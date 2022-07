Solución, mal presagio, Melconian y Cristina

Solución

En una empresa el tesorero nada puede administrar si los socios no se ponen de acuerdo, si los jefes de sector nada controlan y los empleados, debido a todo esto, nada pueden hacer. Todo falta. Pregunto: ¿la solución es cambiar el tesorero? Me parece que no, es cuestión de no meter la mano a cada rato en la caja chica, pero qué sé yo de economía, me dijo con sorna un gerente.

Abel Nicanor Cuyupari

DNI 13.346.750

Mal presagio

Escuché a la nueva ministra de Economía decir que la Argentina fue el país que más creció. ¡Qué poca memoria! Si algo hizo nuestro país es apenas recuperar algo de lo mucho que hemos perdido en las décadas de gobiernos K y los anteriores del peronismo. Mal presagio.

Eduardo Daniel Teubal

danteubal@gmail.com

Melconian y Cristina

En referencia a la reunión que tuvo Carlos Melconian con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quiero expresar mi total desencanto para con el economista. Y esto no significa que no esté de acuerdo con el diálogo, que debe existir en toda república democrática. Todos sabemos que la vicepresidenta no cree en la división de poderes, es decir, no cree en los valores republicanos. Su historia y la de su esposo nos muestran, primero en Santa Cruz y luego en la nación, que sus pretensiones son instalar una autocracia familiar. Pero no es solo esto lo que me molesta de Melconian. Creo que hubiese sido más acertado que le negara la reunión informándole a la vicepresidenta que hasta que no solucione su situación judicial (recordemos que es una multiprocesada) él no está de acuerdo en aconsejarla. Me vino a la memoria lo que una vez dijo Lenin: “Los capitalistas nos van a vender la soga con la que los ahorcaremos”.

Alfredo Mansur

DNI 13.656.997

Hartazgo

Harto. Con h de hastío. Es la sensación que tengo. Desde hace muchos años. Pero más ahora. Ineptos, inescrupulosos, corruptos, mentirosos, egoístas, y la lista podría seguir. Somos rehenes de estos políticos, que nunca se tuvieron que levantar a la mañana para trabajar y generar trabajo genuino, como tenemos que hacer la mayoría de los que intentamos emprender y trabajar en este bendito país. Vemos luchas internas de poder, ninguna de ellas con miras a solucionar los problemas del ciudadano de a pie. Pido moneda, seguridad, salud, educación, no mucho más. Que se gaste lo que ingresa y que se achique lo que se gasta, porque es mucho y brinda poco. Déjennos trabajar. Se lo ruego. Estoy harto y estoy hastiado, como están la mayoría de los argentinos. Y si quieren transformar esto en Venezuela, díganme que es así y háganlo rápido, así nos vamos a vivir y generar riqueza a otro lado.

Martín Cukier

DNI 18.549.548

Lo que fuimos

Como en toda tempestad, cuando los elementos amenazan con hundir el barco, la única opción es reparar las averías y mantener el rumbo hasta que salga el sol. La Argentina fue y es un gran país, con una historia gloriosa y enormes logros. En 40 años, de 1880 a 1920, pasó de ser escenario de guerras civiles a uno de los países más ricos. El mundo la sigue viendo así y respetando. En 1945, su PBI era 40% más alto que Australia, el doble que Suiza y el más alto de América Latina, incluidos Brasil y México. Después se cambió el rumbo violentamente y así estamos, muy pobres, pero “nacionales y populares”. Aprenda el pueblo a votar y a no regalar sus votos a cambio de migajas a los que se llevan el oro a raudales a sus casas. Solo así podremos volver a ser lo que fuimos: uno de los países más prósperos del mundo.

Luis Alberto Segundo Dallacasa

DNI 6.053.002

El Presidente en Jujuy

El presidente Alberto Fernández viajó a Jujuy para visitar a la convicta Milagro Sala. Allí dijo: “Le pido a la Corte que empiece a enmendar las barrabasadas que hicieron con ella”. Primer punto. Ningún miembro de la Corte opinó o juzgó al Presidente. Este sí se atribuye este derecho. Primera asimetría. Sería bueno saber en qué se basa el Presidente para juzgar la validez de la prisión de Milagro. ¿Habrá hecho los peritajes y averiguaciones que hicieron los jueces? ¿Se entrevistó con alguno de los damnificados por Sala? Acá la palabra es literal. Es gente que fue golpeada, por orden de ella o en presencia de ella. Lo mismo da. Segundo punto. Hizo un viaje a una provincia lejana, no solo en kilómetros, sino políticamente, porque está gobernada por un opositor. ¿Aprovechó este viaje para entrevistarse con dirigentes locales, trabajadores jujeños, indigentes de la zona, maestros, médicos, enfermeros? ¿Trató de averiguar cuántas casas de la provincia carecen de electricidad, agua corriente, cloacas? En definitiva, ¿se acercó a algún jujeño para preguntarle, simplemente, ¿qué necesitan?

Oscar Samoilovich

osamoilo@yahoo.com

Camionero asesinado

Por Kosteki y Santillán, 20 años después siguen cortando el Puente Pueyrredón. A Maldonado, que se ahogó por no saber nadar, lo convirtieron en un mártir. En 2017, Elisa Carrió advirtió que había intentos de poner en crisis a los gobiernos de Macri y de Vidal y por tal razón pidió no reprimir los piquetes, “porque ellos estaban buscando muertos”. Pero nadie llora por Guillermo Jara, el camionero asesinado por evitar un piquete.

María Isabel Di Biasi

DNI 12.087.037

La pista masónica

En el artículo “Las manos de Perón”, del 3 del actual, se afirma que fue descartada la pista masónica en relación con quienes causaron esa profanación. Habría que ver en virtud de qué tuvo lugar tal descarte, habida cuenta de que ese es el castigo que se impone cuando el líder (venerable maestro) de una logia falta a sus juramentos o comete falta gravísima. Demasiada coincidencia y, ya sabemos, las coincidencias no existen.

Antonio Las Heras

alasheras@hotmail.com

En la Red Facebook

La muerte de Cacho Fontana

“¡Qué locutor!”- Tina Castaño

“Un señor”- Amalia Monfardini

“Lo que es la vida... partieron juntos”- María Eugenia Laires

“Se fue un grande” - Marcelina Casal

“Un símbolo de la radio y la televisión”- Javier Alejandro Díaz