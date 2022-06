Truman y San Martín; primero, la gente; ampliar la Corte

Carta de la Semana

Truman y San Martín

En oportunidad de visitar la biblioteca y librería del expresidente de Estados Unidos Harry Truman, en la ciudad de Kansas, tuve la sorpresa de aprender que durante toda su presidencia tuvo una pintura del general José de San Martín en el Salón Oval, como se ve en la réplica del salón. Truman consideraba a San Martín el gran libertador latinoamericano de los españoles. En nuestro país, en las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner han denostado a Roca y a Sarmiento, que fueron dos de los presidentes que generaron más prosperidad en la historia argentina y fueron en su época los más modernos por su pensamiento.

Los pueblos -en este caso los gobiernos- que reniegan de su pasado no aprenden, y es probable que tampoco sean capaces de generar políticas de prosperidad para los años venideros. Claramente se ve su fracaso en la actualidad.

Roberto Jorge Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

Primero, la gente

El spot publicitario del Gobierno es absolutamente cierto. La gente siempre primero: para pagar la catarata inagotable de impuestos de toda clase a fin de mantener un Estado tan corrupto e inútil como elefantiásico. Para todo lo demás, la gente está última, y con un estado de indefensión que da bronca e indigna. Frente a los abusos desde cualquier lugar nadie te protege, ni siquiera un Estado que se dice presente, pero qué está ausente. Intereses usuarios en tarjetas de crédito, pago de peajes en rutas intransitables o desembolsos para una tracalada de gravámenes interminables. Un combo perfecto para que el malhumor social, representado por la angustia y el desamparo, esté bien justificado.

Sebastián Eduardo Perasso

DNI 21.173.759

Ampliar la Corte

He tenido el honor de ver el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el cargo que desempeñé como secretario letrado a cargo de la Secretaría de Juicios Originarios, en épocas en que el tribunal funcionaba con cinco miembros.

Puedo asegurar que la circulación de un proyecto entre 25 miembros convertiría su funcionamiento en

algo inviable. Si se dividiera la Corte en salas, dejaría de ser la Corte y cualquier decisión correría la suerte de la sala a la que le tocara decidir, máxime si -como parece evidente- la intención sería nombrar a jueces militantes. En otras palabras, estaríamos cerca de ver el fin de la república.

En cuanto al cupo femenino, no deja de ser una verdadera ridiculez, toda vez que los miembros del máximo tribunal deben ser los mejores juristas, independientes y justos, con total independencia de cual fuere su sexo.

Jorge H. Palmieri

DNI 4.198.710

Misterios insondables

Resulta más que difícil intentar comprender los pensamientos de nuestra nomenclatura política. No les surgen ideas que sirvan para reducir los costos del ciclópeo Estado, que agobia a la escasa clase productiva del país. Crear impuestos y retenciones son siempre sus geniales soluciones para solventar los abultados gastos de la administración pública. Y efectivizar 29.000 trabajadores bajo contrato (si esto ocurriera en el sector privado se llamarían “en negro”) la salida elegida, en lugar de generar trabajo en otros ámbitos. Ahora surge con fuerza la idea de aumentar los ministros de la Corte a 25 miembros. ¿Alguno de los proponentes se puso a estudiar el gasto que significaría esto, y que se va a cargar a la ciudadanía? Habrá que aumentar la infraestructura edilicia, incorporar más personal, muchos de ellos con niveles salariales fuera de la escala privada, más gastos de operación de la nueva estructura (sistemas de comunicación y computación, servicios generales, etc.). ¿No comprenden que el país está fundido? ¿Que se le debe más de una vela a cada santo? ¿Que los profesionales jóvenes se están yendo del país por la falta de oportunidades? ¿Que hay que achicar los gastos del Estado para poder reducir la presión impositiva a los privados y terminar con la inflación?

Misterios insondables...

