“Un problema de educación”, iguales ante la ley, disculpas necesarias

“Un problema de educación”

Se habla en estos días de la imposibilidad de encontrar graduados de secundario por parte de empresas que desean incorporar trabajadores. Acompañé a mis hijos en sus primeros grados de la escuela pública, como miembro de la cooperadora escolar. Ese momento coincidió con el inicio de la etapa democrática y estaba claro que se estaba recorriendo un camino que habría de acabar mal. El desprecio por el concepto de autoridad; la interpretación sesgada de un estatuto docente malo, pero del que solo se tomaban los beneficios de licencias, vacaciones y feriados múltiples; la bajísima calidad de los nuevos maestros que se incorporaban y reemplazaban jubilados que eran la última expresión de generaciones de maestros y no “trabajadores de la educación”, como les gustaba denominarse a los recién llegados. Si a este cuadro agregamos los disparates que se sumaron luego; la actividad de sindicatos que solo buscan aumentos de sueldos sin importarles a qué costo los obtienen, y una sociedad cada vez menos interesada en los temas de la educación pública, los resultados no podrían ser distintos a los actuales, y me temo que serán mucho peores en el futuro inmediato.

Aún no he leído o escuchado un solo candidato encarando a fondo el tema, a lo sumo haciendo algún comentario genérico y diplomático para no herir susceptibilidades sindicales y políticas.

“Todos los problemas son un problema de educación”, decía el gran sanjuanino. ¿Lo entenderá alguna vez la sociedad argentina? La responsabilidad es de los padres, de los educadores, de los alumnos y de la sociedad toda. No les pidamos a los políticos –la gran mayoría solo está preocupada por sus mezquinos intereses– que resuelvan algo tan importante. No lo sabrán hacer y además no les interesa, como nos lo demuestran a diario.

Gonzalo Rubio

DNI 8.634.717

¿Iguales ante la ley?

Señor Presidente, usted festejó el cumpleaños de su compañera, la primera dama, con once invitados presenciales, flores, globos de colores y seguramente alegría. Yo, después de 63 años de casado, con cuatro hijos y seis nietos, no pude acompañar a mi esposa en sus últimos días de vida. Nadie me quitará la pena que me ha quedado.

Según la Constitución, todos somos iguales ante la ley. ¿Qué opina, señor Presidente? ¿Somos iguales?

Norberto C. Baladía

DNI 4.819.942

Disculpas necesarias

El 4 de mayo del año pasado falleció mi madre –no por Covid– a los 97 años, en la ciudad de Bolívar. Por las restricciones vigentes en esa fecha no pude viajar desde Martínez, partido de San Isidro, donde estoy radicado. Ni mi hermana, que vive en esa ciudad, ni yo pudimos acompañarla en los últimos momentos y menos aún al cementerio. Con gran pena aceptamos las restricciones que se justificaban por razones de salud pública. Al dolor de la pérdida se agrega ahora la indignación al enterarnos de las reuniones en la residencia de Olivos y más aún al escuchar a los involucrados mostrarse ofendidos. Por si esto fuera poco, el jefe de Gabinete, siempre diligente para agraviar a quienes piensan diferente, dio excusas inconsistentes.

Es de esperar que el Presidente brinde las aclaraciones correspondientes y se disculpe ante la población por cadena nacional. Es su obligación.

Ángel L. Borda

DNI 7.381.031

Acertijo

A raíz de las notables investigaciones de los periodistas de la nacion sobre la corrupción en la obra pública nacional y/o municipal, se me ocurrió plantear el siguiente aceritjo. ¿Quién o quiénes detienen las investigaciones judiciales para su avance?: a) los políticos involucrados; b) los empresarios partícipes; c) los jueces.

A mi juicio, en este caso el tango se baila de a tres.

