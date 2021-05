Transparencia, sin equidad educativa e hisopados en Ezeiza

Carta de la semana

Transparencia

Su Santidad, el papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia Católica y jefe supremo de la Ciudad Estado del Vaticano, dictó una norma que exige transparencia a todo el personal de su dependencia, desde el más encumbrado cardenal hasta el más humilde empleado. “La fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada, según la Escritura, con la fidelidad a las cosas importantes”, señaló el Papa. Deberán declarar no haber tenido condenas firmes ni en el Vaticano ni en otros Estados y no haberse beneficiado de indulto, amnistía o gracia y no haber sido absueltos por prescripción, además de no estar sujetos a procedimientos penales pendientes ni a investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales, de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos, evasión o elusión fiscal. El detalle de las nuevas normas puede leerse en la página 10 de la edición del viernes pasado.

Si se aplicara esto en nuestro país, ¿cuántos cargos públicos quedarían vacantes?

José Mancera

josefmancera@hotmail.com

¡Hagamos!

No es una carta mía, la escribió un hombre que fue orgullo de la hispanidad, hace más de ochenta años. Dice así: “Argentinos, a las cosas, a las cosas! Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez, a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas, directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener paralizadas sus potencias espirituales, que son egregias, su curiosidad, su perspicacia, su claridad mental secuestradas por los complejos de lo personal”.

Pienso en los niños que viven en precarias casillas que no pueden contenerlos; que no tienen alimento suficiente; que no pueden acceder a la educación (¿virtual? ¿qué es eso? no tienen acceso, punto); que su horizonte no es prometedor. Basta de no hacernos cargos de nuestras culpas, que, según su gravedad, debería tener una sanción hoy eludida con chicanas de toda especie.

Señores políticos, sean estadistas, ¡hechos concretos ! Basta de palabras. Basta de ese veneno llamado ideología, que impide pensar y hacer. Señores jueces, que no les tiemble el pulso para desenmascarar y juzgar la corrupción. Para que se termine con el escándalo que significa comprometer el destino de muchas generaciones de compatriotas.

Desde mi retiro, después de 63 años de actividad profesional, asumo la parte que me toca. Soy argentino. Atentamente.

Miguel Ángel José Covini

DNI 5.622.456

Sin equidad educativa

El martes pasado presencié una salida de alumnos del colegio, y me sorprendió lo felices que estaban. De a uno se retiraban con sus madres saludando a las maestras que los despedían desde la puerta. Eran niños con capacidades especiales. En medio de mi apuro, una idea fugaz me entristeció: suspendiendo la presencialidad ellos se verían muy perjudicados. Si bien todos los menores pierden con esto, existen grupos con diferentes vulnerabilidades que se ven más afectados con la educación remota. A finales del siglo XX el filósofo Pieper afirmó: “Captar en lo cotidiano y habitual lo verdaderamente desacostumbrado e insólito es el comienzo del filosofar”. El catedrático alemán no podía imaginar este cambio repentino de la vida cotidiana en tiempos de Covid, pero nadie duda de que esta transformación en las costumbres de toda la humanidad inevitablemente nos invita a pensar. Hoy, mis pensamientos se centran en la educación. Parecería que el Presidente no tiene una lectura completa de cómo resolvieron el tema en otros países, ya que pocos cerraron las aulas durante el ciclo lectivo 2020 completo.

Mientras los pediatras y psicólogos advierten del efecto adverso para los niños encerrados en sus casas y datos concretos señalan que la escuela es un lugar seguro, se siguen cerrando las aulas y la equidad educativa se aleja.

Delia Cordone

DNI 11.987.140

Hisopados en Ezeiza

Una vez más (y van unas cuantas) una investigación periodística puso al descubierto la trama de corrupción que se va tejiendo alrededor de la pandemia. En el caso de los hisopados en Ezeiza, el trabajo de Diego Cabot resultó determinante para revelar la existencia de una empresa creada de apuro, sin antecedentes, que lucraba con algo esencial. Claro que, a partir de ello y aun con la rescisión del contrato que hizo Aeropuertos 2000, lo cual es plausible, surge la pregunta de rigor: ¿es que nadie averigua antecedentes para algo semejante?

Nos merecemos como sociedad la respuesta.

Esteban Quidiello

quidiello@gmail.com

Lista vip

Señor Presidente, entreguen la lista completa de vacunados vip (very inmoral people). Señores jueces y fiscales, investiguen, no puede ser tan difícil, si se autoculparon... fue una tragedia, ¡son responsables de miles de muertos y no investigan!

Exigimos la lista completa.

Leónidas Facio

DNI 30.077.985

Traición a la patria

Según la Constitución nacional jurada, los senadores y diputados que deleguen facultades son “infames traidores a la patria”.

Dice el artículo 29: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una “nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

A todos aquellos que tengan una “responsabilidad institucional”, jueces, fiscales y legisladores, sepan que según la Constitución nacional jurada por la mayoría al momento de asumir, van a tener que responder ante la Justicia en caso de infringir el artículo 29.

Como dijo el cardenal Bergoglio en la Plaza Miserere en su mensaje a los jóvenes en 2009: “No tengan miedo en defender la libertad”. Este mensaje de quien es ahora Su Santidad, el papa Francisco, se aplica también a los empresarios, políticos, periodistas, religiosos, maestros, estudiantes y a cada uno de nosotros como argentinos.

Ricardo Smith Estrada

dickyses@gmail.com

Vecinos

Desde el Gobierno se promueve la denuncia de vecinos, encargados de edificios y empleados de seguridad para controlar reuniones sociales en departamentos y barrios cerrados. El año pasado, después de meses de encierro, mi nieto de cuatro años salió a jugar con su monopatín a la entrada de su casa y una vecina lo denunció a los guardias del barrio donde vive. De alguna forma, y salvando las distancias, me hizo acordar al destino de Ana Frank cuando aterrados vecinos denunciaron a la familia escondida.

Incentivar este tipo de denuncias es una acción de consecuencias impredecibles.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Reconstrucción

¿Alguien me puede explicar por qué permanentemente el Gobierno pide que no politicemos la pandemia y en todos sus anuncios menciona “Reconstrucción Argentina”? ¿Será porque quieren reconstruir 30 años de gobiernos peronistas y no 4 años de Cambiemos?

Edgardo Hilaire Chaneton

DNI 5.530.623

Dos ejemplos

El ejemplo de dos destacados hombres públicos nos animan a pensar que no todo está perdido y que tenemos la esperanza de poder llegar a sacar a nuestro querido país, con la intervención de todos los ciudadanos de buena voluntad, del laberinto en que nos han dejado más de 70 años de gobiernos de políticos, no de estadistas. Me refiero concretamente al senador Esteban Bullrich y al procurador general de la Nación, doctor Eduardo Casal. El primero, a pesar de la grave enfermedad que lo aqueja, ha decidido continuar con su labor parlamentaria, mostrando así que se pueden superar con fe y fuerza de voluntad los más dolorosos escollos que nos impone la vida, cuando nos mueve el amor y estamos al servicio del prójimo. El segundo se ha puesto a disposición de la Justicia para que esta investigue su patrimonio, ante una denuncia del diputado Tailhade, especialista en acusaciones falsas y simuladas, demostrando de esta manera su inocencia, frente a tantos exfuncionarios de gobiernos anteriores que, como no pueden justificar sus actos de corrupción, amenazan y denuncian a sus jueces en lugar de justificar su honradez, ante las múltiples pruebas y testimonios de hechos delictivos de los cuales son acusados.

Fernando J. Figini

DNI 4.813.359

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION