Tractorazo, muestra en la ex-ESMA y reactivación

Tractorazo

El tractorazo del sábado dejó en claro que el Gobierno no visualizó el impacto que este produjo, porque ni el presidente Fernández ni su ministro de Agricultura, Julián Domínguez, han tomado en cuenta los pedidos de los productores autoconvocados. El ministro señaló el buen diálogo con las entidades del campo, pero utilizó expresiones nada convincentes cuando habló de “reclamo productivo”. ¿Le parece que este no fue un reclamo productivo? Si no es así, entonces, ¿qué fue?

Mario A. Parafati

malejandroparafati@gmail.com

Muestra en la ex-ESMA

Aplaudo enérgicamente a los legisladores Ricardo López Murphy y José Luis Espert y a todos los que los acompañaron a la ex-ESMA para repudiar personalmente el ataque que, desde el Gobierno, a través de su Secretaría de Derechos Humanos, se llevó a cabo en contra de la oposición, intentando comparar al mejor estilo fascista el neoliberalismo con la dictadura. Y todo ello usando fondos públicos. ¿No será pasible, al menos, de una condena por malversación de fondos?

María Laura Piola

zucca2850@gmail.com

¿Reactivación?

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que “la reactivación no se detiene y el proceso de crecimiento no es un mero rebote”. Siendo así, ¿podría explicarnos el ministro por qué entonces el Estado debe dar bonos mensuales a vastos sectores de la población?

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Drogas

Dos noticias han impactado sensiblemente en la opinión pública en los últimos días.

La primera da cuenta de la presencia en nuestro país de una de las organizaciones del narcotráfico más importantes de Brasil, el Primer Comando Capital. Indudablemente, si permitimos su accionar, la oferta de drogas se incrementará de forma alarmante. La segunda noticia se refiere a un intendente de la provincia de Buenos Aires que ha promocionado, con dinero de la comunidad, el consumo de drogas en nuestra juventud. Sin demanda no hay oferta. Cara y ceca del consumo de drogas. Afortunadamente, con respecto a los hechos consignados en la primera noticia, la Justicia y las fuerzas de seguridad han intervenido con determinación y eficacia. Pero podemos observar cómo, hasta el momento con total impunidad, un funcionario público, el intendente de Morón, se ha constituido, de hecho, en un activo aliado y cómplice del narcotráfico, al haber cometido un delito tipificado en la ley 23.737. Quedamos a la espera de que la Justicia intervenga en tiempo y forma ante quien, con su accionar, constituye un peligro para la vida de nuestros hijos y un paso más hacia el deterioro moral de nuestra sociedad.

Jorge Carlos Raichensztein

DNI 10.463.691

Red de Madres y Familiares de Víctimas de las Drogas

Testigos de Jehová

Torturas, allanamientos, violación de los derechos humanos. En Rusia, los testigos de Jehová se encuentran expuestos a pasar por alguna de estas situaciones. Se cumplen cinco años desde que comenzó una persecución sistemática hacia este grupo religioso por parte de la Federación de Rusia. Desde entonces, se han cerrado unas 400 entidades legales de los testigos, incluidos sus lugares de reunión. Se han hecho redadas en más de 1740 hogares. A pesar del persistente reclamo internacional de los organismos de derechos humanos, Rusia ha encarcelado a más de 320 miembros de nuestra comunidad, y más de 80 continúan detenidos. Pese a que el Tribunal Supremo del gobierno ruso en 2017 afirmó que solo se disolvían las entidades legales y que no se afectarían los derechos de los ciudadanos, los más de 600 testigos acusados penalmente y los muchos apresados demuestran lo contrario.

Causa indignación saber que una abuela de 70 años, Valentina Baranovskaya, enferma del corazón y con un derrame cerebral, se encuentre en una cárcel rusa privada de su libertad tan solo por sus ideas religiosas. Otro caso resonante es el de siete hombres en Surgut que fueron asfixiados, desnudados y a quienes se les aplicaron descargas eléctricas en los genitales, mientras guardias rusos amenazaban con violar a sus esposas. Los hombres y las mujeres de bien esperamos que Rusia proteja la libertad de religión, igual que lo hacen muchos otros países, y que defienda los derechos humanos de las minorías religiosas. ¿Lo hará? ¿O seguirá oprimiendo como lo hacía en la época soviética?

César Ballesteros

cballesteros@jw.org

Portavoz de los Testigos de Jehová

Pasaportes sin sellos

El Ministerio del Interior anunció que de ahora en más no se estamparán sellos en las hojas del pasaporte a la entrada y salida del país. Se aduce que este cambio hace más rápido y sencillo el trámite, que agiliza la registración migratoria y reduce los tiempos de atención al viajero. No se observa que quienes determinaron esto hayan atendido a la consideración de otros aspectos y sería bueno que así lo hicieran. El sellado en el pasaporte es una constancia simple e inmediata que puede servir para respaldar vigencia y caducidad en cuestiones legales, de seguros, de asistencia médica a los viajeros, de constataciones de viajes relacionados con trabajos o estudios y hasta para certificar abstenciones a votaciones electorales. Es posible –no lo sé– que las constancias correspondientes a los asuntos que hemos citado puedan obtenerse a través de otras tramitaciones al efecto, algo bastante más complicado que tener ya un sello estampado en el pasaporte. Colocar un sello lleva un segundo. No se comprende la aducida magnitud del ahorro. Pero si se mantuviera la decisión del Ministerio del Interior, lo sensato sería que la abstención de sellar fuera optativa para el viajero, porque este puede desear o necesitar tal constancia. Por último, si se insistiera en la eliminación total del sellado, ¿para qué las páginas del pasaporte? Podrían ahorrar en papeles y emitir ese documento en forma de tarjeta.

Pablo F. Marchetti

DNI 6.002.426

En la Red

Facebook

Kicillof criticó la felicitación de Macri a Elon Musk por la compra de Twitter

“Pobre, no digiere que cada uno hace con su dinero lo que le da la gana” - Stella Montilla

“Si su jefa espiritual devolviera la que se llevó sin permiso, la Argentina no habría necesitado recurrir al FMI” - Gladys Mabel Largo

“Mucho te carcome la envidia hacia Macri” - Mirta Mir