José María Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

El único antídoto

No siendo abogado asistí el jueves pasado a una esclarecedora conferencia sobre la reforma del Poder Judicial. El diputado Pablo Tonelli explicó claramente los peligros de seguir adelante la media sanción obtenida para esa reforma en el Senado. De conseguirse la aprobación de este proyecto de ley en Diputados, la Justicia pasaría a depender del arbitrio del partido gobernante. Son muchas las consecuencias que se pueden derivar: que se caigan las causas por corrupción, que comience una persecución judicial a políticos de la oposición, que tambalee el derecho de propiedad en el país, que se cercenen las libertades, etc. En definitiva: que la Justicia sea un traje a medida de lo que decida el gobierno actual. Como único antídoto ante este peligro habrá que convencer a los 22 diputados que no son ni de un lado ni del otro de la grieta de mantenerse sin aprobar esta reforma, que solo abre la puerta, indebidamente, a una Justicia en favor del frente gobernante.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

La misma piedra

En los tiempos que nos toca vivir se ha denostado la iniciativa privada, presentándola como la antítesis del Estado protector y paternalista. Así, el Estado sigue engrosando las plantillas de personal, y los presupuestos destinados a soportes económicos temporales terminan convirtiéndose en salarios permanentes. Estas retribuciones corresponden a tareas no muy bien establecidas ni controladas. Tampoco se supervisa la necesidad de esos trabajos. Pero debe reconocerse que existen diferencias entre la actividad privada y la pública. Las empresas conforman presupuestos anuales y su cumplimiento se monitorea mediante reuniones regulares. En ellas los gerentes deben explicar cualquier desvío y las causas por las que no se alcanzaron los objetivos proyectados. Los gerentes conocen la responsabilidad que les cabe en estos análisis, de los cuales depende su continuidad laboral. En el Estado no es así, un economista puede proyectar la inflación con un error del cincuenta por ciento y no tiene responsabilidad alguna. Peor aún, ninguna autoridad le formula un llamado de atención por el yerro. Y sigue en el cargo. El ingreso de personal en las empresas privadas se realiza sobre la base de una selección, un concurso de antecedentes y una evaluación de la formación académica del postulante. Se evalúa el mérito. El sueldo de ese empleado se ajustará sobre la base de su rendimiento y capacidades. Nada de esto sucede en la actividad pública. Con cada cambio de gobierno aparecen numerosos empleados en las distintas reparticiones, algunos perciben haberes aun sin concurrir a trabajar. En muchos casos los merecimientos se reducen a la cercanía con el delegado gremial del sector, a responder a determinada línea política o a su grado de parentesco con otro empleado. Las dotaciones se multiplican, los trámites se ralentizan y el nivel de atención resulta paupérrimo. Finalmente, en el Estado es posible pasar de intendente a ministro, de puntero barrial a diputado y de dirigente gremial a senador. Nadie habla de capacidades o de formación. Nadie las exige.

En este bendito país se han distorsionado los conceptos. Se debe llegar para servir, no para servirse. Debemos impulsar cambios, de otro modo tropezaremos cientos de veces con la misma piedra.

Evaristo Spallanzani

DNI 8.296.830

Sarlo y Malvinas

Con todo respeto al señor Asseff, me parece que si lee bien la carta del lector Sorondo, queda claro que a lo que él se refiere es que una persona pueda expresar libremente su pensamiento a pesar de ser políticamente incorrecto, es una bocanada de aire fresco. Parece que el mundo va hacia la cultura de la cancelación, por el solo hecho de pensar diferente a la “mayoría”. Yo no pienso igual que la señora Sarlo en muchos temas, y menos aún en el tema Malvinas, pero que ella pueda expresar lo que piensa libremente es una bocanada de aire fresco.

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

¡Gracias, Leonas!

¡Gracias por tanto, Leonas! ¡Qué orgullo! Qué lindo fue acompañarlas y así seguir aprendiendo a fondo lo que es la lucha con pocos medios, con una pandemia que nos encerraba demasiado, haciendo así más difícil dejar todo acá y poder practicar para ir bien preparadas. Pero ustedes nos mostraron una vez más lo que es luchar por lo que se quiere, practicando con amor y compañerismo, no teniendo ninguna duda de que valía la pena ir a intentarlo. Las felicito a ustedes y a su gran entrenador, Carlos Retegui, que nos muestran que ahí sobran humildad, pasión y compromiso, algo tan importante que les hizo ganar esa medalla plateada, la cual nos llena de orgullo.

Sé que aspiraban a más, dieron todo lo que pudieron, que fue mucho, aunque no haya alcanzado para el escalón más alto. Pero todos los argentinos que las respetamos y queremos se lo agradecemos de todo corazón, son nuestro orgullo, ¡son nuestro oro! Y los valores que pusieron en cada partido son una gran enseñanza para nuestra juventud, para cada uno de nosotros.

Gracias por tanto, Leonas.

Mercedes Llerena de Fernández Llanos

mercedesfllanos@yahoo.es

