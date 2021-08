Solo la Constitución, Olivos, no más mentiras

Solo la Constitución

Se acercan las elecciones, la sed de poder aumenta, agobia, y la incertidumbre de los ciudadanos de a pie aumenta. No hay, a mi juicio, candidatos destacados, pero sí sabemos quiénes carecen de toda ética moral y cívica. Muchas son las cosas que prometen, aunque sabemos que ninguna de ellas la cumplen, por lo menos en el corto plazo. En la Constitución están todas las normas, las herramientas y los ideales para ser un gran país. ¿O acaso no son las mismas que se usaron para hacer el gran país que supimos ser? ¿Y si probamos solo haciendo cumplir las leyes? Basta de ideas nuevas y complejas, por un tiempo. Lo único que tienen que hacer es cumplir las leyes de la Constitución. Seguramente esta protegerá a los pobres, desocupados y enfermos. Y castigará a quienes se aprovechan de ellos y hacen mal uso de su cargo público.

Solo cumplir.

Leónidas Facio

leonidaafacio@gmail.com

Olivos

Doble moral, hipocresía, relato, excusa, privilegio, prebenda, ilicitud, desaprensión, desobediencia, “brindis”, impunidad, foto.

Alejandro Carrió

DNI 11.045.205

Muerto

Cristina Fernández se quejó diciendo: “Nos vamos a tener que hacer cargo del muerto que nos dejaron”. No sé a qué “muerto” hace referencia, ya que hace dos años que gobierna el Frente de Todos, que se suman a los otros doce que estuvo en el poder antes. Ella se queja de un muerto. Yo, de los más de 110.000 que nos está dejando su gobierno.

Valeria Lisdero Molina

DNI 20.470.790

No más mentiras

Muchas veces pienso en todo el esfuerzo que hicieron mis padres para darnos educación, para marcarnos un camino a seguir, y principalmente valores como la honestidad, sinceridad, el saber pedir perdón cuando me equivoco, en definitiva, que “la palabra” sea parte de mi esencia, de mi ser. Hoy miro con mucha tristeza a nuestro primer mandatario, que no puede admitir la verdad, la de haber hecho un evento festivo en tiempos de pandemia. Simplemente debió habernos dicho: “Les pido disculpas por el error cometido”, y no entrar en ingenuas palabras “de profesor” para intentar explicar lo inexplicable, y lo peor de todo, faltando a la verdad. Necesitamos políticos que no nos mientan más, y si no lo pueden hacer, que retomen la vuelta a sus casas.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Carencias

La vicepresidenta pide a los candidatos responsabilidad, solidaridad y patriotismo.

Cualidades que nunca tuvo ni demostró tener.

Cuando fue el accidente del tren Sarmiento o la tragedia de Cromañón se refugió en el sur y nunca dio la cara, nunca habló del tema. Por eso tenemos que ver bien a quién se vota, ya que nunca mejor se aplica la frase “dime de qué alardeas y te diré de qué careces” en quien exige aquello que nunca tuvo ni tendrá.

Es lamentable el nivel de discusión, la falta de decoro y de vergüenza.

Roberto Jorge Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

Los “ni-ni”

La nota de Luciano Román sobre el reestreno de la serie Okupas, filmada en 2000, revive una problemática que si veinte años atrás ya era preocupante, hoy está triplicada, debe ser enfrentada con decisión y frontalidad, porque de ella se trata el éxito o el fracaso de nuestro futuro como sociedad. La serie trata sobre la vida del conglomerado de jóvenes que no trabajan ni estudian. Se encuentran en un estado absolutamente marginal, sin esperanzas ni futuro. La sociedad no puede dar la espalda a esa espantosa realidad y debe reaccionar para enfrentar el problema y encontrar una rápida y eficaz solución. Mientras me desempeñé como defensor oficial, durante más de veinte años, conocí a muchos jóvenes que integraban esa franja, y lamentablemente los encontré en las cárceles. La mayoría, desocupados, sin preparación, aprisionados por las adicciones, no tienen otra salida posible. Una vez que cumplen sus condenas, tienen graves problemas para reintegrarse a la sociedad que los excluyó y nuevamente reinciden en esas actividades. Los orígenes del problema tienen causas múltiples, pero no por eso debemos mirar hacia otro lado, porque sus consecuencias las sufrimos todos, con el aumento de la violencia, la delincuencia y la drogadicción. Tal vez se podría solicitar la colaboración de empresas privadas y grandes industrias para interesarlos en colaborar a su erradicación, instalando en los institutos carcelarios talleres de especialización a cargo de operarios ya retirados que pudieran transmitir sus conocimientos y experiencia a los jóvenes internos, preparándolos para que una vez reintegrados a la sociedad tengan mejores oportunidades y una actividad realmente lucrativa para poder mantenerse y no reincidir en el delito. También podrían instalarse esos talleres de aprendizaje en las villas, clubes y centros de participación barrial en las cercanías de los lugares más necesitados del GBA. Todo esto (obviamente sin descuidar las actividades de aprendizaje escolar básicas y obligatorias) sería una ayuda de gran utilidad para rescatar a esa gran franja de jóvenes tan necesitada.

Ricardo A. Titto

DNI 572.194

Soplo de aire fresco

Excelente la nota publicada el sábado pasado en la nacion del diputado Fabio Quetglas. Un verdadero manual de las necesidades y el camino que tenemos como país para salir adelante. La mejor descripción de nuestra situación y la forma de revertirla que he leído en mucho tiempo, y espero que contagien a todos sus correligionarios y socios en su espacio en la campaña electoral en curso. Un verdadero soplo de aire fresco a las expresiones políticas que escuchamos y leemos todos los días.

Gracias al diputado Quetglas y a la nacion por tan excelente nota.

José María Becker

DNI 4.702.245

En la Red Facebook

Las explicaciones del Presidente por el festejo en Olivos

“Mentiras, mentiras y más mentiras”- Ester Cejas

“¿Usted vive con ella? Me preocupa mucho la poca seguridad que hay en Olivos, si puede entrar cualquiera y usted no se entera”- Flavia Paparella

“Siempre el otro es culpable. Vergonzoso”- Leonor Lidia Blefari

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION