Un Estado inteligente, solidaridad política, fallo despreciable

Carta de la semana

Un Estado inteligente

El presidente Alberto Fernández, en la cena de cierre de la Unión Industrial Argentina, afirmó que no hay sector que pueda desarrollarse sin el apoyo del Estado. Sin un Estado inteligente, que los ayude a desarrollarse. Es verdad lo que dice el Presidente, el problema es que el Estado que él preside es un Estado burocrático, corrupto, lleno de leyes y trabas, con impuestos múltiples, que lo único que hace es impedir el desarrollo de la industria, de las pymes o hasta del más chico de los almaceneros. Lejos de ser inteligente.

Por eso, más allá de tener razón, el problema es que está haciendo todo lo contrario a lo que debería. Y por este camino el fracaso está asegurado.

Roberto Jorge Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

Solidaridad política

Las arcas públicas deberían ser manejadas con austeridad, responsabilidad y compromiso. Que se utilicen bienes públicos (aviones, helicópteros o lo que sea) en funciones que no hacen al bien común habla de una falta de respeto hacia un pueblo que está atravesando muy duros momentos. Aun con derecho, sería visto como un acto de solidaridad que no se despilfarre el dinero en gastos personales o superfluos ante el hambre y la miseria de muchos argentinos.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Fallo despreciable

El sobreseimiento decretado por estos jueces lacayos es una afrenta más al Poder Judicial de los cientos de jueces y fiscales que ejercen la magistratura con decoro, dignidad y silencio. Una verdadera afrenta a la Constitución nacional y al mandato obligatorio de “afianzar la Justicia” como lo impone el Preámbulo. Es obvio que el Poder Judicial atraviesa la peor crisis de su vida institucional. La respuesta o la solución la tiene el propio Poder Judicial. En definitiva, o bien se afianza en su poder constitucional o se somete a las órdenes y (aprietes) de los demás poderes, en especial del Poder Ejecutivo y la caterva de sus funcionarios subordinados.

Con acertado criterio se ha dicho: “La Justicia, base fundamental de la organización social, es el signo más alto de la civilización de un pueblo” (Manual de Patología Política, de Agustín Álvarez, 1857/1914, Pág. 50. Ed. Jackson, Buenos Aires, 1944). El problema judicial debe ser afrontado resueltamente, no solo por deber moral, sino como el medio más eficaz de contribuir, garantizando mejor la vida, la propiedad y los derechos en general, a los progresos materiales y positivos del país. Sería ilusorio, sin una buena Justicia, pretender inspirar confianza al trabajo, al capital, a la inmigración y a todas esas energías que la Nación necesita atraer y radicar en su suelo” (obra citada). No se puede generalizar, pero hoy ese “desprestigio” judicial solo es atribuible a los vicios personales y abusos e irregularidades (temeridades) de algunos jueces que no trepidan en hacer tabla rasa con la Constitución nacional. Tanto Agustín Álvarez como Sarmiento entendían poder transformar, por medio de la escuela, un pueblo de bellacos en un pueblo de gente de bien, y una tierra de miseria y maldiciones, en una tierra de prosperidades y bendiciones (obra citada). Espero que no se hayan equivocado.

Javier Ugarte

DNI 8.209.890

Guzmán y el Papa

Con estupor leí la noticia de que el papa Francisco nombró como miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales al ministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán. Llama la atención que el Papa haya nombrado en esta prestigiosa Academia del Vaticano a una persona que el año pasado tuiteó abiertamente a favor del aborto. Días antes de la legalización del aborto en el Senado de la Argentina, en diciembre de 2020, Guzmán aseguró en Twitter que “la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, impulsada por el Gobierno y por luchas colectivas que buscan seguir conquistando derechos, es parte del camino para corregir perversas inequidades”. Lo sorprendente es que, según las normas que rigen esta Academia, sus miembros deben ser elegidos por el cuerpo de académicos, entre hombres y mujeres de todo grupo étnico y religión, basándose en el alto valor científico de sus actividades y su alto perfil moral. A partir de esta selección, son oficialmente nombrados por el Sumo Pontífice. Es decir que entre sus méritos se debe destacar el “alto perfil moral” que deben tener.

No deja de sorprender este nombramiento en una Argentina sumergida en una gravísima crisis, con un 40,6% de la población viviendo en la pobreza y una inflación interanual del 52,1%, es decir, una de las más altas del mundo, en la que Guzmán tiene su responsabilidad. Me pregunto: ¿qué méritos de Guzmán tomó en consideración la Iglesia para su nombramiento? ¿Podría interpretarse que el Papa nombró a Guzmán como una forma de darle un “espaldarazo” político, antes de iniciar las negociaciones que la Argentina va a llevar adelante con el FMI por la renegociación de la deuda externa argentina? Si ese fuera el caso, ¿es lógico que la Iglesia intervenga en estas cuestiones un tanto alejadas de su propósito específico? ¿Puede escandalizar a muchos católicos este nombramiento, en el que el Papa no ha tomado en consideración la postura abortista del ministro?

