Tal como es, el caso Chano, basta de prejuicios

Gracias, Jonatan Viale, por invitar a Tolosa Paz a tu programa y mostrarnos a esta señora tal como es. Después de ver cómo avasallaba a los entrevistadores, cómo no contestaba las preguntas, cómo mintió sobre la realidad con relatos fantasiosos y, sobre todo, cómo confunde inmoralidad con irregularidad al referirse a los vacunados vip, a nadie le puede quedar duda alguna de que no quiere llegar al Congreso para, como dice ella ante preguntas incontestables, “hacer un debate profundo”. Tampoco para consensuar con la oposición ni para respetar los procedimientos del Congreso cuando no puede respetar los de un simple programa de televisión que al día de hoy todos los invitados respetaron.

Seguramente ella ya habrá recibido innumerables felicitaciones de su “núcleo duro”, pero está clarísimo que no aspira a gestionar en democracia con los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, independientes, sino para instaurar en el Congreso una oficina anexa al Ejecutivo, algo que ya fracasó en el pasado.

El caso Chano

Si la presunción de inocencia no alcanza al policía que se defiende a sí mismo o a terceros, se le da un mensaje incorrecto, injusto e inconveniente. Estaremos peor, mucho peor, si el policía, antes de intervenir, recuerda al oficial Juan Pablo Roldán (que dudó y fue acuchillado frente al Malba), al agente Elías Saavedra (condenado a prisión en Chubut por matar a una pitbull que lo atacaba) o a Facundo Amendolara (hoy imputado por defender su vida ante el ataque de Charpentier).

Estaremos peor, mucho peor, cuando los policías, para no arriesgar su trabajo, su libertad y su vida, miren hacia otro lado.

Basta de prejuicios

Señor Presidente, señora vicepresidenta: en mayo falleció nuestro hijo mayor, víctima de Covid, por no haber podido vacunarse a tiempo. Hoy nos encontramos sus padres, adultos de riesgo, esperando la segunda dosis de la vacuna Sputnik, transcurridos casi 120 días de la primera aplicación. Les pregunto: ¿no era que su gran amigo Putin nos iba a salvar de todo? ¡Dejen de lado su resentimiento y tantos prejuicios y ocúpense de nosotros! Tantas muertes y las que vendrán les pesarán sobre sus conciencias.

Bajante del Paraná

Sugiero a las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires que aprovechen la bajante de la cuenca del Paraná para hacer una limpieza profunda de todos los tramos de ríos que bañan su territorio. La merma en el caudal de agua permite apreciar a cielo abierto millares de objetos que permanecieron ocultos por años y que, imagino, simplifican cualquier tarea de limpieza.

Sería cuestión de copiar iniciativas como las de algunos municipios de la provincia de Santa Fe, por las que se convocó a las autoridades, organizaciones sociales y voluntarios.

Quién iba a pensar que esta situación crítica nos daría una inmejorable oportunidad de recuperar un ecosistema y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Cuestión de aprovecharla.

Educar para sanar

Hace muchos años, el suicidio del actor Robin Williams impactó fuertemente. Era uno de los mejores comediantes, pero solo y en silencio sufría una gran depresión. Con sus diferentes matices, casos como el de la atleta Simone Biles o lo sucedido a Chano en nuestro país ponen en evidencia la importancia de trabajar, desde los medios, la política y la educación, las problemáticas relacionadas con la salud mental. Estos casos llegan a los medios por su influencia mediática, pero en las calles y hogares de nuestro país miles de niños, adolescentes y jóvenes sufren trastornos que afectan su salud mental y su bienestar, y más aún en la pandemia. El aislamiento conlleva a no poder pedir ni recibir ayuda. La escuela debe ser siempre un agente de detección, debe prevenir y hacer seguimiento, orientación o derivación, brindando las herramientas y el acompañamiento para superar un trastorno mental. Las escuelas deben estar preparadas para enfrentar todas estas problemáticas. Desde el nivel inicial hasta la secundaria, la educación emocional debe ser una prioridad. Saber tratar con niños y adolescentes los miedos, ansiedades, pánicos, depresión, presión social; y poder desarrollar competencias de la inteligencia emocional como el reconocimiento y la gestión de emociones, la atención plena, el positivismo, la asertividad, la empatía, la resolución de conflictos, la motivación intrínseca, la toma de decisiones, entre otras. Es fundamental que la educación tome como prioritaria la salud mental para lograr un bienestar que redunde en mejores aprendizajes para toda la vida y que brinde las herramientas para saber sanar mente, cuerpo y corazón.

Efecto Lipovetzky

El “efecto Lipovetzky” es devastador, y la ley de alquileres impulsada por este diputado debe ser derogada. Está haciendo estragos en la gente que no encuentra departamentos para alquilar. Por la inseguridad jurídica y la voracidad fiscal no existen inversiones para alquilar. La ignorancia y la demagogia de los legisladores que votaron ese mamarracho jurídico demostraron que solo el interés electoralista y politiquero los movió a hacerla. Muy lejos de la legalidad, ya que es inconstitucional y altamente perjudicial para el bien común. Y va contra la gente. Por otra parte, cómo será de pésima esa ley que varios diputados del mismo espacio político de Lipovetzky (Juntos por el Cambio) presentaron varios proyectos para derogarla. Además, existe en CABA una Defensoría del Inquilino, cuyos miembros pertenecen al partido Tres Banderas, de Juan Grabois. Esa dependencia debe ser eliminada porque desde allí se ataca la propiedad privada, a los propietarios, a los profesionales inmobiliarios, a los administradores de propiedades, es decir se utiliza para hacer activismo político.

En la Red Facebook

Vizzotti estimó que en un mes habrá segunda dosis de Sputnik V de fabricación local

“¿Un mes más? ¿Y las anteriores que iban a estar disponibles para principio de julio?”- Adriana Perrone

“Qué lento es todo en este país. ¡Total ellos y su gente ya están vacunados!”- Susana Zambon

“De futurismo estamos cansados. No obstante, ¡le tomo la palabra!”- Horacio De Lucía

