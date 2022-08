Trenes, imágenes, ¿es solo la ceconomía?

Trenes

En tiempos de trenes de alta velocidad, que se desplazan a 250 km/h o más, el Presidente y el nuevo ministro de Economía viajaron a Cañada de Gómez, Santa Fe, para celebrar el restablecimiento de una línea ferroviaria con vías, locomotoras y vagones viejos y destartalados que no podrán circular a más de 40 kilómetros por hora. Vergüenza debería darnos exhibir tanta miseria y atraso.

Emilio Cappuccio

DNI 4.268.973

El Grupo América emitió un comunicado oficial para explicar que no van a difundir videos de escraches porque, según la transcripción textual de ese comunicado, “el país requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en general para mantener la paz social y el respeto por las instituciones”. Pero llamativamente en el mismo horario del programa censurado de la periodista Viviana Canosa pasaron un informe periodístico con videos de motochorros, barrabravas y robos en supermercados chinos.

Sería interesante saber cómo explican las autoridades responsables del Grupo América esta incongruencia ante imágenes inequívocas de similar tenor de las que prohibieron emitir.

Gabriel Ballester

gabrielballe@gmail.com

¿Es solo la economía?

Asistimos, según la cúpula gobernante, a un “relanzamiento del gobierno” porque, en estos dos años y medio, parece que las máximas autoridades se vieron impedidas de implementar el plan magistral que tenían previsto para poner a la “Argentina de pie” por dos factores externos: la pandemia y la guerra en Ucrania. Por lo tanto, debemos convencernos de que no tiene nada que ver con una cierta inoperancia y una pésima gestión. Me podrán decir que es solo la economía la causante de todos los problemas del país, pero qué interesante hubiese sido una conferencia de prensa del nuevo ministro de Economía acompañado por el ministro de Educación, para comunicar medidas para fortalecer esa área, y por el de Seguridad, con un verdadero plan para combatir la inseguridad y el avance del narcotráfico, y el de Trabajo, con proyectos de creación de empleo. Y también del resto del gabinete, y, a la cabeza, el Presidente y la vicepresidenta. Ya sé, esto equivaldría a pensar que han puesto al país en primer lugar, que han dejado de lado mezquindades, recelos, hipocresía, peleas por el poder, privilegios, y que no solo les importa el 2023. No me resigno a pensar que el tema principal, del que hay que ocuparse, sea solo la economía y que el nuevo lema sea “hay que llegar al Mundial”.

¿Qué hicieron hasta ahora? Señores, es imperdonable.

Adriana Vilariño

adrianavilarino@yahoo.com.ar

Datos del censo

Es llamativo que al dar a conocer los resultados de las solicitudes de subsidios energéticos, el nuevo ministro de Economía no haya invocado o citado los datos del censo de población y hogares 2022, realizado el 18 de mayo pasado. Pasaron casi tres meses y por ahora solo sabemos que somos más gente de la que se esperaba. En el rubro hogares, el censo incluía preguntas precisas y detalladas sobre el tipo de servicios con los que contaba cada vivienda. De modo que depender de un resultado de solicitudes de subsidio energético en principio parece inconsistente, salvo que se tengan todos los resultados y deseen usarse sin divulgarse al público, por razones inescrutables. Esperemos que el actual gobierno no incurra en el error de utilizar esas estadísticas para otros fines que no sean aquellos para los que fue diseñada específicamente la consulta.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

La paradoja peronista

Resulta paradójico observar que los últimos gobiernos peronistas han incrementado desmesuradamente los planes asistenciales, las ayudas sociales y otros beneficios sin contraprestaciones laborales si no consideramos tales la participación en piquetes, marchas, concentraciones y cortes para los que son frecuentemente requeridos. Esto desalienta la búsqueda de empleos, resquebraja la cultura del trabajo y transmite a las nuevas generaciones disvalores y confusión. A esto se suma el deterioro educativo, que cierra las puertas de eventuales empleos. Se ha roto la trama del tejido social y el trabajo no es más la fuente del sustento familiar. Hay otras opciones sin esfuerzo ni responsabilidad. Y llama poderosamente la atención porque en los orígenes y en la esencia del partido peronista el icónico general que le dio su nombre era considerado en su tradicional y legendaria marcha como el “primer trabajador”.

Guillermo Beccari

guillermobeccari@yahoo.com.ar

Reducir el gasto

Las primeras medidas de Massa son correctas, pero habrá que ver si las puede o se las dejan implementar. De todas formas, falta lo más importante: reducir el gasto del Estado, que ha crecido enormemente en los últimos gobiernos K; sincerar el tipo de cambio, y eliminar todas las medidas que traban la producción y comercialización de los productos. De no hacerlo, una crisis con devaluación descontrolada será lo que vendrá

Alberto D. Ceballo

albertodamianceballo@outlook.com

Necesito el agua

Vivo en Ituzaingó sur. A todos mis vecinos ya los conectaron a la red de agua, pero a mí no. Mi casa está en la calle Asunción al 1000. Sufrí un ACV hemorrágico, y tengo medio cuerpo paralizado. Tomo ocho remedios por día y cobro la jubilación mínima. La casa está con una escritura, todo legal, y necesito el agua, por favor, porque la de pozo está contaminada. Quiero vivir dignamente.

Francisco Omar Linares

DNI 14.944.808

Reposición de tarjeta

El 4 de mayo de 2022 me robaron las tarjetas de crédito. Las di de baja al día siguiente. Ya tengo las tarjetas de todos los bancos: Provincia, Macro, BBVA. El Banco Nación responde que no tienen plásticos. Estuve en la sucursal Plaza Italia, donde cobro mi jubilación, y no saben cuándo tendré mi tarjeta: puede ser en dos meses o en seis. No tienen respuesta, pero sí gastan en propaganda contando las maravillas que ofrecen. Todas mentiras. Había mucha gente en la sucursal, la mayoría jubilados con dificultades físicas. Nos maltratan psicológicamente, no respetan a los mayores.

María Teresa Mayorga

DNI 3.867.036

