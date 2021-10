Turismo sí, educación no; conducta parlamentaria, justicia anómala

Carta de la semana

Turismo sí, educación no

Después de militar un año las aulas cerradas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que darán viajes de egresados gratis a los estudiantes de los últimos años de las escuelas públicas y privadas. Desoyó el pedido de alumnos y padres, ignoró lo que sugerían médicos, pedagogos y psicólogos. Los votantes se lo hicieron saber en las urnas. Y no se le ocurre otra cosa que regalar viajes de egresados que no serán gratuitos, saldrán del dinero de los contribuyentes. Uno de los lemas peronistas, “alpargatas sí, libros no” se transformó en este período de desesperada cacería de votos en “viajes de egresados sí, estudios no”. Nunca pierde vigencia la frase de Lampedusa en El Gatopardo: “Todo cambia para que nada cambie”. Y agregaría que no solo no cambian las costumbres, sino que el kirchnerismo se ha encargado de empeorarlas.

Andrea Cecilia Testa

Conducta parlamentaria

Coincido con Máximo Kirchner cuando se enoja porque la oposición practica el procedimiento de no dar quorum que tanto criticó al kirchnerismo (salvedad hecha del eterno principio, si lo hago yo está bien, si lo hace el otro está mal). Por ello, para que no sufra desilusiones en sus primeros pasos, le propongo a la oposición (descuento que el FDT lo hará, tomando en cuenta su protesta) convocar a las cámaras a una sesión extraordinaria (de esas que cuando interesan duran hasta las 4 de la mañana). Así trataremos no solo la ley de etiquetado y el Día Nacional de la Comida Coreana, sino, de paso –y para optimizar el tiempo–, la ley de boleta única de papel y el desafuero de funcionarios con causas penales. Descuento que mi propuesta no encontrará reparos en tan declarados defensores de la conducta parlamentaria.

Carlos Sala Spinelli

Justicia anómala

A raíz del fallo dictado por el Juzgado Federal 8 que absolvió a la señora vicepresidenta Fernández de Kirchner y otros imputados en la causa del pacto con Irán, fueron numerosas las críticas desde el mundo jurídico, cuestionando la resolución dictada anticipadamente, salteando etapas procesales, una anomalía que pone en duda la calidad institucional en la Argentina sobre el funcionamiento de la Justicia y la división de poderes. Una muestra clara de un forzamiento institucional, mas allá de los fundamentos del decisorio, que pueden ser justos o de acuerdo a derecho. Es de esperar que por el bien del país se corrija mediante apelaciones ante una Corte Suprema que transitoriamente se encuentra con cuatro miembros por la sorpresiva y –oportuna– renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco. Por tal razón pueda que se tarde un largo tiempo en resolverse la apelación. La Argentina cada día se parece más a ser un país para expertos jugadores de ajedrez, con astutos movimientos estratégicos sobre el tablero para ganar o dilatar la partida.

Claudio Jorge Blanco

Ley de alquileres

La malhadada ley 27.551 de locaciones urbanas, que interrumpió el ciclo de libertad contractual iniciado en 1976, tiene sus días contados. Pero asumir su fracaso no debe conducir a nuevos errores que ya se vislumbran en los proyectos que intentan remediarlo.

Un proyecto promueve las locaciones por ley, lo que nunca tuvo éxito. Restituir la libertad contractual es la mejor promoción locativa, como lo demuestra la estabilidad de 1976 a 2020. Otro propicia derogar parcialmente la ley y mantener algunos cambios que introdujo en el Código Civil y Comercial, ignorando que solo eran modificaciones cosméticas, a las que la doctrina ya había llegado sin necesidad de ley alguna. Finalmente, la derogación lisa y llana de la ley 27.551 tendrá un peor resultado, pues mantendrá derogadas las normas que sustituyó en el Código Civil y Comercial, porque la mera derogación de la ley en cuestión no restituye el texto abolido. Tanto como la muerte del cazador no hace renacer la liebre. Se necesita entonces derogar la ley 27.551 y a la par reponer el texto derogado del Código Civil y Comercial.

Luis F. P. Leiva Fernández

Profesor UBA, UNLP, Austral

¿Algo está cambiando?

La inflación sube, la pobreza sube, el desempleo sube, las inversiones caen, nuestro país cada vez más irrelevante. Esta descripción, que se ajusta a la situación actual de la Argentina, es en realidad atemporal. Desde hace décadas que es absolutamente cierta. Vale para los 70, los 80, los 90, los 2000, hoy… ¿Cuál ha sido la respuesta habitual de quienes gobiernan?

Lo primero siempre ha sido culpar a los otros. Lo segundo, prometer cosas incumplibles que la sociedad ha comprado una y otra vez. Lo tercero, no cumplir lo prometido, generar desencanto y descender un nuevo escalón. Lo cuarto, volver a empezar reciclando a los mismos de siempre, cuyo fracaso fue atenuado por sus sucesores. Pareciera que la decadencia imparable generada por este círculo vicioso está llegando a su fin. La sociedad empieza a reaccionar y comienza a asumir su responsabilidad ciudadana. Hay señales que indican que es cada vez más difícil vender los tradicionales buzones que los hábiles políticos han vendido una y otra vez.

Escuchar al oficialismo explicando su derrota electoral es desopilante si uno pudiese verlo desde afuera y sin el dolor que genera nuestra decadencia eterna. El “yo no fui” ensordece. Decadencia que es fruto de la incompetencia de la dirigencia y de una notable ingenuidad de la ciudadanía de elegir una y otra vez soluciones mágicas que nunca resultaron ni resultan.

¿Algo está cambiando? ¿Enfrentaremos los problemas de manera seria y buscando consensos para iniciar un círculo virtuoso?

Guillermo Paniego

Incendios

Tristemente, y muy a menudo, tenemos que lamentar tragedias con pérdidas de vidas, graves daños materiales y ecológicos por incendios forestales y de campos. Es muy penoso ver a los bomberos y voluntarios jugarse la vida acarreando baldes de agua...

Las preguntas lógicas son: 1) ¿por qué no se coordina inmediatamente que todas las Fuerzas Armadas acudan con sus hombres, máquinas y elementos de ayuda?; ¿qué están haciendo si no están ahí?; ¿hay peligro de una guerra? Creo que no… ¿entonces? 2) ¿Qué impide crear una fuerza internacional con los países limítrofes para unirse todos en auxilio del que sufre el embate del fuego? Habría más aviones operando y menos muertos.

Antonio Mario Guarino

Inclusión

Qué enorme contraste entre la nota del doctor Zorzoli sobre inclusión laboral para una persona con síndrome de Down, y el llamado que recibí de un amigo, compañero de lucha y papá también de un hijo con autismo, donde absolutamente angustiado me decía que desde el colegio de su niño le informaban que, de rematricularlo para el año próximo, el resto de los padres sacarían a sus hijos del establecimiento. Escribimos como un logro algo que a esta altura de la sociedad debería ser moneda corriente: aceptar las diferencias y que cada persona tenga su propio camino a recorrer, sin prejuicios ni barreras.

Comparto desde lo más profundo de mi corazón la alegría de Nano y su familia con la casi certeza de que en poco tiempo la inclusión educativa y laboral será una realidad para nuestros hijos.

Germán Guglieri

Consulado uruguayo

En la Argentina de terror nadie atiende. En el consulado uruguayo en la ciudad de Buenos Aires hay un teléfono que al llamar responde una grabación en español e inglés. Luego de escuchar todas las opciones, dice: no se retire de la línea y será atendido. El resultado se corta al instante. Volví a insistir y se vuelve a cortar. Increíble. Mucho se habla en Uruguay de las mejoras de atención a uruguayos residentes, pero yo quería hacer una consulta y no tuve suerte. Menos mal que no era una emergencia de algún familiar. Cosas a cambiar.

Luis Cabral

Cuidar los árboles

Con respecto a la carta de la lectora Graciela M. Salar del 28 de agosto, quisiera señalar que la de los árboles es una problemática poco conocida en la Argentina.

Vengo del sur, precisamente de Trelew, Rawson, y recuerdo la lucha para que crezcan árboles en esas ciudades. Tierras duras, piedras y falta de lluvias. Las campañas originales nos llevaron a plantar álamos y también se dejaba, por cada árbol, una botella de agua goteando durante el día. Se logró lo deseado y estas ciudades pasaron a tener árboles. Creo que hay que entender que los árboles no son nuestros; son de nuestros nietos y por lo tanto hay que cuidarlos. Hoy veo un abandono de las municipalidades, y que cualquiera puede podar, cortar y cercenar un árbol. El valor que cada ejemplar tiene para la humanidad es único. Por último, quiero recordar que en Finlandia una persona fue presa una noche por talar un árbol.

Hipólito Berroa

