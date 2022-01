Tema terminado, viajes, política exterior

Carta de la semana

Queridos conciudadanos, a ver si nos queda clarito. El asunto Luana Volnovich es un tema terminado. Así lo decidió Gabriela Cerruti, la vocera presidencial. Y no se hable más, ¿entendido? Hay que olvidarse de que la máxima autoridad del PAMI se fue de vacaciones a una paradisíaca isla del Caribe con su novio, mientras millones de jubilados apenas sobreviven con la jubilación mínima. Tal vez estemos en las vísperas del surgimiento de una suerte de Policía del Pensamiento, organismo que nos indicará qué pensar y qué no, por nuestro propio bien. Tal vez estén inspirados en George Orwell y su obra maestra 1984, con ese Gran Hermano que todo lo sabe, todo lo controla, todo lo dirige. Me pregunto si la vocera habla por sí misma o por sus superiores, porque escuchándola da la sensación de que el personaje se la comió y pasó de un rol secundario a uno protagónico y estelar. Sea como sea, recuerden: de Luana no se habla más. Borrón y cuento, perdón, cuenta nueva.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Viajes

El presidente de la Nación recomendó a los funcionarios públicos no tomarse vacaciones en el exterior, con tanta mala suerte que justo eligió al sector que tiene más posibilidades para hacerlo, dólares de por medio.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Política exterior

Leí con interés la nota sobre la necesidad de tener una estrategia de política exterior consensuada con la dirigencia en su conjunto. Desgraciadamente, la realidad es que la política exterior argentina es consecuencia de los vaivenes de la orientación gubernamental de turno. Recordemos. Gobierno de Alfonsín: participación en los No Alineados. Menem: alianza estratégica con el sistema internacional occidental. De la Rúa: desplazamiento hacia el Mercosur. Los Kirchner: tensión con Uruguay, Brasil y Estados Unidos, desplazamiento hacia Venezuela, Bolivia y Cuba, Unasur, base china en Neuquén, pacto con Irán. Macri: recuperación de las relaciones con las potencias occidentales, reunión del G-20 en Buenos Aires. Alberto Fernández: giro de 90°, reafirmación de la relación con Venezuela y Cuba, contradicciones en materia de derechos humanos, ejemplos Nicaragua e Israel. Conclusión: el paso previo es consensuar las políticas de Estado fundamentales, pero sabemos que es irreal ya que son irreconciliables las visiones sobre el país entre la administración K y las fuerzas de la oposición. Entonces, en el corto plazo, la Argentina seguirá con la política de zigzag, que hace perdurar el estancamiento-empobrecimiento del país vigente desde hace décadas, perdiéndose las oportunidades de crecimiento sostenido por la miopía-intereses personales-fanatismo de la dirigencia política en general.

Nelson Sbarbati

nelsius05@gmail.com

Cinismo

La ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, no debió haber hecho las desafortunadas declaraciones acerca de que es tarde para ir a buscar a los chicos que se cayeron del sistema educativo durante la pandemia. La educación siempre es el camino, aunque sea difícil que todos permanezcan dentro del sistema. Y eso lo sabemos todos. Pero lo inadmisible es que sindicalistas como Roberto Baradel o Hugo Yasky la critiquen, cuando los gremios kirchneristas afines al gobierno nacional fueron los primeros en embanderarse y militar para mantener las escuelas cerradas. Y todo en defensa de la educación argentina. Sin dudas, exponentes del más rancio cinismo. Cada vez que los gremios docentes fijan su posición acerca de algún tema que les compete es seguro que la educación pierde. Sería bueno que los padres de los estudiantes se implicaran más en la educación de sus hijos y pensaran si consideran idóneos para estar frente a las aulas a los sindicalistas que representan a los docentes. Personalmente tengo mi respuesta. Cuando el verbo militar se confunde con el verbo educar, la que se deteriora es la educación. Otra paradoja de nuestro sistema educativo.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Ruta al default

Año 2008, mediados de julio, US$145 el barril de petróleo. Récord histórico. Único. Mismo período, el ADR (American Depositary Receipt) de YPF en el NYSE, US$49, según informe oficial de YPF de 2008. Mayo 2012, expropiación del 51% de las acciones de YPF, cuyo mayor accionista era la española Repsol. En la negociación, Antonio Brufau representaba a Repsol. El as de espadas de la Argentina fue Axel Kicillof, quien con destreza sin igual hizo que la empresa española “solo recibiera 5000 millones de dólares”. Sus tranquilizadoras declaraciones de entonces nos explicaban que no pagaríamos en efectivo, lo haríamos con bonos argentinos. Un visionario. Con igual destreza innata, imagino, luego “arrolló al Club de París”. Año 2022, con algo de tiempo perdido, pero con paso firme, la Argentina parece haber optado por la ruta hacia el default. Arribo que podría verse comprometido solo por algún maleficio del destino. Petróleo hoy en el mundo, rozando los US$90 por barril. ADR YPF, US$3.99. España no nos olvidará y al mago de Kicillof, jamás.

