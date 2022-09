Cartas de lectores: Tengo una duda, Día de la Paz, vacuna

Tengo una duda

Señor Presidente, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires y señor intendente de Pilar, tengo una duda: ¿cualquier persona puede tener un arma? ¿Quién nos cuida a mí y a mis seres queridos de unos adolescentes que con un arma en la mano me robaron el auto que acababa de estacionar para ir al cine con unos amigos? Esto ocurrió el viernes pasado, a las 21.45, en el Complejo Cinépolis de Pilar (antes Village). Estacionado dentro del complejo, totalmente iluminado, con seguridad privada. ¿Qué pasa en este país que resulta que estoy extrañando la pandemia, que prefiero vivir encerrada a correr el riesgo de salir y perder un auto, en el mejor de los casos, o la vida, en el peor? Tengo 5 hijos, cuyo papá falleció. ¿Puedo yo perder la vida por salir de mi casa para ir al cine?

¿Hay derecho a vivir así de desprotegida?

Señor Presidente, quedé asustada. Necesito seguridad, protección, cuidado, para mí y para todos. ¿Podremos tenerlos en nuestro país o tendremos que buscar todo eso afuera?

Le agradecería una respuesta.

Consuelo Bas

consuelombas@gmail.com

Día de la Paz

En 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), por resolución 55/282, promulgó el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, y para tal fin dispuso que fuera una fecha dedicada a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada nación. También es conocido en todo el mundo simplemente como Día de la Paz. La paz es una construcción colectiva y cada uno puede y debe contribuir a ella con sus conductas cotidianas. Estas deben desarrollarse también en los niños y adolescentes y es obligación de la escuela contribuir a esta construcción. Así lo han manifestado las Naciones Unidas por medio de la Declaración sobre una Cultura de Paz, aprobada por la Asamblea General el 6 de octubre de 1999. Específicamente dice que “es obligación de los gobiernos velar por que los niños, desde la primera infancia, reciban instrucción sobre valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que les permitan resolver conflictos por medios pacíficos y en un espíritu de respeto por la dignidad humana y de tolerancia y no discriminación”. También señala que “es obligación hacer que los niños participen en actividades en que se les inculquen los valores y los objetivos de una cultura de paz. Para ello sugiere promover la revisión de los planes de estudios, incluidos los libros de texto… orientándolos a instalar una cultura de la paz”.

Por tal razón, el Día de la Paz no debería pasar intrascendentemente en los ámbitos escolares.

Eduardo Luis Tasca

eltasca88@gmail.com

Vacuna

Que la señora Mirtha Legrand haya elegido como uno de los invitados a su primer programa al señor Fernando “Pato” Galmarini certifica que no existe ningún tipo de reproche o condena social para aquellos que se vacunaron contra el Covid por izquierda, perjudicando a otros argentinos mayores que, seguramente, lo hubieran necesitado más que él.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

La bebé más bella

Con respecto al artículo del 17 del actual titulado “Los nazis me eligieron como la bebé aria más bella... nunca supieron que era judía”, en la que se hace referencia a las seudocientíficas teorías raciales utilizadas por los nazis, la hispanista y antropóloga de Lovaina Christiane Stallaert afirmó que “esos investigadores quedaron desconcertados al no poder lograr una forma rápida e inequívoca de identificar a la raza judía”. Un famoso estudio antropológico realizado entre escolares alemanes reveló que el 11,17 por ciento de los niños judíos tenían piel clara, los cabellos rubios y los ojos azules, por lo que los investigadores no tenían de dónde que echar mano, y esas carencias inquietaban profundamente a los expertos raciales de las SS.

Adolfo Kuznitzky

fitok@arnet.com.ar

Calle Raúl Alfonsín

En la capital de Uruguay, por decreto del presidente Tabaré Vázquez, fallecido en 2020, hay una calle de circunvala el Dique Mauá, en la rambla de Montevideo, que se llama Raúl Alfonsín. Está ubicada donde hoy está la Plaza Argentina, muy próxima a la Plaza Independencia. Esto fue en reconocimiento al primer presidente posdictadura. Cuando gobernó Alfonsín, dio asilo a muchos uruguayos, entre ellos, a Wilson Ferreira Aldunate, desde su regreso de Europa hasta su vuelta a Uruguay en 1984. Ha sido enorme su legado en América Latina y en especial en la historia política argentina. Un símbolo de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Saludo con orgullo este homenaje.

Luis Cabral

luisantiagocabral@gmail.com

Granaderos

Con respecto a la crónica deportiva de la página 4 del suplemento deportivo del domingo pasado, sobre el partido de rugby entre Argentina y Sudáfrica, deseo informar que la banda que ejecutó la Marcha de San Lorenzo y el Himno Nacional Argentino en el estadio de Independiente de Avellaneda era la Fanfarria Militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, escolta presidencial en nuestro país. Esos granaderos aseguraron los colores celeste y blanco en 150 combates y batallas para dar libertad al Cono Sur de la América española, tal como el general Bartolomé Mitre nos enseñara a los argentinos en su obra literaria monumental sobre el Libertador.

Los Pumas cumplieron con su compromiso... Los Granaderos, también, y es por eso que merecen ser nombrados como tales, sin soslayarlos. Nobleza obliga.

Jorge Luis Cereseto

Presidente honorario, A. C. Sanmartiniana de Alte. Brown

DNI 7.725.893

