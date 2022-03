Sol de libertad, patético, complicidad

Sol de libertad

Leí la carta que el arzobispo greco-católico de Kiev le escribió a su comunidad, en la que denuncia los nuevos horrores de la guerra y habla de la sangre derramada por tantos civiles muertos, entre ellos, mujeres y niños, ya que los rusos atacaron una maternidad y jardines de infantes. Creo que Ucrania está dando un ejemplo al mundo de lucha por el país, la libertad y los principios. Es como un nuevo sol que se levanta en Occidente y nos ilumina a todos los que creemos en la democracia y la libertad, frente a los autócratas y tiranos que gobiernan ciertas naciones y convierten a los ciudadanos en esclavos de su egoísmo y vanidad. Por esa razón, el presidente Zelenski y todo el pueblo ucraniano encienden nuestros corazones y nos hacen ponernos de pie y aplaudirlos.

¡Slava Ukraini! ¡Gloria a Ucrania!

Jesús María Silveyra

Patético

“Dale, pedí un minuto de silencio”, le dijo la vicepresidenta al señor presidente de la Nación al enterarse de que la oposición lo solicitaría.

Bostezos, sonrisas, besos al aire, una falta de respeto e indolencia total por las víctimas de Ucrania.

Patético.

Pedro C. Matteucci

Complicidad

Ante la brutal invasión de Rusia a Ucrania, ¿dónde están las voces de Bonafini, Carlotto, Pérez Esquivel, Pérsico, Grabois, Moyano?

El silencio es cómplice.

Adriana de la Canal

Barco

Viendo el lamentable y vergonzoso gobierno que hoy tiene nuestro pobre país, la Argentina, creo que mis abuelos paternos ucranianos y maternos británicos tomaron el barco equivocado. Tres de mis cinco hijos ya están a salvo: emigraron.

Alejandro Orloff

Hipocresía

El martes pasado, muchos argentinos contemplamos con estupor una escena que nos llenó de indignación y vergüenza. Un minuto de silencio es una expresión de luto y condolencias realizada con un silencio, rezo, reflexión o meditación durante un tiempo determinado. Sin embargo, cuando la Asamblea Legislativa transitaba el minuto de silencio, Alberto Fernández, nuestro presidente, tiró un beso vaya a saber a quién, y Cristina Kirchner se dedicó a sonreír y a acomodarse el peinado. ¿Tan poco les importan los muertos en Ucrania? ¿Acaso no sienten el menor respeto por el dolor de los familiares de los fallecidos por la pandemia? ¡Cuánta hipocresía hay en nuestras máximas autoridades ejecutivas!

¿Qué podemos esperar de bueno de estas personas?

Nada.

Beatriz García Tuñón

Violación grupal

Un grupo de porquerías humanas violó a una joven desafiando lugar y horario. Los mismos que se decían deconstruidos, hablaban lenguaje inclusivo, frecuentaban lugares feministas. Y cometieron el acto más extremo de cosificación: violaron. Mientras los organismos de defensa de los derechos de la mujer hacían silencio, con su inoperancia y su cinismo, hicieron creer que inventando un lenguaje nuevo y con relatos podían arrogarse la supremacía del feminismo, dejando indefensas a las mujeres.

Una mujer con un palo de escoba y unos hombres adultos, que incluso fueron amenazados por los violadores, lograron la detención de estos criminales. Yo les propongo a estos organismos que agreguen esta palabra a su vocabulario: cobarde, que es la que los representa y no van a tener problema de género, porque termina con e.

Marta de la Hera

Mayores de 65

Excelente la nota en la Revista de la nacion del domingo pasado sobre los jóvenes sub-35. Nos renueva la esperanza de que nuestro país es una fuente inagotable de talentos.

Ahora esa nota sería maravillosamente complementada sobre lo que hace la generación de los mayores de 65, sus logros, sus sueños y sus luchas para haber transitado la historia que les falta a aquellos jóvenes.

Creo que de este modo se contaría la historia completa y se demostraría que nuestro país es una fuente inagotable de utopías de los que nos quedamos persiguiéndolas.

Gustavo Garavilla

Ciclovía

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ha hecho más que incentivar, profundizar y trabajar en la construcción de ciclovías en gran parte de la ciudad de Buenos Aires. Simultáneamente dejan de existir cada vez más los estacionamientos pagos y aumentan las prohibiciones de estacionamiento en las calles; además del aumento del accionar de las grúas.

Todas estas prácticas han dejado en profunda desventaja a todas aquellas personas que no andan en bicicleta ni tienen estado físico para hacerlo o que simplemente no desean –haciendo uso de su libertad individual– usar una bicicleta para ir a trabajar o para asistir a algún evento familiar.

También, todo el universo de familias que traslada niños desde y hacia los colegios no puede hacerlo en bicicleta, y las ciclovías complican y transforman en peligroso el descenso de los niños en las escuelas.

Ruego a quienes estén decidiendo sobre este tema que frenen con esta práctica injusta para una gran parte de la población.

Hay muchas personas que no tienen buena movilidad para ir en transporte público y no tienen por qué –o no pueden– tomar taxi todo el tiempo para trasladarse por la ciudad simplemente porque estacionar –gozando de todo nuestro derecho para hacerlo– se ha transformado en un hecho imposible.

Maureen Scanlan

