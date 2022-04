Ucrania ya ganó, escasez de energía, no a los acampes

Carta de la semana

Ucrania ya ganó

Estamos viviendo un momento que va a quedar en los libros de historia. Estamos en medio de un proceso con final abierto, y por eso es difícil de percibir su relevancia. La invasión de Putin a Ucrania no es una invasión más, de las tantas que registra la historia. No ha cambiado el tipo de invasión, ha cambiado el mundo. Lo que era “normal” hace 50 años hoy es inaceptable. Volodimir Zelensky es el futuro de la humanidad, Putin es el pasado. Y esto hace que las retorcidas respuestas de quienes intentan justificar esta atrocidad fuera de época queden expuestas, en su falta de empatía, en su anacronismo ominoso.

Cualquiera que sea el final de este episodio nefasto, Ucrania ya ganó. Un cómico de 44 años, elegido presidente por su pueblo, le ha dado a la humanidad un ejemplo, le ha mostrado el futuro. Gracias, Ucrania.

Ricardo Ribatto Crespo

DNI 10.200.484

Libertad económica

Así como la libertad política es fundamental para la democracia, la libertad económica es imprescindible para el buen funcionamiento del capitalismo y la economía de mercado. Por eso, no extraña que en la reciente calificación de la Heritage Foundation, sobre 100 puntos, la Argentina obtuviera 52,7 y quedara ubicada en la franja de los países “mayormente no libres”. La entidad fundamentó su decisión en el cepo cambiario, los controles a la importación, la política de subsidios y la existencia de monopolios estatales, computando además la salud fiscal, la libertad monetaria y la efectividad judicial. Para lograr nuevas inversiones que generen empleos formales y disminuyan la pobreza es fundamental mejorar este índice de baja libertad económica. Porque nadie va a traer divisas del exterior para cambiarlas al tipo de cambio oficial y si la nueva empresa obtuviera dividendos –porque para eso se hacen las inversiones– no podría girarlos al exterior por el cepo cambiario.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Escasez de energía

Por la falta de infraestructura, por no haber invertido, por no haber previsto la explotación de gas y petróleo que tenemos en Vaca Muerta, estamos desaprovechando oportunidades generadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Si este yacimiento estuviera produciendo como estaba previsto, si este gobierno hubiera dado importancia a la energía, no tendríamos por delante la escasez de gas en todas sus formas; no solo se paralizarán muchas actividades productivas y sufriremos el frío, sino que se hubieran abierto ventanas al mundo para tantas pymes y para nuestro país como productor de energía. Y encima tenemos que escuchar al embajador en Brasil, Daniel Scioli, que quiere volver a presentarse para presidente, contar como un gran logro su negociación para que Bolivia y Brasil nos vendan el gas que necesitaremos este invierno. Bochornoso. Los funcionarios de este gobierno no miden sus flaquezas y errores, y creen que nosotros tampoco.

Mariana Caballero

DNI 13.214.240

No a los acampes

Los movimientos piqueteros anunciaron una marcha y acampe el 13 de abril. Paralelamente, Horacio Rodríguez Larreta anunció que no permitirá este tipo de protesta. Los ciudadanos de a pie que tenemos derecho constitucional de libre circulación no queremos obstaculizar las protestas, siempre y cuando no atenten contra ese derecho, porque supera el derecho a protestar de esa manera. Al provenir los participantes de estas marchas del Gran Buenos Aires, en micros y camiones, pueden ser fácilmente interceptados en las 14 entradas a Capital solo con 40 agentes por boca de ingreso. Los argumentos de la policía para hacerlo son más que obvios, porque los manifestantes no pueden ocultar que su propósito es quebrantar la ley. Rodríguez Larreta podría actuar con la autoridad que le hemos otorgado los vecinos. Ojalá que así sea.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Milagros

El Secretario de Comercio, Roberto Feletti, pretende justificar su estrepitoso fracaso en la lucha contra la inflación escudándose en que eso es función del Ministerio de Economía como si la secretaría a su cargo no fuera una dependencia de esa cartera. Por otro lado, dice que no puede hacer milagros. Milagro sería que con sus controles de precios bajara la inflación, lo que no sucedió nunca en la historia de la humanidad. Lo menos que debería hacer es renunciar a su cargo para contribuir a la baja de la inflación por el ahorro de su sueldo, achicando de tal modo, aunque sea mínimamente, el gasto público sin respaldo, causa principal de la inflación.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

Gastos de la política

En forma permanente se escucha que los políticos deben disminuir el gasto del Estado. Una forma de hacerlo sería reducir a la mitad la cantidad de diputados nacionales, que asciende a 257. Sin duda podrían cumplir las mismas tareas que se realizan actualmente. Si hacemos una comparación con otros países, por ejemplo, Estados Unidos, donde los representantes son 435 para una población de 330 millones, con los 257 para 40 millones de argentinos, observamos claramente el exceso que tenemos. Si alguien objetara que la reducción del gasto, en el total de las erogaciones del Estado, no sería importante, creo que sí lo sería, porque el ejemplo debería ser seguido por las provincias. Y, además, mostraría el compromiso de la clase política para iniciar la reducción del gasto.

Alberto R. E. Santambrogio

DNI 4.581.510

Robos en el Decorativo

Infelizmente no poseo un conocimiento exhaustivo de la causa que afecta al museo y a su director, arquitecto Martín Marcos, por mi propia condición profesional y académica, pero sé bien de su honradez, hombría de bien y espíritu republicano y democrático, así como conozco su trayectoria impecable como profesional, como académico y como funcionario probo al servicio de los intereses de la Nación, de la ciudad y de la arquitectura, el diseño y el arte. Por eso estimo que debajo de este desafortunado episodio pueden subyacer aviesas intenciones de índole política. Pero confío en la Justicia porque nadie podrá manchar injustamente su impecable foja de servicios.

No dudo de su fortaleza y templanza para superar este período ingrato y adverso hasta el momento en que sea totalmente reivindicado y pueda reiniciar su gestión con el respeto y la confianza que merece. Todo mi apoyo y solidaridad para con el arquitecto Martín Marcos, director del Museo Nacional de Arte Decorativo.

Arq. Guillermo González Ruiz

Profesor Emérito FADU

Oberdan Sallustro

Hoy se cumplen 50 años del asesinato, por delincuentes del ERP, de un hombre ejemplar que en la Segunda Guerra Mundial combatió como partisano contra los nazis y se radicó en la Argentina en 1948 junto con su jefe en esa lucha, el doctor Aurelio Peccei, fundador de Fiat para América Latina y luego creador del Club di Roma, el mayor de los think tanks de aquel entonces, quien al instalarse en Roma le delegó plenos poderes que lo transformaron en el mayor emprendedor, ya que a lo largo de tres presidencias (la segunda de Perón, Frondizi e Illia) industrializó el interior con nueve grandes fábricas. Y al final de los 60 echó las bases de lo enorme que es hoy Fiat en Brasil. Con su muerte se desmembró lo que hoy sería el mayor conglomerado industrial en América Latina, dirigido desde acá con enorme aporte a la balanza comercial, a la ocupación formal y capacitada. En esa fecha, el Grupo Fiat empleaba 200.000 personas, 35.000 en forma directa y el resto entre proveedores, concesionarias y además sociedades en Chile y Uruguay. Sería injusto no recordar que también los Montoneros asesinaron ese año a un brillante técnico joven, director de Control de Calidad en Fiat del Palomar, ingeniero Gabriel Rota, y a su hija, en la puerta de su casa cuando salían para ir a su escuela. Sallustro irradiaba respeto, admiración, increíble capacidad, y trabajaba 12 horas por día, incluyendo feriados, limitadas vacaciones y no se hizo millonario. No quiso tener custodia personal porque tenía su conciencia limpia y coraje.

El Día de la Memoria se estableció para no olvidar la criminal actuación del Estado militar. Hoy se lo tergiversa para ocultar crímenes que los jefe guerrilleros iniciaron y cometieron, incluyendo el bochornoso contubernio entre Firmenich, Massera y la Logia P2, que llevaron irresponsablemente a la muerte de miles de jóvenes militantes y de civiles no armados y hasta niños/as. El mayor homenaje que podemos brindar a Sallustro es recordar cómo murió y con qué entereza. Imitando su vida como hombre probo y empresario trabajador y creativo será la única forma de resolver la apocalíptica pregunta del economista Arriazu, que cada día más nos acucia: ¿es la Argentina un modelo (o un país) inviable?

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008