Temor al piquetero, planificación, bonos

Temor al piquetero

Ya nos hartan las internas de la oposición por las candidaturas para 2023. Vemos por TV a la Policía de la Ciudad custodiando piquetes que toman las calles a su antojo, mientras simultáneamente se lleva esposado al ciudadano que trata de llegar a su trabajo atravesando el caos. Esto no solo demuestra el miedo de quien gobierna hacia los piqueteros, sino que evidencia que quien no es capaz de garantizar el orden público y el libre tránsito en una ciudad no puede pretender gobernar una nación que pide a gritos coraje, compromiso y firmeza, y no palabras, promesas y vista gorda.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Planificación

En un país desarrollado se planifica a 30 años; en un país en vías de desarrollo, a 10 años. Nuestro presidente quiere hacer una planificación a 60 días. Y lo más triste es que no lo va a lograr...

Juan Zenon Santillán

DNI 17.902.492

Bonos

Este es el único pais donde los que aportamos siempre, nunca cobramos bono y los que nunca aportaron, siempre cobran bono. Injusticia total.

Luis Bruno Barrionuevo

DNI 7.616.595

Lawfare

Si existiera la posibilidad de que los hijos de los fiscales y del juez que participan del proceso contra la vicepresidenta asistieran al mismo colegio, seguramente Página 12 y los defensores tratarían de obtener una foto de las madres conversando mientras esperan a sus hijos, lo que sin duda exhibirían como demostración de lawfare por intercambio de información relativa al juicio, habilitando un recurso judicial. Señores: que la desesperación manifiesta que demuestran frente al cúmulo de pruebas no resulte en actitudes ridículas que deterioran la dignidad y el respeto que merece la profesión de abogado.

Héctor Pastorino

pastorino.hector1@gmail.com

Jubilaciones

En su primera conferencia de prensa, para anunciar las primeras medidas, el ministro Sergio Massa, entre varias otras, indicó que iba a dar a los jubilados un bono para paliar la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación. Eso es pan para hoy hambre para mañana. Una medida que debería tomar, sin pérdida de tiempo, es exigir a la Anses, a la que conoce muy bien, que destrabe las adecuaciones del monto jubilatorio en todos los juicios ganados en segunda instancia y retire las apelaciones. En mi caso particular hace 15 años que inicié el juicio y sigo esperando la adecuación del haber, a pesar de haber fallado la Cámara a mi favor en diciembre de 2012.

Carlos Bouret

cabouret@gmail.com

Tren a Pehuajó

Tras 6 años de haberse suspendido, el 5 de agosto, Trenes Argentinos reinició el servicio de pasajeros a Pehuajó, al parecer, con dos frecuencias semanales.

Es de esperar que la iniciativa se materialice seriamente, sobre la base de estudios de factibilidad técnica que garanticen la prestación de un servicio seguro y confiable, evitando improvisaciones como las realizadas en otras rehabilitaciones de servicios ferroviarios, que terminaron en rotundos fracasos por frecuencias insuficientes, material rodante inadecuado, velocidades de tiempos pretéritos y vías en mal estado. No obstante lo halagüeño de la iniciativa, la noticia suscita un sabor amargo si se tiene en cuenta que el ferrocarril llegó a Pehuajó en 1890, y que la estación de pasajeros, que llegó a tener 4 andenes, se habilitó al año siguiente, cuando aún merodeaban la región las huestes de los caciques que respondían a Calfucura, y Pehuajó era un paraje en medio de la inmensa y desolada pampa bonaerense. Ya en la década de 1930 la empresa del entonces Ferrocarril Oeste (actual Sarmiento) hacía correr un tren con coche motor, conocido como “El Diésel”, que cubría el trayecto Once-Pehuajó, de 365 km, en algo menos de 6 horas. Para ese entonces hacía 40 años que el ferrocarril llegaba a Trenque Lauquen y Santa Rosa, cuyos servicios paraban en Pehuajó. Por ese motivo esta ciudad solía tener más de un servicio diario.

Concluyendo, esta breve reseña deja al descubierto que, en materia ferroviaria, nuestro país está atrasado 131 años, o sea que estamos “casi como cuando recién vinimos de España”.

Norberto Marcos

norbertom40@hotmail.com

General Baldrich

En el excelente artículo de Alejandro Poli Gonzalvo, “YPF, Vaca Muerta y las políticas de Estado”, se menciona el justo reconocimiento al coronel Enrique Mosconi, a cargo de YPF en el período 1922/1930, y se detallan los documentos públicos (leyes y decretos) hasta lograr la nacionalización del petróleo. Cabe aquí recordar a mi abuelo, el general Alonso Baldrich, quien colaboró abnegadamente con Mosconi tanto en la administración de YPF (a cargo de los yacimientos de Comodoro Rivadavia en 1923/24) como dando conferencias en variadas tribunas o como director del matutino La Argentina desde el 9/12/1929. Ello motivó la siguiente expresión de Félix Luna: “La nota de tapa de este número está dedicada a un militar, injustamente olvidado, que en la década del 20 luchó en defensa del petróleo argentino. Lo rescatable de hombres como Baldrich y tantos otros que en diferentes etapas de nuestra historia plantearon posiciones inspiradas en un indiscutible patriotismo es su actitud espiritual: el fervor que los movilizó, su desinterés personal, el coraje con que enfrentaron los intereses creados, la lucidez que los llevó a romper lanzas con los estereotipos mentales vigentes...” (“El general Alonso Baldrich y el petróleo”, Todo es Historia, número 164, enero de 1981).

Federico G. Toranzo

federicotoranzo@hotmail.com

En la Red Facebook

Planes sociales: el Estado ahorraría unos $8000 millones si da de baja unos 400.000 que entrarán en revisión

“¿No les parece medio tarde para esto? Debieron hacer un seguimiento estricto desde un comienzo”- Coca Griffoulière

“Además, que achiquen la nómina de empleados estatales y que devuelvan lo que se han robado”- Marta La Rocca