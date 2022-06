Tercerización, motivo, Ishii en Miami

Tercerización

El incidente con el misterioso avión venezolano-iraní me ha servido para percatarme de que nuestro actual director de Inteligencia es el señor Sebastián Aquino, ministro de Inteligencia del Paraguay, porque es de quien recibimos la información “posta” sobre el tema y en quien en definitiva confiamos nuestra seguridad interior. Ya los argentinos privatizamos todos los servicios que podemos (educación, salud, seguridad personal), y también buscamos en el exterior soluciones para bienes públicos que necesitamos para vivir, como una moneda confiable, en la Reserva Federal de Estados Unidos. Y ahora, un servicio de inteligencia creíble, aportado por nuestros vecinos Paraguay y Uruguay, apoyados desde EE.UU. e Israel. Nos queda únicamente tercerizar el servicio del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en Mette Frederiksen, la primera ministra danesa, y estaríamos salvados.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

Motivo

El sábado pasado venía conduciendo hacia la Capital Federal y en el primer control policial me pidieron la licencia de conducir y me preguntaron de dónde venía, hacia dónde iba y cuál era el motivo de mi viaje. Me pregunto cómo las autoridades argentinas aeroportuarias no le habrían requerido algo similar a la tripulación del avión iraní-venezolano 747 antes de despegar a Uruguay, que luego quedó varado en el Ezeiza sin combustible porque ese país le rechazó su admisión .

Damián Pablo Martínez

damianargentina42@icloud.com

Ishii en Miami

Según el artículo 29 de la ley argentina de educación superior, las universidades nacionales tienen autonomía académica e institucional, lo que comprende la atribución de dictar y reformar sus estatutos, de definir sus órganos de gobierno y de elegir sus autoridades. Consecuentemente, ninguna universidad nacional depende jerárquicamente de las autoridades del municipio en el que se encuentre radicada. Por su parte, el artículo 63 del Estatuto de la Universidad Nacional de José C. Paz asigna a su Consejo Superior la atribución de facultar a autoridades, funcionarios y docentes para suscribir convenios con otras instituciones. Por lo expuesto, sorprende que el intendente de José C. Paz (Mario Ishii) haya informado que el motivo de su reciente estadía en Miami fue la firma de un convenio entre dicha universidad nacional y una casa de estudios, que según una foto difundida por la intendencia de José C. Paz sería la Universidad de Florida. Si la gestión indicada hubiera sido encargada por la Universidad al intendente, la primera debería fundamentar debidamente su decisión y hacerla pública.

Si el encargo en cuestión no hubiera existido o fuese ilegal, alguna fiscalía debería investigar quién se hizo cargo de los gastos ocasionados por el viaje del señor Ishii a Miami y por su estadía en ese lugar.

Enrique Fowler Newton

DNI 4.447.539

En el medio, nosotros

Olivosgate, vacunatorio vip, viajes, peleas. Todo por plata, poder e impunidad. Y en el medio, nosotros. Día del Padre, tres y media de la tarde en Santa Fe y Pueyrredón, Recoleta. Le roban el celular a mi hermano de trece años tres chicos de su misma edad, que le quisieron vender bolsas de tela. Lo agarraron y se fueron corriendo. Nadie alrededor suyo lo ayudó.

Mientras los políticos pelean por cargos de poder, nosotros vivimos con miedo. Mientras muchos de ellos se trasladan con custodia, a nosotros nos amenazan por un celular. Mientras ellos cobran sueldos y jubilaciones millonarias, la gente no tiene para vivir.

Ojalá algún día se den cuenta de que en el medio estamos nosotros.

Josefina Buratti

DNI 46.173.607

Cuidado ambiental

En el discurso por el Día de la Bandera, el Presidente destacó a Belgrano porque él mismo decidió que su premio de casi 80 kilos de oro fuera donado para la construcción de escuelas. ¿Será que como hoy existen escuelas nadie quiere imitar ese gesto, ni con el dinero malhabido de la corrupción ni con los fondos que hace años adeudan a la ley de bosques? También enfatizó mucho sobre los chicos y chicas trabajando en el futuro por este país. ¿Será que el presente no importa y que por eso desoyen todos los reclamos ambientales? Cuidado, a este ritmo, puede que no haya futuro. Los adultos de hoy, incluido el Presidente, deben atender los problemas para precisamente asegurarles un futuro a los niños.

Daniela Oliveira

DNI 27.146.734

Estación Aeroparque

Muy próximas a la terminal aérea de Aeroparque confluyen las líneas de ferrocarril San Martin, Belgrano y Mitre, precisamente a la altura de las avenidas Lugones y Sarmiento. Es de no creer que Buenos Aires aún no goce de los beneficios de una estación que una el tren con el avión, como ocurre en otras capitales del mundo. Hay países que han gastado fortunas para hacer posible esa movilidad, y nosotros, que la tenemos servida en bandeja, no nos damos cuenta... o no queremos... Lo mismo ocurre en Ezeiza, donde el FC Roca podría ser unido a la aeroestación por algún sistema de transporte práctico y económico en lo que atañe al costo-beneficio. Qué triste manera de desperdiciar los valiosos recursos que poseemos.

Pedro Sylvester

opinión2m@yahoo.com.ar

Rehén

Me siento rehén de la empresa Telefónica-Movistar. Hace tres meses, mi línea de teléfono fija dejó de funcionar. Hice el reclamo pertinente y me derivaron las llamadas a un celular. Ahora bien, necesito cambiar la derivación -por razones imperiosas- a un número de celular nuevo con línea de Movistar ya activada, y, ante infinidad de solicitudes y reclamos, no lo puedo lograr. Es solo cambiar de un número a otro. Prometen ante cada llamado y nunca lo hacen.

Graciela Pollini

DNI 6.506.371

En la Red Facebook

El Presidente encabezó el acto de promesa de lealtad a la bandera en el CCK

“Vergonzoso utilizar a chicos de escuelas primarias en este acto patrio político y hacerles jurar la bandera. Vergüenza total por parte de padres y directivos de escuelas”- Aldo Néstor Blanco

“Cada día se está pareciendo más a Chávez y Maduro, discursos diarios sin contenido alguno”- Celia la Vita