¿No escandaliza esta aparente doble moral de la Iglesia, en la que premia a un economista por sus poco claros méritos en su gestión y por el otro no toma en consideración su postura abortista? Para el ministro Guzmán ¿son personas y tienen derechos sociales los no nacidos, a la luz de los tuits que publicó? ¿Sería acaso sorprendente que muchos católicos sientan rechazo por el Papa después de esta designación? ¿Sería acaso irrazonable que muchos católicos interpreten que este nombramiento es otra forma de corrupción de la Iglesia, además de la de los abusos sexuales? Si, por el contrario, la designación de Guzmán fue un error del Papa, ¿no es sorprendente la liviandad con la que se nombra a los académicos en esta institución vaticana? ¿No podrían interpretar muchos católicos el nombramiento de Guzmán como una muestra de poca transparencia de la Iglesia?

Desearía en lo profundo de mi corazón encontrar una respuesta a estos interrogantes, para dejar de sentirme decepcionado de la jerarquía eclesiástica en esta Iglesia de Cristo a la que pertenezco y amo.

Carlos E. Barrio y Lipperheide

DNI 93.277.033

Descansa en paz, Lucio

Pequeño Lucio, pequeño ángel. Desde hace días el mundo se nubló tornándose un poco más injusto. Nos preguntamos como sociedad el porqué de lo ocurrido. Y no encontramos la respuesta. El lugar seguro donde tendrías que haber sido cobijado fue una trampa. Te arrancaron la sonrisa, los juegos, los sueños, la infancia. Duele y mucho. Toda la Argentina te llora. Aun sin conocerte, te convertiste en el hijo, en el nieto, en el niño que quedará en nuestro corazón. Hoy pedimos justicia por vos y por tantos otros niños. Que la ley caiga con todo su peso sobre los responsables de este lamentable hecho. Que se proteja a cada niño/a de este suelo y se cumplan sus derechos. Y que Dios y sus ángeles te cobijen amorosamente. Que descanses en paz.

María del Carmen Stefanoni

DNI 26.638.344

Abandono en el Cenard

Participo habitualmente de torneos de tenis de mesa en el Cenard, en el barrio de Núñez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Francamente podría calificar su estado como de casi abandono. Piscinas con escombros y vacías, baños en muy mal estado, suciedad en muchas partes del predio, vidrios rotos, cables eléctricos colgando, obviamente esta lista no es exhaustiva, etc, etc. Por eso al gobierno nacional le sugeriría simplemente que el dinero que se ahorraría con un acto público de los que habitualmente se efectúan en la Plaza de Mayo se destine a realizar importantísimas mejoras para beneficio de todos los deportistas de alto rendimiento que se entrenan en dicho predio. Deportistas que son un ejemplo para toda la juventud y que deberían entrenar en un espacio digno y coherente con sus necesidades deportivas. Me ofrezco para acompañar al señor ministro de Deportes, Matías Lammens, a recorrer todas las instalaciones con la finalidad de que tome nota de todas las mejoras que es imperativo realizar.

El deporte argentino estaría muy agradecido.

Ricardo Frohmann

DNI 93.746.589

Árbol de magnolia

Soy ciudadana norteamericana, residente en la Argentina desde 1974. Creo necesario avisar que están por extraer un árbol de magnolia, único en su especie, de la Plaza San Martín. Soy vecina de la ciudad de Buenos Aires y pregunté por medio del WhatsApp barrial, en el cual figuran policías y comisarios, si alguien había hecho la denuncia para que no se cometa este desatino, por lo caro y por la insensibilidad que representa. Todos me apoyaron en mi disconformidad con dicha autorización. Escribí un mail al encargado de la Dirección General Obras de Regeneración Urbana, y aún no me contestó. Vi a una persona sacándole fotos al árbol, y me dijo que el martes 7 lo van a extraer. Hablé con los jardineros, a quienes saludo mientras cruzo la plaza los días que salgo, y ninguno dice que hay que sacar el árbol. Es hermoso y habría que curarlo, afirman. Si piensan que se va a caer en una tormenta, están totalmente equivocados, por las enormes raíces que posee. Bastaría un soporte para curarlo. Denuncio esta atrocidad, y quiero hacer algo.

Mía Frers

miafrers@gmail.com