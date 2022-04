Suicidio de la cultura, confusiones, oportunidades

Suicidio de la cultura

Hace un par de días caminaba por la avenida Santa Fe y, tras detenerme frente a la maravillosa librería El Ateneo, que siempre me gratifica los ojos y el alma, caminé unos pasos más y doblé en Riobamba, y justo al 985 me encuentro con la Casa Nacional del Bicentenario, centro cultural inaugurado en 2010 en el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo, como un espacio dedicado a la historia argentina. Con el tiempo fue convirtiéndose en un espacio de la creación contemporánea en el sentido más amplio, lugar que invita o “invitaba” a que el público explore nuevos lindes del arte. Al llegar a las vidrieras, mi sorpresa, mi desilusión, mi tristeza fue tal que demoré un largo rato en comprender lo que esos espacios me mostraban y me querían contar.

Soy una mujer con muchos años recorridos, profesora nacional de artes plásticas, licenciada en artes visuales (IUNA), artista plástica, restauradora de antigüedades, dedicada toda mi vida al arte y la educación y amante de la libertad de expresión, defensora de los derechos del hombre y sus deberes y una ciudadana argentina responsable y de sólidos principios. Entré a la institución para poder comprender en su totalidad el “mensaje artístico” que ofrecía al espectador. Títulos de las exposiciones: “Corazones sensibles. Feria, cumbia y pasión”; otra, “Al conjuro de este código. Tecnofeminismos para reescribir el mundo”. La invocación al demonio, prácticas umbandistas, magia negra, simbolismos blasfemos y conjuros diabólicos era la temática.

Esta exposición o muestra cultural nos dice una vez más que transitamos en la Argentina un tiempo que intenta demoler nuestra cultura, nuestra educación y nuestros sanos principios como un hecho cotidiano. ¿Es que estamos destinados los argentinos a soportar y admitir que vamos a un suicidio colectivo en cámara lenta en nuestra cultura, nuestra educación, nuestros principios?

Argentinos, volvamos a las fuentes y a los sueños de grandeza de una Argentina maravillosa, moderna, culta y letrada que supimos transitar.

Ester Pérez Otaola

Confusiones

En días recientes he observado lo que me parece son confusiones que reinan en nuestro país: 1) un juez dictamina que una ocupación de tierras no puede ser penada porque fue hecha durante el día y sin ejercer violencia; 2) refiriéndose a la protesta de los autodenominados “cineastas”, algunos periodistas insistían en que era pacífica hasta que la policía actuó para liberar una vía al tránsito.

Creo que en ambos casos se están desconociendo derechos fundamentales: el de propiedad en el primer caso y el de libre tránsito en el otro. Mientras subsistan confusiones de tal tipo, nuestro país no va a lograr la convivencia en paz.

Rodolfo E. Szelest

Oportunidades

El crecimiento de 2,3 hijos por pareja es imprescindible para mantener la pirámide de población adecuada. La Argentina tiene dos hijos como promedio por familia, pero lo peor es que el crecimiento es asimétrico. Las familias pobres tienen 4,6 hijos por pareja, lo que quiere decir que en tres generaciones se producen 97 individuos en lugar de 8 en la población general (se decuplican los pobres). Los niños pobres (hoy el 68% de ellos) nacen con menor cociente intelectual por desnutrición de la embarazada. Tienen menos estimulación precoz, nutrición insuficiente, falta de afecto en muchos y maltrato y hasta abuso frecuente. La presencia de pandillas en el barrio y la polución ambiental hacen que vivan asustados con mayor secreción de adrenalina y cortisol, que hace que la sustancia gris del cerebro disminuya. La educación comienza en los hogares y los padres, con frecuencia alarmante, no están escolarizados. Las escuelas de los barrios pobres tienen los peores maestros. A los 10 años aparece la sombra del paco. Todo esto es muy preocupante, ya que los niños de hoy son nuestros adultos del mañana. Menor cociente intelectual, peor educación (solo el 16% termina el secundario con conocimientos adecuados de matemáticas y lenguaje).

Resultado: ciudadanos con menor cociente intelectual, pobre educación, tendencia a la droga y al delito.

Ellos no tienen la culpa, esta es la peor injusticia social. Hay que darles iguales oportunidades a todos. Necesitamos más niños felices, bien nutridos, educados y amados.

Juan Carlos Parodi

Universidades

Teniendo en cuenta que se está discutiendo la ley de composición del Consejo de la Magistratura y que parte de esa discusión involucra a quienes van a representar al mundo académico, sería una buena oportunidad para corregir un gran caso de discriminación. Puntualmente me refiero a las universidades de gestión privada. Son incontables los casos de profesionales del derecho que se destacan en el ámbito privado, en la magistratura y en la academia que han egresado de universidades de gestión privada. Si estas casas de altos estudios tienen el nivel suficiente para formar a gran parte de quienes, desde distintos juzgados, decidirán el futuro de patrimonios y libertad de quienes se presenten ante ellos, así como tienen la capacidad de formar a quienes defenderán tales derechos, deberían tener representación en el proceso de selección de aquellos cargos.

G. Matías Benedit

Agro en la Patagonia

La guerra entre Rusia y Ucrania afectará el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, maíz y cebada, además del 78% del aceite de girasol. La Argentina, gran productor mundial en esa área, tiene cientos de miles de hectáreas improductivas en la zona patagónica. Naturalmente, para que esas zonas ingresen a la producción hay que invertir en riego, electrificación y tecnología agronómica. Eliminando las retenciones a la exportación de trigo, maíz, cebada y oleaginosas producidas al sur del río Negro, el Gobierno recibiría una respuesta sorprendente. Simplemente, hacen falta estadistas.

Omar Alcides García

