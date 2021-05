Sumisión, DD.HH. en Venzuela, informe pendiente

Sumisión

El Presidente, refiriéndose en una entrevista a su relación con la vicepresidenta, dijo no ser “tan sumiso”. ¿Sería posible pedirle que defina el alcance de “tan”'? Se supone que está gobernando nuestro país, y los argentinos nos merecemos que aclare quién está al mando.

Juan M. Steverlynck

DNI 16.557.292

DD.HH. en Venezuela

En la edición de la nacion del 18 de mayo, el señor presidente de la República afirma que en Venezuela “poco a poco el problema de los derechos humanos fue desapareciendo”, razón por la cual la Argentina ha retirado su denuncia en la Corte Penal Internacional contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. Sorprendente afirmación para quienes a diario vemos cómo no cesan la represión y el hostigamiento contra toda disidencia por parte del régimen, incluidos hechos recientes como la confiscación de El Nacional, el que fuera el diario de mayor circulación en el país, mediante argucia del Poder Judicial controlado por el Ejecutivo, o el intento de criminalizar a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG). Aquí nada ha cambiado en delitos como los denunciados por la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y el Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Con todo respeto, nos llama la atención que el señor Presidente, docente en la Facultad de Derecho de la UBA, exprese que están “desapareciendo” los delitos calificados de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Los venezolanos clamamos por la recíproca solidaridad histórica que inalterable ha existido entre nuestras dos naciones hermanas.

Ramón Peña

Pasaporte venezolano 130.259.460

Necesito ir al colegio

Tengo 11 años, vivo en San Antonio de Areco y voy a 6° grado. Estoy cansada de que nos saquen las clases, necesito ir al colegio y estar con mis amigas. ¡No quiero estar toda mi vida encerrada en mi casa!

Francesca María Balbiani

DNI 49.905.945

Informe pendiente

El presidente Alberto Fernández justificó la falta de acuerdo con el laboratorio Pfizer al afirmar que sus exigencias “comprometían al país” y lo acusó de ponerlo en una “situación violenta”. Como ciudadano argentino de casi 85 años que al presente solo recibió una sola dosis de la vacuna rusa, que trabajó y estudió toda su vida en este país cumpliendo en todo momento con las leyes vigentes, exijo que el señor Presidente informe en detalle cuáles eran las supuestas exigencias del laboratorio que le permiten hacer esas afirmaciones. Y aprovecho la oportunidad para felicitar, con sana envidia, al pueblo uruguayo por el presidente que han sabido elegir.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

Atención telefónica

En estos tiempos aciagos de pandemia, altos contagios y distanciamiento social, donde la presencialidad es riesgosa y contraproducente, adquiere mayor importancia aún la eficaz y pronta atención de los teléfonos fijos de la administración pública en general. Los centros de salud, los conmutadores de los tribunales, los entes nacionales, provinciales y municipales, en general, no atienden prontamente los teléfonos que figuran en sus respectivas páginas. Es realmente difícil comunicarse, cuando ante las circunstancias actuales debería ser el modo natural, especialmente para los que no siempre manejan las redes sociales con destreza. Es necesario que las autoridades respectivas dispongan la prioridad de la atención telefónica directa, como una forma de agilizar los trámites, evitar la aglomeración de personas y colaborar, en definitiva, con la preservación de la salud pública.

Hugo Oberti

DNI 12.295.420

Credibilidad

Desde que arrancó la pandemia hemos visto muchas estadísticas graficadas en “filminas” mostrándonos una gestión modelo y nos quisieron hacer creer que el mundo entero hablaba y copiaba “la gestión argentina” , y a las pocas horas los errores de esas filminas no solo comenzaron a desgastar la credibilidad del Gobierno, sino que generaron conflictos con muchas naciones. Nos dijeron que era una gripecita, que no iba a llegar, echaron a un “ministro de lujo” y como sucesora quedó su mano derecha, vacunaron a políticos y simpatizantes K “que se adelantaron en la fila”. Nos mostraron estadísticas y cifras para demostrar lo acertado de las medidas tomadas por nuestros funcionarios, pero sin embargo la realidad nos mostraba algo muy distinto. Toda la gestión de compra de vacunas fue pésima. Nos dijeron que no tendríamos segunda ola porque antes que llegara el frío estaríamos casi todos vacunados. Nos encierran mientras no pueden controlar a 20 tipos que cortan las vías y hacen que miles de personas se amontonen en Constitución sin poder viajar. Nos retan y nos hacen responsables del desastre sanitario, económico, educativo, etc. Llegamos así a la tradicional etapa populista y kirchnerista que consiste en echar la culpa a otro y a la herencia recibida. Por si faltaba algo, días atrás el Presidente leyó mal un informe de Pedro Cahn que él mismo a las pocas horas tuvo que salir a aclarar. ¿Alguien puede pensar que el Gobierno hoy puede pedirnos que creamos en él?

Edgardo Hilaire Chaneton

DNI 5.530.623

Encrucijada

Si cierran, nos fundimos. Si abren, nos morimos. Impecable la gestión que está haciendo nuestro gobierno.

Atilio Peña

DNI 8.259.974

Juan Carlos de Pablo

Agradezco a la nacion el espacio que le concede a Juan Carlos de Pablo. A su edad las formalidades académicas dejan lugar a un economista ilustrado, dotado de humor, que tanta falta nos hace. Ácido, neutro o alcalino, siempre jovial , De Pablo es, a mi juicio, un Discépolo de la economía argentina.

Guillermo Bellotti

bellotti@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Vacunas: el lunes llegará un vuelo con más de dos millones de dosis de AstraZeneca elaboradas en la Argentina y México

“Cuántos vuelos que llegan, ¿no? Sería bueno que en vez de guardarlas las apliquen”- Myriam López

“Pocas, necesitamos más del doble”-Silvia González

“Coloquen la segunda dosis, hay gente mayor preocupada”- Fátima Barroso

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION