Tocando fondo, indignante. medidas fáciles

Tocando fondo

Se absolvió a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el caso Hotesur, sin juicio y omitiendo evaluar la enorme prueba producida. Si realmente se sintiera inocente, debería haberse defendido y así podría haber salvado su buen nombre y honor, que quedarán por siempre en duda.

La ciudadanía siente que las instituciones tocaron fondo...

Francisco E. Cavallero

Indignante

Qué tremenda indignación produce el fallo de sobreseimiento del TOF 5. Una nueva y escandalosa resolución, casi peor que aquellas a las que ya nos había acostumbrado el kirchnerismo en su primera etapa, cuando se sobreseyó al matrimonio “reinante” de entonces en otra gestión “exprés”. Pero mayor es la vergüenza que dan los imputados –todos obscenamente ricos, cuya corrupción ha sido ampliamente difundida y a la que lamentablemente nos han acostumbrado– y la que a millones de argentinos nos generan los dos jueces que han fallado a favor, impidiendo el juicio oral, y en particular el subrogante Grünberg, que apuró el fallo de manera escandalosa. Esperemos (hagámonos escuchar como ciudadanos) que la Cámara de Casación ponga las cosas en su lugar y se proceda al juicio oral, donde finalmente quede expuesta la verdad de un tema en el que, como dice en su columna Alconada Mon, “hay una habitación entera llena de pruebas” que demuestran el accionar inmoral y delictivo de este grupo.

Carlos Darmandrail

Medidas fáciles

En vez de gastar energías en empobrecer a los “ricos”, ¿no sería mejor enriquecer a los pobres? Claro que para esto se debería pensar en algo más que en la creación de nuevos impuestos.

Susana Mastronardi

Trigo transgénico

Con relación al evento transgénico HB4 en trigo, que la empresa Bioceres Crop Solutions Corp, que preside Marcelo Carrique, registró tiempo atrás, quisiéramos señalar que reconocemos, como productores agropecuarios y empresarios que somos, que todos tenemos la vocación natural de producir, de obtener ganancias, de sentir orgullo por dar trabajo y por ver a nuestras empresas crecer e inspirar confianza. Ahora bien, nos preguntamos y le preguntamos: ¿qué los lleva a usted y al grupo de accionistas que representa a inscribir un trigo transgénico y hacer las gestiones para lanzarlo al mercado, cuando toda la cadena productiva y comercial del país está en contra, y con fundamentos comerciales irrefutables? La mayoría de los consumidores no lo aceptan, como así tampoco los países compradores, quienes son estrictos, con tolerancia cero, a la hora del recibo de mercadería en sus puertos. Las posibilidades de mezclas, producto de la siembra de 55.000 hectáreas, es altamente factible. ¿Ven razonable poner en riesgo 20 millones de toneladas de trigo argentino? ¿Son conscientes de que con ello nos ponen en riesgo a los productores? Los que somos parte de su clientela. ¿Será que prevalece en Bioceres el bien individual de los accionistas y de la empresa por sobre el bien común de la Nación?

Hemos leído que no confrontarán y que trabajarán en conjunto con la cadena productiva, sus actitudes no generan en nosotros esa sensación. Nos gustaría entender, nos gustaría saber sus motivos.

Alberto E. del Solar Dorrego

Presidente

Patricio Breitschmitt

Secretario

Sociedad Rural de Rojas

El rey Canuto

Con cada comentario, cada decisión, cada norma, cada DNU e incluso cada ley que nuestros funcionarios y políticos de turno diariamente generan, crean, innovan, casi diría con la velocidad de la luz, creyéndose los “descubridores de la pólvora”, o mejor aún, los creadores de todas las leyes del universo, me recuerda el cuento del rey Canuto II de Inglaterra y Dinamarca, a quien sus aduladores quisieron convencer de que era capaz de sentarse en la orilla del mar y ordenar que parara el avance de la marea, realidad que obviamente no ocurrió, con lo cual los cortesanos se sintieron avergonzados. Y hasta se dice que el propio rey se quitó la corona y nunca más la usó.

Cualquier similitud con nuestra diaria realidad es pura coincidencia.

Fernando Orti

Cabeza enorme

Megamente es la historia de un extraterrestre con una cabeza enorme, que llega a la Tierra de muy pequeño y vive una serie de situaciones que lo convierten de bueno en villano. Es una película para chicos y como tal deja una moraleja interesante. Recuerdo esta película al prestar atención al organigrama nacional y observar lo desmesurado de la estructura del Poder Ejecutivo. El 20 de diciembre de 2019 se comunicó que el presidente Alberto Fernández aprobaba el nuevo organigrama de la administración pública nacional, que comprendía al jefe de Gabinete, 21 ministerios, 84 secretarías, 169 subsecretarías y decenas de organismos, entes y empresas públicas descentralizadas. Por supuesto que el centenar de funcionarios y empleados de cada una de esas reparticiones mantuvieron su ingreso en tiempo de pandemia. Evidentemente son derechos adquiridos y por ende otorgados por quien preside el Ejecutivo. Luego festejaron que la Secretaría de Salud volvía a ser ministerio, sin reconocer que los errores cometidos por un Ministerio de Salud en plena pandemia son de enorme gravedad.

Hagamos un poco de historia: el gabinete se constituyó en 1853 con cinco ministerios. Con la reforma constitucional de 1898 se agregaron ministerios y así cada gobierno los fue aumentando o disminuyendo según las políticas a las que les dieran mayor preferencia. ¡Qué ironía! La presidencia de Sarmiento (1868-1874) fue la etapa de mayor cantidad de escuelas construidas y entre sus cinco ministerios no hubo uno de Educación, pero ello no afectó el desarrollo del tema. Alternativamente se fueron dando en ese número con algunas variantes de nominación. Tomo como parámetro las tres últimas presidencias, en las que no por aumentar el número mejoró la gestión. Durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner (2011-2015), gobernó con 16 ministerios más el jefe de Gabinete. En la presidencia de Macri (2019-2021) se constituía la Jefatura de Gabinete para dirigir 21 ministerios, modificado luego para pasar algunos a secretarías, sin afectar ingresos ni número de integrantes. Hoy, en un país al borde del abismo, damos un paso al frente. El presidente Alberto Fernández cuenta con un equipo conformado por un jefe de Gabinete para organizar a 21 ministerios, 84 secretarías, 169 subsecretarías y decenas de organismos, entes y empresas públicas descentralizadas. Según los datos actualizados a agosto de 2021 publicados por BA Data, los sueldos de la Jefatura de Gabinete de ministros estaban entre los $380.000 y $400.000, y después de esto han tenido otro aumento.

Afortunadamente, en la película Megamente el autor pone las cosas y las personas en su lugar y termina como un superhéroe.

¿Lo podremos ver en nuestra realidad institucional?

María de los Ángeles Mainardi

Presidenta de Estilo de Mujer

Accesos a River

En la ciudad de Madrid, el estadio Bernabeu, con mayor capacidad de público que el de River, está situado en la parte final de la avenida La Castellana. Esta arteria es casi similar a nuestra 9 de Julio, y el mencionado estadio está ubicado donde se encuentra nuestro Ministerio de Obras Públicas, para dar una idea de la centralidad de su ubicación. Ahora bien, cuando se celebra un festival o se juega un partido de fútbol, esa avenida y las calles adyacentes no se cierran, lo que provoca cierto entorpecimiento del tráfico, pero, reitero, no se cierra ninguna calle. En nuestra ciudad, el partido que jugó River comenzó a las 21.30, pero poco después del mediodía, o sea 9 horas antes, comenzaron a cerrar las calles adyacentes y la avenida Figueroa Alcorta, que posee anchísimas veredas por donde circulan los peatones. Esto obligó a dejar los vehículos en otras arterias. Es absurdo que, con la intención de evitar un caos de tránsito, se cierren las avenidas para que los peatones caminen por la calle y no por las veredas.

Es hora de que las autoridades demuestren un poco de sensatez y respeto al resto de los habitantes de la ciudad. En último caso, se podrían establecer algunos controles extras durante la salida del público del estadio al mismo tiempo. Se podrá argumentar que las medidas comentadas se toman para evitar desmanes o actos vandálicos. De ocurrir, el remedio es simplemente castigar con la clausura del estadio de los locales o de los visitantes si se identificaran los causantes de los disturbios. En los países civilizados se educa a los hinchas responsabilizando a los clubes.

Juan M. de Anchorena

