos reales, planeada por Irán y desbaratada por el FBI, de algunos años atrás. En ella se planea atacar, en los EE.UU., a un embajador árabe residente en Washington. Este episodio tiene tantas similitudes en su desarrollo con el ataque en Buenos Aires a la AMIA que creo que vale la pena verlo. También hay algunos puntos de contacto con la actual historia sobre el 747 venezolano. El ataque planeado en EE.UU. se intenta llevar a cabo con visitantes extranjeros, cómplices locales, ejecutores profesionales, y hasta uno de los principales involucrados es un revendedor de automóviles local.

Juan Carlos Distefano

DNI 4.367.676

UBA

Cuando leo las barbaridades que piensan y expresan dos profesores de la UBA, hoy en el Gobierno, empiezo a dudar si será tan bueno el nivel académico como dicen.

Aclaro que soy egresado de la “antigua” UBA, lo cual me enorgullece.

Eduardo F. de Abelleyra

DNI 8.249.772

Pongamos fin al país dual

No caben dudas de que la Argentina es un país dual, donde han coexistido o coexisten al mismo tiempo Lionel Messi y Diego Maradona, Alberto Crescenti y Sergio Berni, Cristina Kirchner y María Eugenia Vidal, Ginés González García y Fernán Quirós, Axel Kicillof y Esteban Bullrich, formando una constelación de hombres y mujeres que hacen que seamos vistos desde el exterior como un país inentendible e inexplicable. La solución para muchos hoy parece ser emigrar, convalidando así un triunfo ilusorio para una de las partes y postergando el futuro de aquellos que eligieron quedarse.

Quizá otro sería nuestro destino si, como pactaron nuestros prohombres después de Caseros, acordáramos entre todos y con todas nuestras diferencias, la convivencia en el marco de nuestra Carta Magna, con la sola exclusión de aquellos expresamente contrarios a sus valores.

Gustavo Saad

gustavo.i.saad@gmail.com

“Aramos”, dijo el mosquito

Una reciente propaganda gubernamental da cuenta de que por primera vez se exportaron más manufacturas agropecuarias que productos primarios sin elaborar.Y culmina con un “Argentina, presidencia”, como atribuyéndose el logro, cuando el mismo se alcanzó “a pesar de la presidencia”.

El hecho me recuerda una fábula anónima española que habla de un buey que recorre arrastrando el arado durante toda una jornada y llevando un mosquito sobre el lomo. “Y cuando el buey agotado / todo el trabajo hubo hecho / aramos dijo el mosquito / muy orondo y satisfecho”.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Sin norma hay anomia

Soy docente jubilada y me hago la siguiente pregunta: si estuviera ejerciendo ahora, ¿cómo corregiría hoy a mis alumnos? ¿Sería cómo ellos quieren? ¿A cuál de ellos le indicaría el error? ¿Qué puntaje tendrían en lengua en las pruebas PISA? Siempre entendí que, sin norma hay anomia y que, desde el paraguas protector de la Constitución, es menester respetar leyes, decretos, ordenanzas y toda normativa que asegure el tan necesario y ausente ordenamiento integral de la sociedad.

Teresa Vírgala de Arijón

DNI 4.449.246

Subsidios por 50 años

Me sorprendió que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara la ley por la cual se dan subsidios para la cultura en los próximos 50 años. La sorpresa es que en un país donde no se proyectan políticas de Estado que podrían transformar la realidad argentina, debido a la mediocridad de nuestros dirigentes de uno u otro bando, se dicte –en un acto claramente demagógico– el compromiso del Estado de subsidiar por 50 años. Este ley atenta contra el interés y la voluntad de las generaciones venideras de poder evaluar si corresponde continuar manteniendo el subsidio por tan largo período de tiempo, que a todas luces involucra a los actuales jóvenes y a aquellos que nacerán en los próximos años. Tal vez hubiese sido razonable una vigencia por 10 años, con una revisión para su eventual prórroga .

Marcelo J. M. Cañellas

mjmcanellas@gmail.com