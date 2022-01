Un primer paso, la casta, condenas efectivas

Un primer paso

Si una familia gana 100 pesos por mes y gasta 200, está destinada a la quiebra. Si ajustarse choca con la ideología familiar, es más difícil. Si luego de años de pedir prestado se pretende abonar poco y nada, peor. Si para volver a endeudarse no se tiene un plan (cualquiera que sea este) de repago, peor aún.

Ansío tener un presidente que aplique con sentido común estos conceptos básicos. Llegó la hora de dar un primer paso. No es mucho pedir.

La casta

El Gobierno anunció “fuertes recortes para este año en energía, salud y educación” (la nacion del 17/1/22). Una vez más, en lugar de intentar reducir el gasto político, el Gobierno opta por sacrificar necesidades básicas de la población. Tiene razón Javier Milei cuando dice que a los gobernantes no les interesa el bienestar del pueblo, sino que hacen todo lo posible por mantener sus privilegios de casta, a costa de una ciudadanía sin educación, sin luz y sin salud.

Condenas efectivas

Realmente me pregunto si tenemos tan naturalizada la salida de los presos (gracias al Gobierno), las libertades asistidas o condicionadas, que no reaccionamos enérgicamente hacia los responsables (o irresponsables) de esas liberaciones y del no cumplimiento efectivo de las penas. Es vergonzoso que sigamos siendo testigos de reincidencias delictivas de presos condenados y luego liberados y nadie hace nada. Por favor, “liberadores seriales de presos”, no puede ser que las condenas sean cambiadas por buena conducta, talleres de jardinería, de pensamiento… una vergüenza. Los delitos se deben pagar; si no, esta sociedad será cada vez más suciedad. ¡Condenas efectivas100%!

Celulares y delito

La semana pasada varios medios de comunicación, entre ellos la nacion, informaron sobre el intento de robo en un local en Palermo con un video que se hizo viral en las redes. Mi hijo, quien estaba visitando a su amigo, participó del incidente y recibió varios golpes y heridas. Doy gracias a Dios que ambos estén con vida. Uno de los delincuentes, después de ser perseguido por el titular del local, le entregó su celular (el del delincuente). El número del celular del mencionado delincuente provenía de una cárcel. Les hago entonces una sugerencia a las autoridades nacionales, de la ciudad, policiales, fiscales, jueces, servicio penitenciario: investiguen. Parece que es reiterada la participación desde las cárceles en distintos delitos. Mientras estos hechos se suceden a diario, vemos a las autoridades y a los políticos con apariciones en los medios y fotografiándose como parte del elenco de una comedia, cuando los ciudadanos vivimos en una tragedia.

Berni

la nacion informó que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sobrevoló en un helicóptero a baja altura la playa de Villa Gesell, “lo que provocó el vuelo de varias sombrillas y el susto de los turistas”.

La explicación del señor Berni para justificar el hecho fue que vio, junto al piloto policial, un tumulto que “de lejos parecía una pelea entre chicos, pero de cerca estaban bailando”.

¿Ninguno de los dos tenía un largavistas a mano?

Cortes de luz

Leí la entrevista al señor Claudio Cunha, country manager de Enel Argentina, en la cual se enfoca exclusivamente en Edesur y no muestra ninguna empatía hacia el usuario, “el cliente”, que es el que paga la factura como todos los demás clientes de Enel en el mundo. Vivo en CABA, en la zona de Plaza Irlanda, y permanentemente nos cortan el servicio durante horas, días, todas las fases o una fase, y no hay en Edesur un call center que dé alguna respuesta o explique alguna planificación en conjunto con el gobierno de la ciudad. Debemos aceptar esperar hasta la reconexión del servicio, tirar alimentos, medicamentos, subir escaleras con baldes de agua, como en el siglo XIX. Pago una tarifa bajísima por un pésimo servicio, la generación y distribución de energía es un tema muy complejo, pero hacerle la vida un poco más fácil al usuario es exclusiva responsabilidad de su empresa.

Marcha por la Corte

Convocar a una marcha en repudio de los ataques del Gobierno contra las instituciones de la república es “destituyente”, según afirman desde el oficialismo. Me pregunto: ¿promover y apoyar una marcha contra la Corte Suprema qué es?

Lammens

La lamentable reacción del ministro Lammens hacia un docente afectado por el error técnico en el reintegro del Previaje demuestra que no está a la altura del cargo que ocupa, porque la verdad es la única realidad, como decía Aristóteles. El ministro debería tener siempre presente que es agradable ser importante, pero más importante es ser agradable.

Djokovic

Me parece perfecta la medida tomada por las autoridades australianas en lo referente a la permanencia de Djokovic en su territorio por incumplimiento de disposiciones legales. Las leyes deben ser cumplidas por todos, campeón o no, pues para ello se dictan, sin distinción alguna. La Argentina debería tomar nota y empezar a parecerse a Australia.

