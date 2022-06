Tristeza, indignación; la amnistía de 1973, los chicos y el barbijo

Tristeza, indignación

Este 20 de junio me llenó de tristeza e indignación. Ha sido manchado con numerosas muestras de falta de respeto y patriotismo. Se ha izado la bandera mapuche en una universidad nacional. Una funcionaria en una escuela de Berisso habló de “momentes” y de “argentines” en un acto de jura de la bandera, abucheada por los presentes delante de los niños que participaban de esta emotiva celebración. Otros escolares vivaban al Presidente en el CCK, mientras que la vicepresidenta declaraba que hubiera sido amante del general Belgrano, ambos funcionarios en abierta campaña política lejos de los tradicionales actos en el Monumento a la Bandera de Rosario o la jura de las Fuerzas Armadas en el Campo Argentino de Polo. Inexplicablemente, niños de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires llegaron tarde a esa celebración y no pudieron hacer su promesa. Ciertamente no es esta la Patria que soñó Manuel Belgrano.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

La amnistía de 1973

Por su seriedad y valor científico, he seguido la trayectoria periodística de Ceferino Reato. Sus libros han sido producto de una investigación rigurosa, aunque debo reconocer que a medida que avanzó en su investigación, evolucionó su forma de ver los hechos referidos en sus trabajos. Lo que podría calificarse de una culminación de esa trayectoria es su artículo publicado días pasados en la nacion, bajo el título de “Más que memoria, historia, verdad y justicia”. Es la demostración de que al final triunfa la verdad sobre la mentira. Desde hace más de una década, la ciudadanía padece los efectos de la mentira, no solo respecto de los hechos referidos en el artículo, sino además en todos los que afectan a la ciudadanía y son responsabilidad de quienes nos gobiernan. Lo que no ha sido recordado y permanece aún en el olvido es la nefasta amnistía del 25 de mayo de 1973 y la innegable responsabilidad de nuestra clase política en todo lo sucedido con posterioridad. Ese día recuperaron su libertad casi quinientos terroristas condenados en juicios incuestionables, como que ninguno fue objeto de reproche posterior. De inmediato, se incorporaron a sus respectivas organizaciones y sumieron al país en el baño de sangre sucedido entre 1973/76. Esta amnistía, que significó tirar por la borda la magnífica tarea cumplida por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, disuelta también por “nuestros padres de la patria” ese mismo día, es la explicación a que luego el “juzgamiento” de los terroristas siguiera otros caminos.

Es hora de que nuestra clase política, tan presta a señalar culpas ajenas, reconozca su culpabilidad.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Los chicos y el barbijo

El martes pasado, al dejar a mi hijo de 3 años en su jardín de infantes, recibimos la sonrisa de su maestra. Luego de ingresar, más rápidamente que lo habitual, me quedé pensando. ¿Y si el retraso en la adquisición del lenguaje verbal en los niños que observé durante estos últimos tres años fue debido al uso del barbijo? Como se extrañan médicos de la talla de María Montessori en estos aciagos tiempos de infectólogos encumbrados. Ojalá todos puedan hacer el catch-up lo antes posible.

Gonzalo Mesones

Médico pediatra y psiquiatra infanto juvenil

DNI 29.117.816

Subsidios culturales

Señor diputado Pablo Carro, la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, y les pertenece a los soberanos, el pueblo. Solamente los tecnócratas se adueñan de lo que les pertenece a los pueblos. Los artistas ponen de manifiesto su visión de la cultura que muchas veces por razones ideológicas la hacen propia y se creen creadores de cultura; dándole la espalda al soberano, generando verdaderas dicotomías. La cultura de los pueblos no tiene dueño y no muere. La maltratan aquellos que, cuando tienen que ponerla de manifiesto, la expresan por medio de sus creencias e intereses. Hay infinidad de hechos culturales que pasan desapercibidos, por no tener impacto comercial. Señor diputado: sus expresiones y su desprecio por el bien común, como son las necesidades de la ciudadanía, anteponiendo su interés por encima de todo, me entristecen y preocupan.

Vicente Palumbo

DNI 8.347.679

Agonía en prisión

El próximo 2 de julio se cumplen 46 años del ataque de Montoneros al comedor de la Policía Federal, donde fallecieron 24 personas y más de 60 resultaron heridas. Entre los organizadores de ese terrible atentado se encuentran Horacio Verbitsky y Mario Firmenich, ambos libres. Ninguno cumplió condena. Pasean por las calles sin ningún cargo de conciencia. Ambos eran las cabezas de Montoneros. Los familiares de sus víctimas nunca tuvieron respuestas. Fueron olvidadas por 46 años. Por otro lado, Julio Flores, detenido desde 2014, fue juzgado y condenado a cadena perpetua. La acusación se remonta a 38 años atrás de su detención, al año 1977. Flores, entonces de 19 años, era cabo de la Fuerza Aérea, el rango más bajo del arma, con ocho meses de antigüedad. La razón de su detención es que su nombre figuraba en el libro de guardia de la Brigada Aérea, en El Palomar. A Julio Flores, que hoy tiene 64 años y padece cáncer, le negaron reiteradamente la prisión domiciliaria. Por estos días comenzó una huelga de hambre. Mientras los organismos de derechos humanos se hacen los sordos, ciegos y mudos, un soldado enfermo va muriendo. ¿Alguien de la Justicia podría explicar por qué están libres dos altos mandos de Montoneros que organizaron una de las masacres más grandes de la historia argentina, mientras un excabo, enfermo, está preso por la única razón de que su nombre figuraba en un libro de guardia? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta Justicia tuerta y vengativa? ¿Van a permitir que un hombre continúe con la huelga de hambre para que pase a ser el muerto número 726 de los mal llamados presos por “lesa humanidad”?

La Argentina, único país donde la pared orina al perro.

María Guadalupe Jones

guadaj@hotmail.com

En la Red Facebook

Sergio Berni: “La Argentina no soporta más este cambalache”

“Le recuerdo, Berni, que usted es parte de este gobierno, que es funcionario de la provincia de Buenos Aires y que, también, está gobernada por el oficialismo... y del gobernador más vale ni hablar”- Marcelo Leeson

“Todos desean despegarse actuando ahora diligentemente. ¿Será porque aspiran a nuevos cargos en las próximas elecciones?”- María Córdoba