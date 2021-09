Un país normal, achiquemos el gasto, científicos

Un país normal

Luego de una insípida pero a veces atrevida campaña electoral para las PASO del 12 de este mes, de las peleas internas del partido gobernante –repetición de hechos del mismo tenor que ocurren desde hace décadas– que mantienen en ascuas a un país que necesita actividad intensa y no la parálisis a la que nos sometieron, se me ocurre una propuesta para nuestros políticos de todo el espectro ideológico. Es la siguiente: ¿qué tal si nos proponemos para las próximas décadas ser un país normal?

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Achiquemos el gasto

La Argentina no es un país rico. Ya no. Alguna vez lo fue, pero derrochamos, nos robaron y, por si fuera poco, desde hace tiempo gastamos más de lo que tenemos. Como consecuencia, continuamos empobreciéndonos cada día más. Vivimos en una democracia, pero a veces parece que estuviéramos bajo un sistema de gobierno de castas; la casta política, para ser más preciso. Tomemos como ejemplo las PASO. Las elecciones primarias o internas antes eran potestad de cada partido político, como debe ser, y no eran obligatorias. Desde 2009 se pone en marcha este sistema, y es muy caro. ¿Quieren definir el orden de sus candidatos? Hagan una interna del partido que sea, a su propio cargo (probablemente subsidiado por el Estado). ¿Quieren tener un sondeo de opinión? Hagan una encuesta, pero no nos pasen la cuenta a los demás. La excepcional situación sanitaria y social que estamos viviendo hubiera sido suficiente motivo para cancelar esas elecciones, que definen poco y gastan mucho. Nada de esto se ha planteado la clase política. Es tiempo de hacer una introspección y ponerse al servicio de la comunidad. De ordenarse y achicar el gasto. Son nuestros administradores y con hechos como este no lo estarían haciendo del todo bien.

Juan Luis Uriburu

DNI 14.526.294

Científicos

Recordamos que a poco de asumir el mando el presidente Alberto Fernández afirmó que con su gabinete estaba armando un “gobierno de científicos”. A juzgar por los resultados obtenidos y por los cambios realizados en las últimas horas, tales científicos observaban cierta flojedad en cuanto a la formación en cada una de sus especialidades. O quizá fueron ubicados en puestos equivocados. Por ejemplo, se desconocen los pergaminos del científico Felipe Solá en materia de relaciones internacionales, quien, dicho sea de paso, fue eyectado de su cargo de una manera bastante humillante, siendo a la vez reemplazado por el científico Santiago Cafiero, una suerte de multiuso a quien tampoco se le conocen atributos para un cargo de superlativa importancia para la imagen del país. Y así podría seguirse. Es de esperar que los científicos que hoy están reemplazando a los científicos salientes estén a la altura de las funciones que deben cumplir, por el bien de la república.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

Vuelos onerosos

Me dirijo a ustedes con objeto de denunciar el manejo por parte del gobierno del avión Tango 04(Boeing 737 de la FAA) exclusivamente para las necesidades de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como consta en el sitio

fr24.com/data/aircraft/t-04 /291951-2920ceb3-2918069.

El 10 y el 12 de septiembre se usó el Tango 04 para que la señora emitiera su voto; estos son 4 vuelos (10-09-AEP-RGL/RGL-AEP, 12-09-AEP-RGL/RGL-AEP). En total, 8500 kilómetros (US$65000 de combustible).

Nuevamente compruebo que el 19 de septiembre se usó el Learjet 60 XR LVBTA de la empresa YPF para realizar el mismo trayecto Aeroparque-El Calafate y retorno. Todo esto implica un desprecio por la opinión pública, ya que los vuelos del día 10 habían sido denunciados, uso abusivo y apropiamiento ilegal de recursos públicos para necesidades particulares y un robo a nuestros impuestos. Es una prueba más de la moral que tienen para gobernar el país, del cual se creen únicos dueños. Espero que algún día se lo hagan pagar.

Ignacio Pablo Solá

DNI 7.704.210

Tranquilizador

Es muy tranquilizador ver cómo nuestros líderes tomaron nota del mensaje de las urnas. La sociedad pedía a gritos el desembarco de Manzur y de Aníbal Fernández en el gabinete, y la voltereta de Cafiero a Cancillería. Mientras la derecha rancia quiere discutir economía, seguridad y educación, nuestros gobernantes no se dejan distraer y siguen complotando y traicionando sus alianzas. Llegar a fin de mes, pagar sueldos, cobrarlos o incluso llegar vivos a casa son preocupaciones gorilas. Las próximas elecciones ratificaremos nuestro camino de autodestrucción o despertaremos a algo nunca peor que esto.

Marcelo Amaral Correa

marceloamaral33@gmail.com

Votos libres

Miles de argentinos tienen su voto cautivo. Los obligan a votar por determinados candidatos, a veces a cambio de promesas y otras veces, bajo la amenaza de perder ciertos beneficios. Si fiscalizamos, logramos cortar el voto en cadena. El voto de nuestros compatriotas más débiles vuelve a ser libre y secreto. Fiscalizar es pensar en el otro. Sumate.

Constanza Campos

DNI 27.308.755

Propuestas

El diagnóstico y las propuestas para dar solución a los graves problemas que afectan el crecimiento del país –a pesar de su matriz impopular– vertidos por el lector Jorge Augusto Cardoso en carta del 20 del actual son los más sensatos y coherentes que he escuchado en estos últimos tiempos. Si el Presidente, a quien van dirigidas, hace caso omiso de esas propuestas, la oposición debería tomar debida nota de ellas y bregar por llevarlas a cabo.

Rodolfo Leandro Salomone

DNI 4.313.335