Heraldo Rodríguez Delgado

DNI 12.001.038

Lo que necesita el campo

En la edición de ayer se menciona que Carbap solicita políticas proactivas para el campo. También las sociedades rurales y otras entidades del campo piden declaraciones de emergencia por la reciente sequía. Las inclemencias climáticas son normales, en el campo vivimos con ellas. No necesitamos ni políticas proactivas ni medidas de emergencia. Necesitamos que se olviden de nosotros. Que nos saquen los impuestos abusivos y discriminatorios, como las retenciones a la exportación, y nos permitan trabajar con el régimen impositivo común a todos los restantes sectores de la economía: impuesto a las ganancias, a los bienes personales, ingresos brutos y los restantes 160 impuestos que todos los argentinos deben pagar. Eliminar el Ministerio de Agricultura y dejarnos producir a la intemperie. Así podremos duplicar nuestra producción.

Luis Zemborain

DNI 8.362.777

Garantismo

El terror. Delincuentes se introdujeron de noche en un country de San Vicente y de pronto se desató el espanto. Pese a apoderarse de una importante suma, buscando más dinero se dedicaron a arrancarle a una señora seis uñas de las manos con un alicate mientras amenazaban con cortarle la lengua a una niña. Después de dejar destrozada a la familia, huyeron con el botín. La monstruosa crueldad de los delincuentes de hoy no tiene explicación humana, pero sí ideológica: se sienten justificados e impunes por el garantismo zaffaroniano que trajeron los gobiernos kirchneristas. Las palabras sobran. ¿Los legisladores modificarán ya las leyes penales y los jueces empezarán a aplicar justicia, o seguirán ocupando cargos y pensando en viajar a Disney?

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Exclusión estadística

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (LC/PUB.2022/1-P), Santiago, 2022; en su capítulo V: Los precios internos, pág. 69: “Gráfico V.1 - América Latina y el Caribe: tasas de variación del índice de precios al consumidor (IPC) en 12 meses, promedio ponderado, enero de 2006 a septiembre de 2021 (en porcentajes)”; repite una advertencia técnica de informes anteriores: “Se excluyen la Argentina, Haití, Surinam y Venezuela (República Bolivariana de) de los promedios regionales y subregionales por presentar constantemente niveles de inflación muy superiores al resto de las economías de la región. Si se tuvieran en cuenta esos datos, se vería afectada la representatividad de la dinámica descrita por la inflación a nivel regional.” Una especie de standalone estadístico. Añoro las épocas en que no afectábamos “la representatividad” de las estadísticas latinoamericanas; me avergüenza la necesaria exclusión, y no dejo de pensar que a mi edad –cercana al retiro– alguna culpa debo tener en la decadencia argentina, dada su magnitud, y por mi condición de profesor universitario, ya que mis mejores alumnos no se dedicaron a la política.

José Luis Milessi

DNI 12.215.347

Vecinos sin luz

Todos los veranos el mismo problema: los cortes de luz. Los vecinos de Nueva Pompeya padecemos esta situación desde hace varios años, sin solución. Edesur no contesta, tiene un automático que dice: “Cliente afectado por falta de suministro, estamos trabajando para ‘solucionarlo’, el servicio ‘será restablecido por etapas’”. No se puede hablar con nadie. ¿Cuáles son las etapas? ¿Un día, una semana, un mes? Esto ocurre desde diciembre, se restablece con baja tensión, luego se normaliza y así, un día normal, a los dos días nuevamente corte. El edificio tiene grupo electrógeno, pero por utilizarlo tanto tiempo se estropeó y ahora no tenemos agua. Las tarifas son cada vez más altas y el mantenimiento... bien, ¡gracias!

Por favor, alguna autoridad competente que dé alguna explicación y vea la forma de solucionar a la brevedad esta situación, que es insostenible.

Nilda Manuela Magnaghi

DNI 10.137.400