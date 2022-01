Soga al cuello, otra vez Rusia, ciudad ruidosa

Soga al cuello

“Teníamos una soga al cuello y ahora nos queda mucho camino por recorrer”, dijo Alberto Fernández en su mensaje sobre el acuerdo con el FMI. Señor Presidente, la soga al cuello se la puso usted, y su ministro de Economía, y por ende a todo el pueblo argentino. Lo único que se hizo es pagar una deuda en tiempo y forma. Lo que en cualquier lugar del mundo pasa desapercibido en el nuestro es un acontecimiento de primera plana. Lo que supuestamente se acordó con el FMI pudo haberse hecho hace más de año y medio. Lo que se sabe, y como dicen los entendidos, es que falta conocer la letra chica, son expresiones de deseo que, considerando los antecedentes de su administración, tienen un alto grado de probabilidad de no cumplimiento. Soy un optimista de la vida, pero no por ello dejo de ver la realidad.

Osvaldo R. Massa

Otra vez Rusia

Hoy (como tantas veces) vemos el agravamiento de la tensión en Ucrania. Cabría preguntarse en primer lugar qué es Ucrania. ¿Una provincia rusa? ¿Una región autónoma? ¿Un país en formación? No, nada de eso ni remotamente. Ucrania es una nación doblemente milenaria, cuyos elementos socioculturales se formaron incluso varios siglos antes que la misma Rusia. Cuando el destacado reino eslavo de la antigua Kiev se había formado, la noción de nación rusa ni siquiera existía. Cuando este mismo reino alcanzó su apogeo, Moscú ni siquiera se había fundado. Una vez oí a alguien contar de un proverbio ruso que decía más o menos: “Hasta donde da la vista es Rusia”. Quizá nada mejor para demostrar la noción de megalomanía que los ha llevado a convertirse en el país más extenso de la Tierra en forma artificial, pisoteando la libertad y cultura de decenas de pueblos en Asia central y en al Cáucaso, como es el caso más conocido del pueblo checheno, (que desde ya no es ruso)… Ucrania tiene su propio idioma, su propia capital, su propio pueblo. Y tiene, por sobre todas las cosas, un amor incondicional a su pasado cosaco y libre de toda injerencia extranjera.

Como nieto de polacos, conozco de manera casi personal la injerencia rusa en la propia tierra de mis ancestros… Basta de intromisión rusa en Ucrania. Basta de jugueteos histéricos entre Rusia y la OTAN. Esto no es un juego. Somos personas, familias y pueblos que hoy pendemos de un hilo ante esta posible locura misilística. Hoy es el momento de contener al “oso” en sus propias fronteras (que ni siquiera son tales). “Hasta donde da la vista”… no, hasta donde da la vista hay un mundo con naciones diferentes, libres e independientes.

No todo es Rusia…

Gustavo Sterczek

Ciudad ruidosa

Un estudio reciente señala que la ciudad de Buenos Aires ocupa el cuarto lugar entre las ciudades más ruidosas del mundo. Entre las causas principales están el tránsito, el transporte público y los boliches bailables. La contaminación sonora genera hipertensión arterial, problemas cardíacos, estrés, agresividad y sordera. Los niveles de contaminación acústica de la ciudad se encuentran por encima de los límites permitidos por la ley 1540. Es evidente que el exceso de ruidos es un problema de salud pública que requiere atención y soluciones por parte de las autoridades. Parece un asunto irrelevante para los múltiples problemas de los porteños, pero es preciso actuar para proteger a la población de esta problemática insalubre.

Patricio Oschlies

Mansiones demolidas

Regresé de Mar del Plata luego de permanecer en enero unos días en la que fuera la ciudad de mi infancia y adolescencia. Mi hábito de realizar largas caminatas me generó, esta vez, una experiencia agridulce. Me hospedé en la zona aledaña a la calle Güemes y observé perplejo cómo, en un amplio radio, han sido demolidas innumerables y por cierto muy bellas casas, reemplazadas por edificios de variada calidad constructiva y arquitectónica. Esta y muchas otras de Mar del Plata han perdido o están perdiendo su identidad urbana víctimas de una evidente falla de planificación que preserve algo que en Europa es un bien muy preciado. Algo que los propios argentinos (seguramente entre ellos muchos marplatenses) valoran en sus viajes al exterior. Es curioso que en Mar del Plata una de las facultades más antiguas de su universidad nacional sea la de Arquitectura y Urbanismo. Me pregunto si ninguno de sus profesores o egresados ha podido hacer nada al respecto. Seguramente estoy planteando una ingenuidad ante el poder arrasador de los intereses comerciales en juego. El paisaje urbano implica valores culturales, psicológicos y sociológicos que merecen ser respetados. El enfoque medioambiental moderno lo equipara a un verdadero ecosistema que debe ser preservado. En Mar del Plata, desde hace muchos años, prevalecen otras prioridades.

Roberto Borrone

Luces encendidas

En la misma línea que la carta del señor Sandler, insisto en la importante cantidad de luminarias de alumbrado público encendidas durante el día que se observa tanto en la CABA como en otras ciudades del AMBA, como Avellaneda, San Martín, Quilmes y Lanús. En importantes avenidas, como la Gral. Paz, es habitual encontrar sectores con artefactos encendidos en horario diurno, entre las avenidas San Martín y Rivadavia. La falta de criterio e idoneidad técnica en iluminación urbana, de políticos y funcionarios públicos que prometen lo que no pueden cumplir, licitan mal y despilfarran el presupuesto, se constata a simple vista. Den un paso al costado, rindan cuentas y contraten a especialistas. El alumbrado urbano es un servicio vital para la seguridad de los ciudadanos y no un negocio para sus intereses políticos y codiciosos bolsillos.

Guillermo Valdettaro