Juan Lasheras Shine

jlasherasshine@gmail.com

Mirada

Alberto Fernández cuestionó recientemente el papel de los medios de comunicación, a los que acusó de intoxicar la cabeza de los argentinos. Gracias al periodismo no militante pudimos saber qué negociaciones hubo por las vacunas, nos enteramos del vacunatorio vip y fuimos convidados de piedra de la fiesta de Olivos, por mencionar solo algunos ejemplos. Pasado mañana es el Día del Periodista, en honor a Mariano Moreno, un patriota que hizo de la verdad y la libertad causas ejemplares. ¡Qué pena que el respeto por esos valores no esté dentro del espectro de la mirada del Presidente y de la vicepresidenta!

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

¿Presidente part time?

Me preocupó enormemente que un juez dijera que un delito cometido por el presidente de la Nación tiene una pena menor porque a la hora en que se cometió no ejercía las funciones de su cargo. Hasta donde yo sé, el presidente ocupa la quinta presidencial las 24 horas del día porque no existe un presidente part time. Se es full time. Lo mismo que cualquier otra profesión u oficio. Creí que leer que un juez hacía esta discriminación había colmado mi capacidad de asombro. Pero hoy, cuando leí algunas líneas del discurso de nuestro presidente part time, mi preocupación creció enormemente. ¿Esta es nuestra clase dirigente? Que se diga que los medios nos intoxicaron la cabeza, que el mérito no mueve, que solo entiende una sociedad solamente con derechos. Si esto es lo que piensa nuestro presidente part time, según considera un juez (que habrá escrito eso en un rato en que no ejercía la judicatura?), creo que nuestra salida es harto difícil.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Olivosgate

El artículo del doctor Lonigro es un relato maravilloso del derrotero presidencial y de la vergonzosa actuación de algunos representantes del Poder Judicial. Ver al Presidente cantando en un acto, guitarra en mano, fue como si festejara el haber saldado con plata, un delito que denigra a la Justicia y ofende a la sociedad .

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Hay que eliminar leyes

El Congreso nos sale carísimo, y casi no funciona. Entre las dietas de los legisladores, asesores, miles de empleados, pasajes de avión, etc., el pueblo paga una fortuna para sostener una institución que es importantísima dentro de una democracia, pero que está bloqueada. Hago votos para que los señores legisladores lo pongan en funcionamiento, pero no para que hagan nuevas leyes. Ya tenemos más de 27.000, que configuran una maraña inextricable aun para los abogados. Lo que yo desearía del Congreso es que se reúna y empiece a derogar leyes. Leyes que nos complican la vida a todos y dañan el país. En primer lugar, la ley de alquileres. En segundo lugar, la ley de salud mental, como explicó la mamá de Chano Charpentier. En tercer lugar, la que prohíbe cambiar de cultivo a los campos que han sufrido incendios, ¡nada menos que por 30 años! Pensemos en los campesinos de Corrientes, que este año tuvieron que sufrir pavorosos incendios. Según la ley, durante los próximos 30 años van a tener que seguir plantando lo mismo que plantaban antes. No importa si los mercados cambian, si plantaban arroz, aunque el arroz deje de ser rentable, no pueden plantar tomate, yerba, cítricos, ni ninguna otra cosa más que arroz por los próximos 30 años. ¿Puede pensarse algo más disparatado?

¡Señores diputados, señores senadores, libérennos de tantas trabas!

Ricardo Irigaray

DNI 11.056.039

Escuelas sin calefacción

Entiendo que pasaron muchos años desde que cursé el primario y secundario, y que el mundo se aggiorna. Mi generación, las anteriores (y muchas posteriores) cursamos sin calefacción, con un uniforme obligatorio que no era acorde al frío del invierno, sumado a que en muchas de nuestras casas no había calefacción adecuada. Sin embargo, nunca se suspendieron las clases por frío y nadie se quejó por esto. Hoy aquellos alumnos estamos recibidos, ¡vivitos y coleando! No hubo pormenores ni excusas para no recibirnos, para seguir estudiando y estar preparados para la vida laboral. Todo cambió, soy consciente y realista, el confort ayuda, por supuesto. Pero no por no tenerlo nosotros dejamos de estudiar ni el maestro o profesor dejó de dar clases. Si nosotros pudimos... ¿qué impide que otros puedan?

Debemos apuntar a tener una educación del Primer Mundo, pero... cuando se quiere, ¡se puede!

Mariana Nicola

DNI 14.886.023